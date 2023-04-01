重溫《EU超時任務》｜王浩信最獲認同角色 朱千雪、袁偉豪表現驚喜

《EU超時任務》安排於2023年4月深夜重播，。2016年三月播出的《EU超時任務》備受觀眾喜愛，《萬千星輝頒獎典禮2016》朱千雪及王浩信憑《 EU超時任務 》角逐多個獎項，可惜最後只得「最受歡迎劇集搭檔獎」劇中的「渠頭」及「糞箕笠」深得觀眾心，所以朱千雪及王浩信未能取得任何個人獎項，叫不少人大感失望！不過如王浩信所言，只要能得到觀眾認同，佢都已經當自己攞咗視帝！現在小編和大家再度重溫《EU超時任務》大結局，大家準備紙巾……