經歷過乳癌洗禮的女士都會明白，在診斷、治療和康復過程中，親朋好友的支持至關重要。很多研究亦指出，在抗癌路上能與他人保持良好的交往，對病情有正面影響。香港乳癌基金會的患者支援中心，定期舉辦小組，為乳癌患者提供一個「避風港」，讓同路人彼此交流，分享治療及康復的經驗。

