法籍老公啜女斷正！沉默半個月 45歲周汶錡終開腔回應
撰文、圖片：東方新地
最新情況：周汶錡借兒子生日相回應
一直沉默面對的Kathy在事隔差不多半個月後在個人IG 終於發聲，以小兒子3歲生日的照片回應近來傳聞。Kathy首先多謝家人朋友的關心，再來指出最近的事件是她和丈夫「人生重要的功課」，彼此會努力改善關係、解決問題，Kathy更在最後希望大家在疫症當中保持身心健康。Kathy大方的回應得到一眾網民的支持，亦有少部份網民在留言揶揄。
部份網民回應：
周汶錡情傾法國型男姊弟戀修成正果
周汶錡（Kathy）憑甜美面孔與高䠷身形，出道不久已躋身名模之列，感情史除了杜德偉，還有大量名人及富家子追求，06年遇上比她細三年的鑽石級筍盤Julien Lepeu，來自法國的型男正是Kathy那杯茶，拍拖六年雖然曾有暗湧，甚至有傳因女方逼婚不遂而一度分手，但12年9月終於修成正果，在法國南部的古城格拉斯（Grasse）舉行浪漫婚禮，此後夫婦二人恩愛無比，15年Kathy更以41歲的高齡誕下大仔Jacques。
寓所附近會女無懼疫情忘形狂啜連環圖！
兒子出世後，Kathy與Julien都盡力做個稱職父母，Kathy在 Jacques一歲多再陀第二胎，產後未有放棄名模工作，而老公Julien無時無刻都表現出廿四孝爸爸的模樣，閒時湊仔為樂，但原來全部都是假象，趁老婆Kathy出埠，就是作反的好時機。早前本刊記者在深水灣的沙灘茶座見到Julien，該處與他位於淺水灣的家只相距不多於 5分鐘的車程，他把其白色開篷Benz停泊於路邊錶位，身邊女伴並非 老婆Kathy，而是一位貌似Mandy Lieu的外籍中女。
當時已下午5時許，Julien的女伴點了一碟雞翼飯，如狼似虎大 啖食，Julien飲啤酒陪食，飽肚後二人愈坐愈埋，傾偈深情互望一 輪，就開始埋牙激咀，在新冠肺炎肆虐下，冇戴口罩之餘，二人還毫不避忌交換口水，次數多到數唔到，總之邊飲邊傾一有眼神交流就啜，像極一對熱戀中的情侶般欲罷不能。現場所見，Julien望住女伴即呈現心心眼，不時溫柔地撫摸對方的頭髮又錫額頭，女伴亦含春畀反應，二人有大量的身體接觸而毋須熱身，關係非比尋常。攬實享受二人世界一個半小時後，Julien埋單去攞車，女伴亦先去洗手間，然後跳上他的車一同離開，車子經香港仔隧道極速行走。
Julien早有前科 曾啜奀星酒吧攬女
身為人夫人父的Julien，已把妻與子拋諸腦後，只顧埋頭沉醉於溫柔鄉，這日就連婚戒都除得快，一身輕鬆晒。據知情者透露：「法國人天生就好感 性同鍾意追求心靈溝通，Julien都唔例外，佢好易就動情，之前同Kathy未結婚已經有前科畀人影過啜奀星，有女人自動埋身，佢真係好易出事。其實早半年已有人見過Julien喺中環Soho成日同一個外籍女仔一齊食飯同飲嘢，不過Kathy眼不見為乾淨！估唔到佢愈嚟愈大膽，約個女仔喺屋企附近見面，佢可能諗住自己最近發福咗唔少，外國人個樣個個差唔多，冇人認到佢，點都好，佢今次真係玩火。」
周汶錡冷靜回應：「唔好問我！」
記：呢排疫情咁嚴重都帶小朋友出街？
周：佢哋出嚟剪頭髮。
記：上個月情人節唔見你同老公Julien一齊出嚟嘅？
周：佢飛咗！
記：我哋影到佢同一個女仔出街仲有親熱行為，你識唔識個女仔？（遞上Julien與女友的親熱照給她過目）
周：（瞄了照片兩秒）咩事呀你哋？
記：你老公近排係咪成日出街？
周：吓！唔好再問喇！唔好問我！
記：佢同個女仔好似唔止一次一齊出去？
周：係咪呀？
記：咁你有冇嘢想回應？
周：冇呀！唔該，bye bye！