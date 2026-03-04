乳癌術後「淋巴水腫」怎麼辦？

愛美是女性的天性，纖幼的手臂更是女生夢寐以求。然而，對於接受過腋下淋巴結切除手術或放射治療的乳癌患者而言， 因淋巴系統受損，終身面對淋巴水腫的風險，有機會導致患側手臂腫脹。這不僅影響外觀，也會帶來腫痛不適。值得注意的是，這種術後後遺症目前尚無法根治。

