54歲鄧兆尊手揸15億財產 經驗分享三房和平相處之道

女人緣旺的鄧兆尊，同時擁有三位紅顏知己仍能和睦共處，相當有本事，還經常霸氣一拖「3C女友團」出巡，正印Carmen、二奶Cherry（車厘子）及三奶Claire同框幸福畫面司空見慣！但原來拍拖三年的三奶Claire，已和兆尊和平分手，紅顏突三缺一，兆尊並冇失落，原來火速有G奶新歡攝位，繼續過其四人同行一家親生活。鄧兆尊無懼公審，今日更上無線節目<<日日媽媽聲>>分享「持家之道」。

撰文：東方新地 | 圖片來源：東方新地、big big channel – 大台網