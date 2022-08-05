MIRROR演唱會｜梁思浩怒轟經理人花姐：袋錢嗰時你就識袋！
大讚阿姐城城敢發聲 連登仔好勇敢
梁思浩、李思蓓和Mandy主持《大家「真」瘋騷》時談到MIRROR演唱會的慘劇，梁思浩提到在事件發生後，有幾位名人迅速發聲猶如英雄，分別是王貽興、「阿姐」汪明荃和郭富城；他說︰「有好多人都會避而不談，尤其圈中人，有時覺得好多圈中人為咗搵食，點解唔談論呢？費事得失人。」梁思浩又大讚連登仔敢發聲，指他們始終抓緊重點，就是要求VIU TV高層出來交待，他指現在事件發生這麼久，沒有一個人出現，又指人人都話唔關自己事，沒有一個人去願意承擔。旁邊李思蓓隨後又補充，佢哋（MIRROR）個演唱會為何有這麼多爭議，是因為門票收費「賣到爆晒飛」，絕對有呢個資源去做好個演唱會，而高層則無做過。
連珠炮轟一眾高層只識搵錢
梁思浩續說︰「我真係做過演唱會監製，我係有權對呢件事發言。第一，所有錢銀、所有嘅嘢都係由你控制嘅，即係話個演唱會賣晒飛㗎啦，你已經賺硬咗錢㗎啦，你條數已經返咗嚟，你加幾多嘢落去你唔係蝕住做啊嘛，你係賺住做啊嘛，但你賺住做你仲喺度慳。」他又說，「喺呢個危難中，有人會選擇沉默，或者逃避。甚至我成日都話如果你要做一個監製，你要做一個經理人，你哋搵緊錢㗎嘛，你哋點解唔肯有膊頭企出嚟，你要班細路仔去面對呢？嗰12個細路仔好慘喎。係啊！所以你話今次係咪要人出嚟交代呢？都咁多日啦。」
他又說：「我夠膽講一樣嘢，我都係俾人哋轟㗎喇，我一噏個名就俾人哋轟㗎喇，但係我唔怕嘅，我從來覺得係有嗰句講嗰句，你係一個監製，甚至你係一個經理人，如果你rehearsal睇到有危險，你需唔需要保護你啲藝人先？」他又說︰「幫你搵錢㗎喎！你袋錢就袋落袋啦？」
矛頭直指MIRROR的經理人花姐
梁思浩說：「所以我話畀你聽有一個人，我覺得成件事係難辭其咎㗎，嗰個就係阿花啦！阿花，老老實實啦阿花，如果你係呢12個細路仔嘅經理人，你有睇rehearsal㗎嘛！你有去睇㗎！如果你話俾我聽你冇睇，仲衰！」梁思浩又說：「同埋你當時你係一個經理人，又或者係監製，你覺得有危險，係咪要出聲先？因為所有幕後嘅人已經開始講，其實rehearsal已經有危險，rehearsal有危險，你唔係新人嚟嘛，你做得監製，你錢就袋落袋，責任唔使你孭啊？呢個世界冇咁唔使找錢嘅午餐㗎！」
李思蓓之後也總結，12個小朋友係可以幫公司賺好多錢，她勸喻相關高層都要認清楚，「佢哋都係人嚟，唔好物化佢成為一個生財工具，呢啲小朋友係人嚟。」
即睇片重溫：
魯庭暉監製Fran9舞蹈員昨到警署錄口供
據本地傳媒報道，MakerVille行政總裁魯庭暉昨日（4日）下午3時到達警署協助調查，而MIRROR演唱會監製Fran9（林浩源）及其中一名舞蹈員則於西九龍總區總部錄口供。
COLLAR事件後首度現身 So Ching無出席
昨日（4日）COLLAR終於打破其公司MakerVille、ViuTV與旗下藝人潛水局面，首度現身電台出席節目《叱咤樂壇》，惟身為阿Mo女朋友的成員So Ching缺席，只餘7位成員宣傳新歌，並在受訪時完全避談意外事件。
Gao回應支持 Ivy生日願望贈So Ching
COLLAR在商台宣傳新歌《OFF/ON》，在訪問開始時，主持謝茜嘉邀請幾位回應最近的意外事件，七位在場成員打招呼及回應均面帶憔悴，有氣無力，神情落寞，與過去的朝氣蓬勃有極大落差。隊長Gao回應提問時說：「好衷心多謝大家關心我哋，我哋默默收到唔同界別嘅人鼓勵，收到大家嘅愛，想同大家講：我哋OK！希望大家都平安！希望好嘅事會發生，我哋會帶住大家畀嘅力量，繼續努力繼續做好我哋，散發正能量。」被追問有甚麼說話同So Ching講時，阿Gao則回答：「多謝大家關心佢，希望繼續相信佢哋同支持佢哋，同埋畀多少少空間同時間佢哋，相信佢哋會好！」
撞正Ivy So生日黯然許願
另一方面今日正好是成員蘇雅琳（Ivy So）的生日，謝茜嘉提起這件事時成員似乎不在狀態，Ivy則回答：「多謝畀祝福畀我嘅人，以前唔係好相信生日許願，合埋眼吹蠟燭就算，但今年有兩個願望，首先而家覺得健康好緊要，希望身邊嘅人都健健康康，第二個願望想送平安畀隊友So Ching同傷者，再送畀所有表演者，送上無限祝福！」而許軼（Day）表示多謝粉絲一直以來的支持，給予團隊COLLAR好多溫暖。
網民怒氣未消 繼續追擊MakerVille
COLLAR出席訪問後網民普遍為其不值，紛紛指責MakerVille仍要求COLLAR繼續偶像活動，並猜測MakerVille為要賠錢而繼續推展活動，嘲諷公司當意外無發生過，令COLLAR處境相當尷尬。
常見問題
花姐如何面對坊間的指責？
在MIRROR演唱會事故後一星期，一直未有公開現身的MIRROR經理人花姐終於都在IG發聲⋯⋯詳見：花姐首度開腔回應
梁思浩為何直指演唱會意外最大責任係花姐？
梁思浩在網台節目中怒轟一班高層只係識賺錢，又直指花姐最難辭其咎，佢認為責任在於⋯⋯詳見：梁思浩怒轟經理人花姐
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