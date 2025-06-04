同路人配對計劃
筆者曾參與患者支援小組，親身體會乳癌康復者打開心扉分享經歷，不論是罹患的期數、治療的方法，以至療程期間所經歷的痛苦和恐懼，都坦誠分享。小組上有心理學家、註冊護士及社工，聆聽患者的疑問和感受，並給予專業的意見及開導，對患者來說，無疑打了一劑強心針。
香港乳癌基金會成立的初心是與乳癌患者並肩同行，患者絕非孤立無援的。基金會按照患者的病情分配至不同的支援小組，包括﹕1.病人支援小組(星期三的約會)，適合剛確診0至3期的40歲或以上患者；2. 年青患者支援小組（又名永遠年青美麗小組），適合剛確診0至3期之40歲以下患者；3. 火鳳凰小組，適合乳癌第4期或復發乳癌患者。4. 雨後彩虹小組，適合局部復發乳癌患者，每月聚會一次。另外，基金會亦開設家人支援小組，幫助乳癌患者的家人度過難關。
參與支援小組的病友最擔心是治療上的問題，尤其是初確診時，面對那些艱深的藥物名稱、複雜的治療程序等懵然不知。面對手術、化療、電療、標靶治療等，都顯得很擔心，前路茫茫。她們渴望知道各項治療前的準備和面對的副作用，獲取治療期間的飲食須知，例如那類食物應多吃、那類要少吃、戒口不戒口等。通常小組聚會完結，有差不多治療進度或類似病情的姊妹，會交換聯絡方法繼續討論。藉著小組活動，她們結識同路人，建立友誼，互相支持對方走過抗癌路。
筆者認識一名六十多歲的患者，縱然她丈夫很愛她和支持她，勸她抱著平常心面對乳癌，但她仍然覺得丈夫不理解她，不明白她抗癌的心情。結果，這名患者在參加基金會支援小組後，結識一班同路人，彼此分享心路歷程，容易產生共鳴，增強她抗病信心。漸漸地，她接受自己患上乳癌的事實。
這個「姊妹配對」路線圖並不是局限於患者與患者之間的配對，而是有後續的。她們在完成治療且康復後，由「受助者」轉變成「助人者」的角色，在基金會擔任義工，成為「義工班長」、「義工師姐」，向新確診乳癌患者分享患病時要注意的事項，姊妹互相扶持，以生命影響生命，薪火相傳。
基金會按新確診乳癌患者的病情，向她配對一位適合的義工，例如三陰性乳癌患者，需要接受術前化療再進行手術，基金會便會盡量安排一名有類似治療經歷，且曾患上三陰性乳癌的康復者給她，這種一對一的配對計劃，幫助新確診者克服身體和情緒上的問題。
其實，當基金會接到乳癌患者的求助電話後，職員會為患者開立檔案跟進，患者、康復者、其家人及照顧者，只需付一百元登記成為乳癌支援中心會員，便可參與基金會的支援小組服務。同時亦可免費參加每月舉辦的乳癌教育講座，優先參與各項興趣班及活動，並借閱乳癌相關書藉及光碟等。如想索取更多資訊，可致電25256033患者支援中心查詢。
香港乳癌基金會
了解更多：www.hkbcf.org
專欄﹕乳你前行
撰文：霍何綺華博士（香港乳癌基金會主席）