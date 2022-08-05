MIRROR演唱會｜梁思浩怒轟經理人花姐：袋錢嗰時你就識袋！

MIRROR紅館演唱會於7月28日第4場發生嚴重事故，李啟言（阿Mo）被懸掛的巨型屏幕跌下擊中受重傷。事件至今一個星期，除了COLLAR昨回應事件外，一眾VIU系高層則集體潛水，包括MIRROR的經理人花姐（黃慧君）；而演唱會監製Fran9更以進入法律程序為促大眾收口，不過而梁思浩於8月2日主持網台節目《大家「真」瘋騷》時，談到該事件，終開火怒轟花姐︰「有一個人我覺得成件事係難辭其咎㗎，嗰個就係阿花！」