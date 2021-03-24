40歲林盛斌愈搬愈大 住「大過地球」巨宅 老婆Pearl被笑減肥靠P圖
藝人林盛斌（Bob）與太太（Pearl）結婚將近14年，07年誕下三女一子、又搬入四層豪宅，家庭美滿。Pearl近年重操故業做玄學家外，更開始瘦身，早前與網民分享她最近服用的減肥產品。
撰文、圖片：東方新地
親身識減肥藥 Bob嫂試減肥藥瘦成個碼 網民：P圖？
圖中見Pearl手捧幾盒減肥產品，臉部和身形都瘦了幾個碼、消瘦不少。但亦有不少網民起疑，指圖中Pearl的雙腳內彎得非常奇怪。
07年結婚 Bob嫂陪阿Bob上位 做賢內助
由電台 DJ 到電視主持、由參演電視劇到做埋電影男主角、由活動婚禮司儀到自己做埋製作、經理人公司老闆，今年四十歲嘅Bob 林盛斌可能係近年上位最快、瓣數最多、曝光又最頻密嘅男藝人！曝光多、人氣高，簡單嚟講即係搵錢能力都驚人，連屋都愈搬愈大愈住愈豪。
林盛斌「大過地球」四層巨宅曝光
07年結婚，婚後生完又生如今家有三女一子，係搵到所以唔怕生多啲養多幾個，定係生得多所以搵食動力都高過人，咩原因都好，總之個結果就係搵到亦都享受得起！ 15年由太子道900呎舊居搬去加多利山三千呎豪宅，去年初被逼遷後更上一層樓，入住九龍塘四層獨立屋，地方更闊落設備更齊全，用經常上門作客嘅老友農夫成員 C 君嘅說話去形容，Bob 屋企「 大過地球 」咁話喎！
平時早出晚歸四出奔波搵錢養家，疫情打擊下被迫放緩工作步伐，Bob 難得多咗時間留喺屋企湊吓仔女享受吓家庭樂，分享多咗同仔女玩樂學習日常相片，「 大過地球 」豪宅間隔亦都因此逐格曝光，飯枱大到加埋轉盤開到一圍十二人酒席、偏廳可以改裝成遊戲廳闊落過 playgroup、花園有假山有噴水池大到可以開到poolside燒烤派對、房多到四個仔女可以有個專屬學習房兼圖書館，一家六口加埋三個工人姐姐都夠住仲綽綽有餘，睇怕 Bob再追多幾個都仲得！