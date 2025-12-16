卵巢癌年輕化｜卵巢癌病徵不明顯有年輕化趨勢 4大早期病徵持續2周應即求醫

【卵巢癌/年輕化/病徵/婦產科】卵巢癌被稱為婦科惡性腫瘤中的「無聲殺手」，因早期症狀不明顯，常於晚期才確診，五年存活率僅約40-50%，令人憂慮。婦產科專科醫生謝倩盈接受《日日健康》醫聊室訪問，從臨床數據及流行病學角度，解析卵巢癌的成因、隱藏徵兆、篩查策略及預防之道，旨在提升公眾警覺，早發現早治療，守護女性健康。