Annabelle Tam呻被偷拍 「寒流女 」IG回應李先生女友唔係PTGF （多圖）

22歲的Annabelle Tam 擁有35E導彈級身材，近日兩度被報章於街訪捕獲成功上位，更因為無懼寒風的低胸性感打扮獲封「寒流女」綽號，在剛過去的情人節Annabelle Tam再度以性感谷胸裝扮陪男朋友「李先生」行街被報章街訪捕獲，不少網民都質疑巧合得過份，一片「做假」之聲下，Annabelle Tam在翌日發文回應⋯⋯

文：東方新地 圖：Annabelle Tam IG