事後避孕藥 ｜ 香港如何購買？ 一文看清事後丸服用須知及副作用
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事後避孕藥（緊急避孕丸，ECP）是一種緊急避孕措施，用於性行為後避孕失敗的情況。然而，很多人對事後避孕藥的購買渠道、服用時間及副作用感到疑惑。本篇文章將深入探討事後避孕藥的作用原理、購買方法、價格範圍及注意事項，幫助你全面了解這項緊急避孕選擇。
事後避孕藥作用原理｜如何發揮避孕效果
根據香港家庭計劃指導會的資料，事後避孕藥（緊急避孕丸）是一種緊急避孕方法，其主要作用是抑制排卵或干擾受精過程。事後避孕藥的成分包括高濃度黃體酮或黃體激素受體劑，能有效延遲或抑制排卵，並增加子宮頸黏液分泌，阻礙精子與卵子結合。
需要注意的是，事後避孕藥對已受精卵無效，並不具備墮胎功能。當受精卵已著床於子宮，緊急避孕丸無法發揮效果。
什麼時候需要使用事後避孕藥？
以下情況下建議使用事後避孕藥作為補救措施：
- 沒有妥善使用避孕措施，例如漏服事前避孕藥或避孕套穿漏
- 發生無防護的性行為
- 排卵期計算錯誤
需要注意的是，緊急避孕丸只適合緊急使用，不應取代常規避孕方法。
事後避孕藥種類及服用時限
香港的事後避孕藥分為兩類，各有不同的使用方法及成功率：
單一荷爾蒙（黃體酮）
- 服用時限： 性交後72小時內儘快服用
- 成功率： 失敗率約2-3%
- 適合母乳餵哺： 可以使用，不影響哺乳
- 注意事項： 不建議在同一週期內重複服用
黃體激素受體劑
- 服用時限： 性交後120小時內有效
- 成功率： 失敗率約1-2%
- 適合母乳餵哺： 使用後需停止哺乳7日
- 注意事項： 不可與事前避孕藥於同一週期內使用
香港事後避孕藥哪裡買？
1. 家計會診所
香港家庭計劃指導會提供事後避孕藥服務：
2. 公立醫院及診所
可於母嬰健康院或急症室接受醫生評估後開立處方，然後購買事後避孕藥。
3. 私人診所
可預約私人診所，獲得更靈活的服務時間，但費用相對較高。
提醒： 屈臣氏、萬寧等連鎖藥妝店無法直接購買事後避孕藥，需持醫生處方到藥局領取。
事後避孕藥的價格範圍
根據藥物種類和品牌，香港事後避孕藥價格如下：
- 家計會費用： 每劑$60-$70（不包括診症費用）
- 私人診所： 因診所而異，價格可能較高
購買前應向相關機構確認費用，以免預算不足。
服用事後避孕藥的副作用
事後避孕藥含有高濃度人造荷爾蒙，可能引起以下副作用：
常見副作用：
- 噁心
- 疲倦
- 經痛
- 頭痛或頭暈
- 腹痛、背痛或乳房脹痛
多數副作用會在24小時內消退，但若症狀持續或月經未來，應及早就醫。
哪些人不適合使用事後避孕藥？
以下情況應避免服用事後避孕藥：
- 高血壓或糖尿病患者
- 有血栓病史
- 肝腎功能不佳
- 子宮或乳房腫瘤
- 懷孕或哺乳期婦女（視藥物類型而定）
- 35歲以上且吸煙者
同時服用以下藥物也需特別注意，可能降低事後避孕藥效果：
- 抗癲癇藥（例如phenytoin）
- 抗病毒藥（例如ritonavir）
- 抗結核病藥物
- 中藥（如貫葉連翹）
事後避孕藥的成功率及服用建議
避孕成功率與服用時間密切相關。建議性行為後儘快服用，效果最佳：
- 單一荷爾蒙： 性交後72小時內服用，成功率約97-98%
- 黃體激素受體劑： 性交後120小時內服用，成功率可達99%
注意： 一個週期內不得重複服用，避免對身體造成負擔。
香港事後避孕藥哪裡買最方便？
家計會診所和私人診所是常見選擇，需提前預約並接受醫生評估。
吃事後避孕藥後月經多久會來？
大多數人在服藥後2-7天會出血，但也可能照原定時間來潮。
事後避孕藥成功率如何提升？
建議性行為後24小時內服用，單一荷爾蒙成功率約97%，黃體激素受體劑成功率約99%。
圖片來源：日日健康