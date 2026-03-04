乳癌術後「淋巴水腫」怎麼辦？
三月是「淋巴水腫認知月」，其中 3 月 6 日定為「世界淋巴水腫日」，目的是提升公眾對這種常被忽視的慢性疾病的認識和重視，也為患者提供支持與鼓勵。香港乳癌基金會三月亦推出一系列關注活動，包括免費淋巴水腫指數測量服務、預防淋巴水腫運動班，及多場健康教育講座等。有興趣人士可登入基金會社交平台了解更多詳情﹕https://www.facebook.com/breasthealthforlife
要了解淋巴水腫，我們應先了解淋巴系統本身。淋巴系统是身體循環系統的一部分，身體內的淋巴液會經由淋巴管道流動，再運送到淋巴結，將當中有害的細菌及病毒過濾及消滅，保護身體免受感染。淋巴結分布全身，主要集中在腋下、腹股溝、腹部、胸部和頸的周圍。
很多乳癌病人在接受乳房外科手術時，因腋下部分或全部淋巴結被一併切除，或者放射治療令淋巴結受損，阻礙淋巴液的流動，令淋巴液在細胞間的空隙積聚而引致慢性炎症，從而出現手臂腫脹。上肢淋巴水腫可分為原發性及後天性兩種，而乳癌病人手術後出現淋巴水腫，多屬於後者。
淋巴水腫是一種慢性病症，它不一定在手術後即時出現，有些病友在電療期間出現此問題，有些則在數年甚至十多年後才出現，各人的情況並不相同。香港乳癌基金會乳癌支援中心接觸過不少乳癌康復者，部分患者是接受手術後兩年多出現淋巴水腫，有些更是被蚊叮蟲咬以致淋巴液不暢通引起發炎。
早期的水腫，肉眼未必能夠明顯看到，患者只會感覺到乳房手術那一邊的上臂「好重」，有針刺、麻痺、脹痛的感覺。只要及早發現、及早介入，配合日常護理與適當運動，有助紓緩水腫的不適，延緩惡化。
淋巴水腫帶給患者的影響，包括會使皮膚脹開、變薄，一旦受碰撞損傷，傷口容易引起感染。腫脹亦可能壓住神經線，令肢體麻痺和疼痛。雖然淋巴水腫不能根治，患者也未必能改變上肢外觀有異的事實，但只要與專業淋巴水腫治療師配合，勤做淋巴引流及淋巴運動，八成的水腫個案是可以控制的。
77歲的王婆婆(化名)在乳房切除手術後，左手十多年來面對淋巴水腫問題，無法舉高，雖一直在公立醫院跟進，但成效有限。左手僵硬如石，日常生活變得困難，連簡單的包紮都無法自行完成。2023年底她轉到香港乳癌基金會，淋巴水腫指數高達124 (正常的L-Dex數值範圍為-10至+10)。經治療師設計個人化的淋巴引流及運動方案後，並細心指導她與家人如何配合治療，兩個月內指數降至62，其後更回落至約10度左右。
基金會建議，乳癌患者於手術前進行淋巴水腫指數量度，以作底線測量；進行乳癌治療期間，每三個月量度一次。基金會提供淋巴水腫指數測量服務，由護士及具專業資格的淋巴水腫治療師主理，並提供繃帶治療、壓力手袖量度及支援等一站式服務，詳情可瀏覽香港乳癌基金會網站。
香港乳癌基金會
了解更多：www.hkbcf.org
專欄﹕乳你前行
撰文：霍何綺華博士(香港乳癌基金會主席)