重溫《EU超時任務》｜王浩信最獲認同角色 朱千雪、袁偉豪表現驚喜
假使飛返過去 前夜會遇著誰
2017年王浩信憑《踩過界》得到影帝，但其實2016年《EU超時任務》更受觀眾支持！劇集在2016年3月播出，由王浩信、朱千雪及袁偉豪擔大旗，其實卡士只屬一般，而且穿越時空的情節被指抄襲，播出初期並未被外界所看好。不過劇情隨發展變得波瀾曲折，吸引觀眾晚晚追看及推理，大結局更是喊死人！劇集內容大概講述衝鋒隊警長凌晨風(朱千雪飾) 能不斷由4月4日零時穿越時空，回到4月1日的早上，於是在劇中不停回到過去，與一眾身邊人改變未來。
至於王浩信飾演的關鼎名(外號渠頭)，是一位新界圍村村長，於劇中操得一口流利的圍村話，當時成為網民爭相模仿的對象。王浩信在劇中放下一貫斯文俊俏的形象，浮誇又帶霸氣的演出令人驚喜，無論是日常的無賴還是情深款款的為愛人犧牲，都演得入木三分。
渠頭與阿風本是死對頭，阿風常稱呼他「死渠頭」，而渠頭則喜歡稱對方為「糞箕笠」(圍頭話，即臭婆娘的意思)，不過後來經過多次穿越，共同化解多次事件後互生情愫。但最後，很可惜，這一世未能長廝守……
雖然成功殺死阿正，但阿風慘被炸至血肉模糊，佢臨終前叮囑渠頭唔好再穿越時空回到過去，因為那個時空的兩人並非相愛，渠頭獨自回去只會一個人承受痛苦，說畢就死在渠頭懷內。唔少觀眾睇到呢幕都同王浩信一樣淚流滿面……
只要伴著你任花火散去 讓背影結聚逾越時空裏
不過渠頭為了可以再見到深愛的「糞箕笠」，堅決獨自回到過去，但穿越到過去後，那時的阿風並冇兩人相愛的記憶，所以渠頭只能痛苦地、孤單地、默默地守護着阿風。即使面對面看着對方，對方卻當正自己是陌生甚至討厭的人。王浩信在這集將那種孤獨的情緒演繹得淋漓盡致，即使未有看得落淚，心一樣是隱隱作痛……
還是最真心一對
正當渠頭跟阿風道別之際，竟在地上發現自己在另一個時空送俾阿風的沙漏鏈墜！當阿風拾起沙漏鏈墜，流露出一個耐人尋味的笑容後，故事便完結，然後就出現一段字幕以及渠頭長達一分鐘的超級催淚獨白。到底阿風有冇記得與渠頭在另一時空的戀情呢？呢個Open Ending實在令觀眾有無限聯想！雖然朱千雪與王浩信未能奪得個人獎項，不過在支持者心目中，佢哋已經係視帝視后！
全文完