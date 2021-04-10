54歲鄧兆尊手揸15億財產 經驗分享三房和平相處之道
撰文：東方新地 | 圖片來源：東方新地、big big channel – 大台網
鄧兆尊無懼公審上節目分享持家之道 網友： 我到底睇咗啲咩
鄧兆尊今日(4月10日)上無線節目<<日日媽媽聲>分享家有三個對象的經歷，被幾位媽媽主持輪翻盤問。鄧兆尊介紹自己好尊重女人，只係隻「無腳雀仔」。
期間袁詠儀問鄧兆尊是否認為自己在感情上處理得好好時，鄧兆尊更指自己算是合格。
最後網友們更為鄧兆尊總結出三招「持家之道」：
- 令另一半的身邊人覺得自己是值得信賴的，而且不能分大細，否則會吵架，不能保持和諧。
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- 時間安排好，有需要可以換調時間，但大時大節就一定一齊過，就不會出現搶人情況
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- 同區不同住所 方便快捷：一齊住又麻煩，要同區距離，行到就最好。有埋定位追蹤最安心
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不過最後，鄧兆尊亦有呼籲大家唔好做，因為「未必」係好事。
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54歲鄧兆尊去年「喜迎四奶」
女人緣旺的鄧兆尊，同時擁有三位紅顏知己仍能和睦共處，相當有本事，還經常霸氣一拖「3C女友團」出巡，正印Carmen、二奶Cherry（車厘子）及三奶Claire同框幸福畫面司空見慣！但原來拍拖三年的三奶Claire，已和兆尊和平分手，紅顏突三缺一，兆尊並冇失落，原來火速有G奶新歡攝位，繼續過其四人同行一家親生活。
鄧兆尊火速有新三奶補位
父親是已故慈善伶王新馬師曾（鄧永祥），在因父之名下成長的鄧兆尊，演藝成就未及爸爸輝煌，不過兆尊就遺傳了爸爸多情基因，也是四兄妹中感情生活最多姿多彩一個，年屆54歲仍冇成家計劃，但同時擁有三個女友享盡齊人福，除了一起已經廿年的正印Carmen和二奶車厘子Cherry對他死心塌地，幾年前更多個三奶Claire加入，被指有「3C女友兵團」侍奉周到，令唔少男人羨慕又妒忌。不過，最近兆尊就自爆同三奶Claire已和平分手，並火速有新三奶補位。
手揸15億財產樂做鑽石王老五
前年母親洪金梅（祥嫂）肺癌離世，有指祥嫂留下15億遺產給兆尊四兄妹，加埋之前出售永祥大廈及楚留香物業套現，以及現仍手持的大幅西貢地皮，身家豐厚的兆尊，卻享受做鑽石王老五，即使被細佬兆榮及細妹小艾催婚，仍堅持不婚主義，更直言一夫一妻制令他非常困擾。據兆尊好友透露：「佢講明唔會結婚，話同任何一個女友結婚，另外兩個都會唔開心，亦同女友有共識唔會生小朋友，佢覺得一紙婚書唔代表啲咩？最緊要大家相處開心！佢雖然多情，但就有情有義，加上佢脾氣好，對女人又肯遷就，照顧晒三房嘅生活費，亦唔大細超，女友們都畀佢馴服！」
分享馭女術：時間分配要公平、有共同通訊群組
享盡齊人之福，兆尊仍能將時間分配妥當，全因他大膽給女友們設有共同通訊群組，乜都清楚公開，成功令女友貼貼服服！據知情人說：「就因為夠坦白，唔會收收埋埋，班女友更加想箍實佢，所以反而會聽聽話話，就算同前三奶志向不同分開，都係好和平下決定，依家新女友加入，佢亦一早知會大婆同二奶，大家有晒共識，獨處時點相處係一回事，但時間分配一定公平，大家就唔會有怨言！」他曾分享馭女術，透露相處之道最重要是一視同仁，會公平分配時間，每星期分別陪每位女友兩晚，第七天才是私人時間。他坦言：「當日主打嘅女友可以決定畀唔畀另外兩位女友加入，如果唔介意，就可以一齊食飯。」
為方便出入三頭家省卻遙遠路程，兆尊將三女友安頓住於同一區，跟大婆Carmen同住永祥大廈，二奶與前三奶都住灣仔區，而得寵新三奶，亦在他安排下住灣仔區。馭女有術，兆尊跟三個弟妹亦相處融洽，現時四兄妹同住灣仔永祥大廈唔同樓層，方便互相照應。不過於03年以近億出售業權的永祥大廈，他們亦有心理準備業主會隨時收樓。據知情人士透露：「佢四兄妹感情好好，住埋同一棟樓方便照顧，兆榮一家四口住喺永祥大廈頂樓，碧玉就同廿幾隻貓一齊住，小艾則同兒子住另一層，不過佢哋都計劃好收樓之後會搬去邊，兆榮計劃搬去跑馬地，碧玉就想移居大馬，至於小艾就想搬入元朗！」
即使將來四兄妹遠距離分隔，相信有三位紅顏知己侍候周到的兆尊，仍不愁寂寞！