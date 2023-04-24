Serrini為新歌MV初嚐演戲 首度獻出螢幕初吻更有床上戲好大膽

Serrini年初為自資製作的最新國語專輯《真美》(True Love) 走訪台北各大電台並舉辦演出宣傳，成功令專輯歌曲登上各大串流平台國語歌曲榜，而實體專輯更佔據唱片銷量榜首三位，廣受港台樂迷喜愛。專輯備受關注，Serrini亦為樂迷準備特別驚喜，專程邀請台灣演員禾浩辰（電影《等一個人咖啡》男角）來港拍攝新專輯中兩首作品〈hey there〉及〈8:13 am〉的劇場版MV。兩人走訪香港不同的場景，透過導演好友Maggie的鏡頭拍出港台文藝浪漫風格的MV，細訴那個從心碎中療癒自己的浪漫故事。