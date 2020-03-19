53歲影后溫碧霞從影最激 《墮落花》絕密劇照曝光
英皇電影發行《墮落花》由李卓斌導演、 伍健雄監製， 溫碧霞（Irene）、關智斌、艾迪、郭奕芯、陳漢娜（Hanna）、陳煒、沈卓盈、黃錦
燊、李任燊、莊端兒、陳穎欣等傾力合演，先後入圍香港亞洲電影節、大
燊、李任燊、莊端兒、陳穎欣等傾力合演，先後入圍香港亞洲電影節、大
阪亞洲電影節及金考拉國際華語電影節，Irene 更憑《 墮落花 》榮膺愛爾蘭
絲綢之路國際電影節最佳女主角，勇奪人生第一個影后殊榮，成績斐然！
撰文、圖片：東方新地
溫碧霞從影最激演出
《 墮落花 》已定4月９日隆重公映，絕密情節亦告曝光，其中 Irene 與
Hanna 一場極其唯美的情慾戲，絕對話題性十足，是 Irene 從影以來的大
突破！Irene 說：「 畢竟是第一次與女演員拍親熱戲，難免有少少尷尬，但
當投入了角色，已經沒想那麼多，而且相對男演員，Hanna 比較溫柔，導
演亦處理得好好！」而Hanna直言冇諗過咁激：「畫面效果，遠較劇本文
字描繪更大膽！」
開工第一天即拍親熱重頭戲
這場重頭戲，李卓斌導演安排在開工第一天拍攝，Irene 笑道：「 演員
本身好被動，想不到第一日就拍這場戲，因早已熟讀劇本，拍任何場面都
準備就緒，反而先拍這場戲更好，有那種疏離感覺。」雖然內容破格、場
面大膽，但 Irene 表示丈夫深知她熱愛電影，對她的選擇百分百支持。