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53歲影后溫碧霞從影最激 《墮落花》絕密劇照曝光

英皇電影發行《墮落花》由李卓斌導演、 伍健雄監製， 溫碧霞（Irene）、關智斌、艾迪、郭奕芯、陳漢娜（Hanna）、陳煒、沈卓盈、黃錦
燊、李任燊、莊端兒、陳穎欣等傾力合演，先後入圍香港亞洲電影節、大

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阪亞洲電影節及金考拉國際華語電影節，Irene 更憑《 墮落花 》榮膺愛爾蘭
絲綢之路國際電影節最佳女主角，勇奪人生第一個影后殊榮，成績斐然！

撰文、圖片：東方新地

溫碧霞從影最激演出

《 墮落花 》已定4月９日隆重公映，絕密情節亦告曝光，其中 Irene 與
Hanna 一場極其唯美的情慾戲，絕對話題性十足，是 Irene 從影以來的大
突破！Irene 說：「 畢竟是第一次與女演員拍親熱戲，難免有少少尷尬，但
當投入了角色，已經沒想那麼多，而且相對男演員，Hanna 比較溫柔，導
演亦處理得好好！」而Hanna直言冇諗過咁激：「畫面效果，遠較劇本文


字描繪更大膽！」

呢場 Sheshe 親吻戲， 導演安排開工第一天拍攝，Irene 笑言演員好被動，只有全程配合！
呢場 Sheshe 親吻戲， 導演安排開工第一天拍攝，Irene 笑言演員好被動，只有全程配合！

這場戲講述Irene（飾傅餘雨）剛吸完毒，半帶迷糊與清醒的狀態下，向Hanna訴說自己的過去
這場戲講述Irene（飾傅餘雨）剛吸完毒，半帶迷糊與清醒的狀態下，向Hanna訴說自己的過去

Hanna感動至由憐生愛，情不自禁地親吻Irene傷口。
Hanna感動至由憐生愛，情不自禁地親吻Irene傷口。

雖然是從影以來一大突破，但 Irene 話：「 我一向認為，同性戀題材的經典電影如《 斷背山 》、《 春光乍洩 》等都非常出色，始終人是感情動物，一旦愛上了，未必會理會性別、世俗眼光，若日後再拍類似題材，我樂於接受挑戰！」
雖然是從影以來一大突破，但 Irene 話：「 我一向認為，同性戀題材的經典電影如《 斷背山 》、《 春光乍洩 》等都非常出色，始終人是感情動物，一旦愛上了，未必會理會性別、世俗眼光，若日後再拍類似題材，我樂於接受挑戰！」

開工第一天即拍親熱重頭戲

這場重頭戲，李卓斌導演安排在開工第一天拍攝，Irene 笑道：「 演員
本身好被動，想不到第一日就拍這場戲，因早已熟讀劇本，拍任何場面都
準備就緒，反而先拍這場戲更好，有那種疏離感覺。」雖然內容破格、場
面大膽，但 Irene 表示丈夫深知她熱愛電影，對她的選擇百分百支持。

非首次挑戰Sheshe場面的陳漢娜，表示拍攝前未有跟 Irene 有太多試演，演時全情投入唔覺尷尬，反而是配音時，被畫面震懾：「 冇諗過出嚟效果咁激，配音時，要配番錫 Irene啲『 啜啜 』聲，就有啲尷尬！」
非首次挑戰Sheshe場面的陳漢娜，表示拍攝前未有跟 Irene 有太多試演，演時全情投入唔覺尷尬，反而是配音時，被畫面震懾：「 冇諗過出嚟效果咁激，配音時，要配番錫 Irene啲『 啜啜 』聲，就有啲尷尬！」

繼《 G 殺 》後，李卓斌導演再度欽點 Hanna 參演《 墮落花 》，Irene 指看《 殺破狼 . 貪狼 》，第一眼已愛上 Hanna，感覺她很像《 地下情 》時代的我，同樣我行我素，有自己一套想法，而且我倆都似活在電影世界裡的人，令觀眾看起來覺得格外真實。」
繼《 G 殺 》後，李卓斌導演再度欽點 Hanna 參演《 墮落花 》，Irene 指看《 殺破狼 . 貪狼 》，第一眼已愛上 Hanna，感覺她很像《 地下情 》時代的我，同樣我行我素，有自己一套想法，而且我倆都似活在電影世界裡的人，令觀眾看起來覺得格外真實。」

溫碧霞在《 墮落花 》的精湛演出，令她贏得不少獎項， 更奪得人生第一個影后 ﹗
溫碧霞在《 墮落花 》的精湛演出，令她贏得不少獎項， 更奪得人生第一個影后 ﹗

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