知識改變命運
若將此理念套用於乳癌，便可見知識的重要性。若女性能掌握乳癌相關資訊，了解其成因、風險與症狀，並定期接受篩檢，便能大大提高及早發現與治療的機會。要知道，若能在早期確診乳癌，治癒率可高達九成以上。筆者歸納以下三大要點，這些知識或能改變乳癌的治療進程與結局，讓它成為可控的疾病。
第一，認識乳癌高危因素。雖然醫學界至今仍未能確定乳癌的確切成因，但了解自身風險至為重要。年齡、家族病史、生活習慣（如飲食、運動、壓力管理）、雌激素暴露等，皆可能影響患病機率。掌握這些資訊，能促使女性更早採取預防措施。
第二，熟悉乳房狀況。女士應熟悉乳房的平常外觀與觸感，有助及早察覺異常。建議女士應在每月同一日或於月經後一星期乳房腫脹消減時，進行自我檢查。透過觀察與觸摸，留意乳房是否出現硬塊、皮膚變化或分泌物。如有懷疑，應立即求醫。雖然乳房變化未必與乳癌相關，但切勿因諱疾忌醫而錯失治療良機。
第三，定期乳房篩查。乳房X光造影檢查被視為國際公認的乳癌篩查「黃金標準」，能有效偵測摸不到或未形成腫瘤的原位癌或零期乳癌。如果乳腺密度較高，則需輔以乳房超聲波檢查。建議40歲或以上婦女每兩年接受一次乳房X光造影，以定期監測乳房健康，及早發現潛在病變。
恐懼往往源於未知。大部份婦女在確診乳癌後，面對治療上很多陌生的醫學名稱、手術與治療副作用的不確定性，難免感到徬徨與害怕。筆者二十多年前患病時同樣感到不安，感恩基金會前主席蔡太以康復者的身份，詳細與我分享她的經驗，令筆者的信心從無到有，體會到過來人的支持對患者的重要。
香港乳癌基金會深知患者在治療過程中需作出多項抉擇，而正確知識與資訊是決策的基礎。患者亦需要家人、過來人及醫護人員的支持。基金會的患者支援中心，正是為此而設，提供病理、心理及人際支援。透過同路人分享抗癌心得，互相扶持，能有效減輕負面情緒，讓患者明白自己並非孤軍作戰。許多患者在小組分享中，初時難掩淚水，對前路感到不安，但隨着彼此交流與鼓勵，往往能「喊住來，笑住走」。更有不少病友在完成治療後，成為基金會義工，繼續幫助其他姊妹。
乳癌為香港婦女帶來重大的健康威脅，這是不爭的事實。根據2023年數據，女性入侵性乳癌新症按年上升7.8%，達5,585宗，同年亦錄得831宗原位癌新症。若將原位癌計算在內，平均每12位女性中，便有一人在一生中有機會患上乳癌。既然乳癌是女性共同的「公敵」，社會必須正視。筆者希望以上「知識錦囊」能助你受用一生，守護健康。
香港乳癌基金會
了解更多：www.hkbcf.org
專欄﹕乳你前行
撰文：霍何綺華博士（香港乳癌基金會主席）