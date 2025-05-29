乳癌篩查先導計劃｜第二階段6.10展開 乳房X光造影檢查免費 參加資格及方法一覽
衞生署宣布，於2025年6月10日推出第二階段的乳癌篩查先導計劃，為年齡介乎35歲至74歲，並屬高風險罹患乳癌的香港女性居民提供資助篩查服務，以及早發現及治療，提升乳癌患者康復機會。
乳癌篩查先導計劃目錄
乳癌是本港最常見的女性癌症，亦是本港女性致命癌症的第三位。過去10年，乳癌的年齡標準化發病率和年齡標準化死亡率均有所上升。在2022年，有5 182宗確診乳癌（入侵性乳癌）的女性新症，佔本港女性癌症新症總數的28.6%。在2023年，乳癌導致834名女性死亡，佔女性癌症死亡總數的13.1%。
乳癌篩查先導計劃｜參加資格
1.年滿35至74歲的婦女
2.無乳癌症狀
3.無乳癌病史
4.有高風險罹患乳癌，包括：
- 經基因檢測確認自身帶有特定基因突變使其罹患乳癌的終生風險增加。有關基因包括：BARD1, BRCA1, BRCA2, CDH1, NF1, PALB2, PTEN, STK11, TP53 或
- 有強烈家族乳癌或卵巢癌病史，例如：有任何直系女性親屬已確認帶有 BRCA1 或 BRCA2 基因突變、有任何直系或旁系女性親屬同時患上乳癌及卵巢癌、有任何直系女性親屬兩邊乳房同時患上乳癌、有任何男性親屬曾患乳癌、有兩名直系女性親屬曾患乳癌，以及其中一名確診時為50歲或以下、有兩名或以上直系或旁系女性親屬曾患卵巢癌、有三名或以上直系或旁系女性親屬曾患乳癌，或曾患上乳癌及卵巢癌
5.在過去一年內沒有接受乳房X光造影篩查，或到期接受醫生建議的乳房X光造影篩查
6.持香港身份證或《豁免登記證明書》
乳癌篩查先導計劃｜資助金額
每次乳房X光造影或超聲波乳房檢查時，服務提供者只可向參加者收取不多於225元的共付額。目前，所有服務提供者均不會向服務使用者收取任何共付額。
乳癌篩查先導計劃｜參加方法
第二階段先導計劃透過公私營協作計劃與非政府組織合作，為市民提供服務。三間乳癌篩查服務提供者為香港乳癌基金會、基督教聯合那打素社康服務和基督教靈實協會。
合資格婦女可由5月30日起，聯絡三間非政府組織的指定診所預約評估，並安排在六月十日或之後接受乳房X光造影檢查。另外，確定帶有特定基因突變的人士，將額外獲安排接受超聲波乳房檢查。也可在此查看計劃的服務提供者及相關診所的名單。
乳癌篩查先導計劃｜查詢方法
市民可瀏覽專題網站或致電衞生署專線（3586 3088）了解更多有關第二階段先導計劃的詳情。專線逢星期一至五早上九時至下午五時運作（公眾假期除外）。
圖片來源：衞生署網頁