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Annabelle Tam呻被偷拍 「寒流女 」IG回應李先生女友唔係PTGF （多圖）

東方新地 - 娛聞

22歲的Annabelle Tam 擁有35E導彈級身材，近日兩度被報章於街訪捕獲成功上位，更因為無懼寒風的低胸性感打扮獲封「寒流女」綽號，在剛過去的情人節Annabelle Tam再度以性感谷胸裝扮陪男朋友「李先生」行街被報章街訪捕獲，不少網民都質疑巧合得過份，一片「做假」之聲下，Annabelle Tam在翌日發文回應⋯⋯

文：東方新地 圖：Annabelle Tam IG

Annabelle Tam公審偷拍狂：唔好偷拍我

Annabelle Tam憑導彈級身材，社交平台不時大派福利，好身材引人妒忌。原來日前Annabelle Team曾經遇上偷拍狂，身材太好也有煩惱，她更於IG上分享事件，更提提各粉絲不要偷拍，想合照可以隨時提出！

「前幾日發生一件都幾搞笑嘅事 想Share比大家聽
事源係 我趕緊返工嘅路上
去緊地鐵站
有個男仔 企係出口位 靠牆邊
遠距離已經舉起部手機對住我
我邊行邊郁嘅時候 部手機都跟住我郁
我第一時間當然係覺得影緊我啦
然後我就即刻走上前去直接問佢」

Annabelle擁有好身材。（圖片來源：Annabelle Tam）
Annabelle擁有好身材。（圖片來源：Annabelle Tam）
日前分享被偷拍經歷。（圖片來源：Annabelle Tam IG）
日前分享被偷拍經歷。（圖片來源：Annabelle Tam IG）

「Annabelle Tam: Hello 你頭先係咪影我啊？
男生: (除下耳機) 係啊..影咗條片..(直接show比我睇)
Annabelle Tam: 可唔可以Delete 條片啊？
男生: (即刻Delete)
Annabelle Tam: 你..周不時見到我去地鐵站？
男生: 係啊…間唔中都見到你
Annabelle Tam: 望還望, 但唔好偷拍我
男生: 嗯..
Annabelle Tam: 好啦..Byebye
男生: Byebye (隔住口罩都望到對眼 好似好開心咁…)」

Annabelle曾被批評哨牙。（圖片來源：Annabelle Tam IG）
Annabelle曾被批評哨牙。（圖片來源：Annabelle Tam IG）
Annabelle更大方表示，歡迎大家邀請合照，但不要偷拍她。（圖片來源：Annabelle Tam IG）
Annabelle更大方表示，歡迎大家邀請合照，但不要偷拍她。（圖片來源：Annabelle Tam IG）

「講完一分鐘內 我就繼續趕返工了
成件事 個男仔都好合作
#如果係一齊合照嘅話我ok架
#但唔好係偷拍」

Annabelle Tam IG回應網民質疑

情人節街訪報導出街後，不少網民對「瘦男配豐胸女」的組合嘖嘖稱奇，配以無限暇想，然後有聲音質疑女事主係兼職女友.PTGF，再經起底之下發現佢就係早前受街訪上位的35EAnnabelle Tam，女方在熱烈討論下終於回應：

Annabelle Tam
Annabelle Tam今年22歲。 （圖片來源： Annabelle Tam IG ）
除低口罩的Annabelle Tam，有網民形容為「哨牙女」。
除低口罩的Annabelle Tam，有網民形容為「哨牙女」。

Annabelle Tam為情人節街訪解畫 ：

「我都係個正常打工仔，一至五都要返工，平時放假出街都係去開旺區。唔係中環，就銅鑼灣，唔係尖沙咀，就旺角，我試過朝早7點幾 係地鐵同一個車廂入面撞到fd，去髮型屋剪個頭 又撞到識嘅人，去行下商場又撞到 Fd，香港就係咁細架啦⋯⋯」

「琴日情人節係中環食完晏，就過銅鑼灣行街買嘢，咁啱又撞到《蘋果》，真係又係咁巧合搵咗我同我男友做街訪，大家都唔洗諗咁多，因為所有嘢都真係咁橋，其實Even我都會覺得 有冇真係咁橋啊？ 又撞到《蘋果》？所以我都好明大家點解會覺得我地係夾埋，但緣份嘅嘢真係好難講….」

對於兩度被同一報刊捕獲，Annabelle Tam表示「緣份嘅嘢真係好難講」。
對於兩度被同一報刊捕獲，Annabelle Tam表示「緣份嘅嘢真係好難講」。
常有性感打扮和演出，Annabelle 面對讀者質疑，亦有回應。
常有性感打扮和演出，Annabelle 面對讀者質疑，亦有回應。

Annabelle Tam為「搏出位」反擊網民：「唔通要紮胸先可以出街咩？」

「著靚少少出街 博出位，接受街訪 博出位，開Public account 博出位，心口大少少 又係博出位，，好似著咩衫都變咗有問題咁」

「咁呢D係我實實在在有嘅嘢 唔通要紮胸先可以出街咩 ？每一個人睇法都唔同，有人會覺得暴露 有人會覺得正常冇問題。那如果換轉係一位平胸著，情況又會唔同咗？」

露Gap又話push up bra 一定係夾出黎 谷出嚟。唔露Gap 又話『咁都叫大？』你地真係好難搞

攝影師Nicholas KU以霓虹燈做主題為Annabelle影靚相。（圖片來源：nicholasku_ IG）
攝影師Nicholas KU以霓虹燈做主題為Annabelle影靚相。（圖片來源：nicholasku_ IG）
攝影師Nicholas KU以霓虹燈做主題為Annabelle影靚相。（圖片來源：nicholasku_ IG）
本地攝影師Nicholas KU為Annabelle影燈。 （圖片來源：nicholasku_ IG）
「Mask呢樣嘢 真係比咗個幻想空間出黎，只不過係我除口罩嘅時候，同大家嘅想像有落差，，我明白 總會有人鍾意，有人唔鍾意，咁咪 don't make stupid people famous.」（圖片來源：Annabelle Tam IG ）
「Mask呢樣嘢 真係比咗個幻想空間出黎，只不過係我除口罩嘅時候，同大家嘅想像有落差，，我明白 總會有人鍾意，有人唔鍾意，咁咪 don’t make stupid people famous.」（圖片來源：Annabelle Tam IG ）
「寒流女」Annabelle Tam上月尾受訪後，將報章高調刊登於個人IG，視作CV。（圖片來源：Annabelle Tam IG ）
「寒流女」Annabelle Tam上月尾受訪後，將報章高調刊登於個人IG，視作CV。（圖片來源：Annabelle Tam IG ）

Annabelle Tam 情人節街訪又上位 「寒流女 」IG回應李先生女友唔係PTGF （多圖）

預告過完年準備去箍牙

「其實我真係一直都麻麻地自己個鼻， 我都覺得好大 ！！所以有時化妝就落得重手咗，我想利用陰影黎拎到視覺上細鼻D，好明顯 我係化衰咗」

「牙啊..認真我想箍好耐，自從生咗智慧齒之後 我都覺哨哨地，依家一上鏡就覺得好明顯！！新年後我就準備去箍架啦，但我箍透明個D 希望ok。」

（編按，呢個唔係Annabelle Tam，只係佢為咗回應哨牙批評的網絡meme圖）
（編按，呢個唔係Annabelle Tam，只係佢為咗回應哨牙批評的網絡meme圖）
Annabelle Tam 受Ben Sir邀請拍攝短片，低胸上陣少不免，Ben Sir期望此片可以得到10萬views，截稿前仍有距離，但相信「情人節街訪」爆出後要爆數不難了。
Annabelle Tam 受Ben Sir邀請拍攝短片，低胸上陣少不免，Ben Sir期望此片可以得到10萬views，截稿前仍有距離，但相信「情人節街訪」爆出後要爆數不難了。
二人在情人節當晚亦有新片上載，今次仲騷長腿。
二人在情人節當晚亦有新片上載，今次仲騷長腿。

Annabelle Tam 情人節街訪又上位 「寒流女 」IG回應李先生女友唔係PTGF （多圖）

重溫：Ben Sir歐陽偉豪 X 寒流女Annabelle 拍短片：

更多Annabelle福利圖：

Annabelle Tam 情人節街訪又上位 「寒流女 」IG回應李先生女友唔係PTGF （多圖） Annabelle Tam 情人節街訪又上位 「寒流女 」IG回應李先生女友唔係PTGF （多圖）

Annabelle Tam 情人節街訪又上位 「寒流女 」IG回應李先生女友唔係PTGF （多圖） Annabelle Tam 情人節街訪又上位 「寒流女 」IG回應李先生女友唔係PTGF （多圖）

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