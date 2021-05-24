Annabelle Tam呻被偷拍 「寒流女 」IG回應李先生女友唔係PTGF （多圖）
文：東方新地 圖：Annabelle Tam IG
Annabelle Tam公審偷拍狂：唔好偷拍我
Annabelle Tam憑導彈級身材，社交平台不時大派福利，好身材引人妒忌。原來日前Annabelle Team曾經遇上偷拍狂，身材太好也有煩惱，她更於IG上分享事件，更提提各粉絲不要偷拍，想合照可以隨時提出！
「前幾日發生一件都幾搞笑嘅事 想Share比大家聽
事源係 我趕緊返工嘅路上
去緊地鐵站
有個男仔 企係出口位 靠牆邊
遠距離已經舉起部手機對住我
我邊行邊郁嘅時候 部手機都跟住我郁
我第一時間當然係覺得影緊我啦
然後我就即刻走上前去直接問佢」
「Annabelle Tam: Hello 你頭先係咪影我啊？
男生: (除下耳機) 係啊..影咗條片..(直接show比我睇)
Annabelle Tam: 可唔可以Delete 條片啊？
男生: (即刻Delete)
Annabelle Tam: 你..周不時見到我去地鐵站？
男生: 係啊…間唔中都見到你
Annabelle Tam: 望還望, 但唔好偷拍我
男生: 嗯..
Annabelle Tam: 好啦..Byebye
男生: Byebye (隔住口罩都望到對眼 好似好開心咁…)」
「講完一分鐘內 我就繼續趕返工了
成件事 個男仔都好合作
#如果係一齊合照嘅話我ok架
#但唔好係偷拍」
Annabelle Tam IG回應網民質疑
情人節街訪報導出街後，不少網民對「瘦男配豐胸女」的組合嘖嘖稱奇，配以無限暇想，然後有聲音質疑女事主係兼職女友.PTGF，再經起底之下發現佢就係早前受街訪上位的35EAnnabelle Tam，女方在熱烈討論下終於回應：
Annabelle Tam為情人節街訪解畫 ：
「我都係個正常打工仔，一至五都要返工，平時放假出街都係去開旺區。唔係中環，就銅鑼灣，唔係尖沙咀，就旺角，我試過朝早7點幾 係地鐵同一個車廂入面撞到fd，去髮型屋剪個頭 又撞到識嘅人，去行下商場又撞到 Fd，香港就係咁細架啦⋯⋯」
「琴日情人節係中環食完晏，就過銅鑼灣行街買嘢，咁啱又撞到《蘋果》，真係又係咁巧合搵咗我同我男友做街訪，大家都唔洗諗咁多，因為所有嘢都真係咁橋，其實Even我都會覺得 有冇真係咁橋啊？ 又撞到《蘋果》？所以我都好明大家點解會覺得我地係夾埋，但緣份嘅嘢真係好難講….」
Annabelle Tam為「搏出位」反擊網民：「唔通要紮胸先可以出街咩？」
「著靚少少出街 博出位，接受街訪 博出位，開Public account 博出位，心口大少少 又係博出位，，好似著咩衫都變咗有問題咁」
「咁呢D係我實實在在有嘅嘢 唔通要紮胸先可以出街咩 ？每一個人睇法都唔同，有人會覺得暴露 有人會覺得正常冇問題。那如果換轉係一位平胸著，情況又會唔同咗？」
露Gap又話push up bra 一定係夾出黎 谷出嚟。唔露Gap 又話『咁都叫大？』你地真係好難搞
預告過完年準備去箍牙
「其實我真係一直都麻麻地自己個鼻， 我都覺得好大 ！！所以有時化妝就落得重手咗，我想利用陰影黎拎到視覺上細鼻D，好明顯 我係化衰咗」
「牙啊..認真我想箍好耐，自從生咗智慧齒之後 我都覺哨哨地，依家一上鏡就覺得好明顯！！新年後我就準備去箍架啦，但我箍透明個D 希望ok。」