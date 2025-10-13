中大研究｜20年追蹤研究揭妊娠糖尿可遺害18年 孕婦高血糖肥胖子女肥胖風險高七倍

中大醫學院今日（13日）發表三項研究，追蹤超過500對母子長達近20年，發現懷孕期間血糖水平對母親及下一代的長遠代謝健康影響。研究顯示，患妊娠糖尿病（GDM）的孕婦，其子女在成年早期出現肥胖或血糖異常的風險顯著增加；若孕婦同時超重，子女肥胖風險更高達七倍。研究亦首次識別出臍帶血中多個DNA甲基化標記，有助預測子女的代謝健康風險。專家強調，妊娠糖尿的影響並不止於懷孕階段，應為母親及子女提供長期健康監察。

