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54歲鄧兆尊手揸15億財產 經驗分享三房和平相處之道

東方新地

女人緣旺的鄧兆尊，同時擁有三位紅顏知己仍能和睦共處，相當有本事，還經常霸氣一拖「3C女友團」出巡，正印Carmen、二奶Cherry（車厘子）及三奶Claire同框幸福畫面司空見慣！但原來拍拖三年的三奶Claire，已和兆尊和平分手，紅顏突三缺一，兆尊並冇失落，原來火速有G奶新歡攝位，繼續過其四人同行一家親生活。鄧兆尊無懼公審，今日更上無線節目<<日日媽媽聲>>分享「持家之道」。

撰文：東方新地 | 圖片來源：東方新地、big big channel – 大台網

鄧兆尊無懼公審上節目分享持家之道 網友： 我到底睇咗啲咩

鄧兆尊今日(4月10日)上無線節目<<日日媽媽聲>分享家有三個對象的經歷，被幾位媽媽主持輪翻盤問。鄧兆尊介紹自己好尊重女人，只係隻「無腳雀仔」。

圖片來源: big big channel - 大台網
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期間袁詠儀問鄧兆尊是否認為自己在感情上處理得好好時，鄧兆尊更指自己算是合格。

圖片來源: big big channel - 大台網
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當主持又問為什麼不結婚時，鄧兆尊更從法律角度作答：

54歲鄧兆尊手揸15億財產 經驗分享大婆、二三奶和平相處之道

而且鄧兆尊更表示不會生小朋友，一方面是因為弟弟已經有小孩，其次是他很了解他幾個對象：

圖片來源: big big channel - 大台網
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最後網友們更為鄧兆尊總結出三招「持家之道」：

  1. 令另一半的身邊人覺得自己是值得信賴的，而且不能分大細，否則會吵架，不能保持和諧。

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  2. 時間安排好，有需要可以換調時間，但大時大節就一定一齊過，就不會出現搶人情況

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  3. 同區不同住所 方便快捷：一齊住又麻煩，要同區距離，行到就最好。有埋定位追蹤最安心

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    54歲鄧兆尊手揸15億財產 經驗分享大婆、二三奶和平相處之道

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    不過最後，鄧兆尊亦有呼籲大家唔好做，因為「未必」係好事。

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54歲鄧兆尊去年「喜迎四奶」

女人緣旺的鄧兆尊，同時擁有三位紅顏知己仍能和睦共處，相當有本事，還經常霸氣一拖「3C女友團」出巡，正印Carmen、二奶Cherry（車厘子）及三奶Claire同框幸福畫面司空見慣！但原來拍拖三年的三奶Claire，已和兆尊和平分手，紅顏突三缺一，兆尊並冇失落，原來火速有G奶新歡攝位，繼續過其四人同行一家親生活。

鄧兆尊火速有新三奶補位

父親是已故慈善伶王新馬師曾（鄧永祥），在因父之名下成長的鄧兆尊，演藝成就未及爸爸輝煌，不過兆尊就遺傳了爸爸多情基因，也是四兄妹中感情生活最多姿多彩一個，年屆54歲仍冇成家計劃，但同時擁有三個女友享盡齊人福，除了一起已經廿年的正印Carmen和二奶車厘子Cherry對他死心塌地，幾年前更多個三奶Claire加入，被指有「3C女友兵團」侍奉周到，令唔少男人羨慕又妒忌。不過，最近兆尊就自爆同三奶Claire已和平分手，並火速有新三奶補位。

兆尊孖G奶新歡L小姐拍拖出巡，新女友還帶同一個十多歲女孩同行，不過兆尊就冇畀多個電燈膽悶親，還心情大靚對一大一細照顧周到，同女友買完嘢，更幫手攞戰利品，相當體貼。
兆尊孖G奶新歡L小姐拍拖出巡，新女友還帶同一個十多歲女孩同行，不過兆尊就冇畀多個電燈膽悶親，還心情大靚對一大一細照顧周到，同女友買完嘢，更幫手攞戰利品，相當體貼。
三年前，兆尊50歲生日宴，當時甚得寵的前三奶 Claire，與大婆Carmen及二奶車厘子同枱食飯非常和諧，不過，影相亦有莊閒之分，大婆Carmen伴住兆尊企前排，二奶三奶則在後排，不過依家Claire已Out，唔知新「3C兵團」又係點排位？
三年前，兆尊50歲生日宴，當時甚得寵的前三奶 Claire，與大婆Carmen及二奶車厘子同枱食飯非常和諧，不過，影相亦有莊閒之分，大婆Carmen伴住兆尊企前排，二奶三奶則在後排，不過依家Claire已Out，唔知新「3C兵團」又係點排位？

手揸15億財產樂做鑽石王老五

前年母親洪金梅（祥嫂）肺癌離世，有指祥嫂留下15億遺產給兆尊四兄妹，加埋之前出售永祥大廈及楚留香物業套現，以及現仍手持的大幅西貢地皮，身家豐厚的兆尊，卻享受做鑽石王老五，即使被細佬兆榮及細妹小艾催婚，仍堅持不婚主義，更直言一夫一妻制令他非常困擾。據兆尊好友透露：「佢講明唔會結婚，話同任何一個女友結婚，另外兩個都會唔開心，亦同女友有共識唔會生小朋友，佢覺得一紙婚書唔代表啲咩？最緊要大家相處開心！佢雖然多情，但就有情有義，加上佢脾氣好，對女人又肯遷就，照顧晒三房嘅生活費，亦唔大細超，女友們都畀佢馴服！」

去年七月初，祥嫂因肺癌離世， 兆尊與細佬兆榮及小艾送別母親後，將祥嫂骨灰龕安葬在元朗三萬呎的永祥苑，有指祥嫂留下15億遺產給兆尊四兄妹，令四人財產暴升。
去年七月初，祥嫂因肺癌離世， 兆尊與細佬兆榮及小艾送別母親後，將祥嫂骨灰龕安葬在元朗三萬呎的永祥苑，有指祥嫂留下15億遺產給兆尊四兄妹，令四人財產暴升。

53歲鄧兆尊手揸15億財產 經驗分享大婆、二三奶和平相處之道

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身家以億計的鄧兆尊財力雄厚，他就表示早年入娛樂圈亦只為圓母親祥嫂做星媽心願，不過一做就十幾年，當中參與演出的《皆大歡喜》令人印象深刻。
身家以億計的鄧兆尊財力雄厚，他就表示早年入娛樂圈亦只為圓母親祥嫂做星媽心願，不過一做就十幾年，當中參與演出的《皆大歡喜》令人印象深刻。
11年退出享受生活的他，卻在前年復出客串ViuTV劇《VR驅魔人》。
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分享馭女術：時間分配要公平、有共同通訊群組

享盡齊人之福，兆尊仍能將時間分配妥當，全因他大膽給女友們設有共同通訊群組，乜都清楚公開，成功令女友貼貼服服！據知情人說：「就因為夠坦白，唔會收收埋埋，班女友更加想箍實佢，所以反而會聽聽話話，就算同前三奶志向不同分開，都係好和平下決定，依家新女友加入，佢亦一早知會大婆同二奶，大家有晒共識，獨處時點相處係一回事，但時間分配一定公平，大家就唔會有怨言！」他曾分享馭女術，透露相處之道最重要是一視同仁，會公平分配時間，每星期分別陪每位女友兩晚，第七天才是私人時間。他坦言：「當日主打嘅女友可以決定畀唔畀另外兩位女友加入，如果唔介意，就可以一齊食飯。」

爸爸新馬師曾有四個老婆，女人緣旺的兆尊絕不比爸爸遜色，同時擁有三位紅顏知己的他，同三奶Claire未分手前，本刊曾拍到兆尊帶同二奶車厘子及三奶Claire去銅鑼灣行街，兩位紅顏更夾擊要兆尊買鑽錶，不過此情已不再！
爸爸新馬師曾有四個老婆，女人緣旺的兆尊絕不比爸爸遜色，同時擁有三位紅顏知己的他，同三奶Claire未分手前，本刊曾拍到兆尊帶同二奶車厘子及三奶Claire去銅鑼灣行街，兩位紅顏更夾擊要兆尊買鑽錶，不過此情已不再！
兆尊與大婆Carmen一起超過二十年，關係已由女友昇華至親人，07年仍未發胖的Carmen，五官輪廓甚清秀。
兆尊與大婆Carmen一起超過二十年，關係已由女友昇華至親人，07年仍未發胖的Carmen，五官輪廓甚清秀。
兆尊成功令身邊女人唔會為佢爭風呷醋，前三奶Claire（右）與二奶車厘子（右二）17年結伴孖兆尊及小艾看草蜢演唱會。
兆尊成功令身邊女人唔會為佢爭風呷醋，前三奶Claire（右）與二奶車厘子（右二）17年結伴孖兆尊及小艾看草蜢演唱會。

為方便出入三頭家省卻遙遠路程，兆尊將三女友安頓住於同一區，跟大婆Carmen同住永祥大廈，二奶與前三奶都住灣仔區，而得寵新三奶，亦在他安排下住灣仔區。馭女有術，兆尊跟三個弟妹亦相處融洽，現時四兄妹同住灣仔永祥大廈唔同樓層，方便互相照應。不過於03年以近億出售業權的永祥大廈，他們亦有心理準備業主會隨時收樓。據知情人士透露：「佢四兄妹感情好好，住埋同一棟樓方便照顧，兆榮一家四口住喺永祥大廈頂樓，碧玉就同廿幾隻貓一齊住，小艾則同兒子住另一層，不過佢哋都計劃好收樓之後會搬去邊，兆榮計劃搬去跑馬地，碧玉就想移居大馬，至於小艾就想搬入元朗！」

即使將來四兄妹遠距離分隔，相信有三位紅顏知己侍候周到的兆尊，仍不愁寂寞！

一直以來，兆尊將三位紅顏知己安插在灣仔三頭住家，當日所見，兆尊與G奶新歡行完街，送女友及同行女孩返到寓所附近先離開，原來新歡又係住灣仔區。
一直以來，兆尊將三位紅顏知己安插在灣仔三頭住家，當日所見，兆尊與G奶新歡行完街，送女友及同行女孩返到寓所附近先離開，原來新歡又係住灣仔區。
曾與母親祥嫂發生爭產風波，兆尊四兄妹非常齊心，現時四人分別住在永祥大廈唔同樓層，方便相互照應。
曾與母親祥嫂發生爭產風波，兆尊四兄妹非常齊心，現時四人分別住在永祥大廈唔同樓層，方便相互照應。

相關報導: 鄧兆尊三頭住家同住灣仔區！ 月使20萬定期發放家用

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