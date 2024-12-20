事後避孕藥 ｜ 香港如何購買？ 一文看清事後丸服用須知及副作用

事後避孕藥（緊急避孕丸，ECP）是一種緊急避孕措施，用於性行為後避孕失敗的情況。然而，很多人對事後避孕藥的購買渠道、服用時間及副作用感到疑惑。本篇文章將深入探討事後避孕藥的作用原理、購買方法、價格範圍及注意事項，幫助你全面了解這項緊急避孕選擇。

