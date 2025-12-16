卵巢癌年輕化｜卵巢癌病徵不明顯有年輕化趨勢 4大早期病徵持續2周應即求醫
卵巢癌年輕化目錄
1. 卵巢癌近年是否存在年輕化跡象？
根據香港癌症資料統計中心2019年的數據，卵巢癌的確診年齡中位數約為54歲，主要影響中老年女性，但近年來確實有跡象顯示卵巢癌存在年輕化的趨勢。一些研究表明，30至40歲的年輕女性卵巢癌發病率有所增加，這可能與現代生活方式、環境因素及遺傳因素的改變有關。
2. 卵巢癌被稱為「無聲殺手」的原因為何？
卵巢癌被稱為「無聲殺手」主要有以下幾個原因。首先，卵巢癌的早期病徵非常不明顯，容易被忽略。其次，大眾對卵巢癌的認識不足，往往低估其風險。最後，卵巢癌的早期診斷非常困難，因為其位置深藏於腹腔內，不易通過常規檢查發現。因此，許多患者在確診時已處於晚期，治療難度和死亡率都大大增加。
3. 除家族病史以外，相對年輕患者患上卵巢癌的主要成因為何？
除了家族病史外，相對年輕的卵巢癌患者主要成因包括遺傳突變、環境因素和生活方式。某些遺傳突變，如BRCA1和BRCA2基因突變，即使沒有家族病史，也可能增加年輕女性患卵巢癌的風險。環境因素如長期暴露於某些化學物質，以及不良生活方式如長期高壓、吸煙、不健康飲食等，也可能增加卵巢癌的風險。
4. 卵巢癌有甚麼病徵特別容易被忽視或混淆？
卵巢癌的病徵容易被忽視或混淆，常見的包括持續性腹脹、腹痛、食慾不振、頻繁排尿等。這些症狀很容易被誤認為是消化不良、食滯、體重增加或其他常見的健康問題。例如，許多女性可能將腹脹誤認為是「食滯」或「變肥有肚腩」，從而延誤診斷。
5. 建議發現甚麼病徵就應該即時求醫？
如果出現持續性腹脹、腹痛、食慾不振、頻繁排尿等症狀，且這些症狀持續超過兩週，建議立即求醫。特別是如果這些症狀與平時的狀況不同，或伴隨其他不適感，如不明原因的體重減輕或疲勞，都應該引起重視，及時進行專業的醫療檢查。
6. 卵巢癌分成甚麼種類？它們各自的高危因素是什麼？
卵巢癌主要分為上皮性卵巢癌、生殖細胞腫瘤和性索間質腫瘤。其中，上皮性卵巢癌是最常見的類型，佔卵巢癌病例的90%以上，其高危群組包括有家族病史（特別是BRCA1和BRCA2基因突變）、年齡較大（50歲以上）、從未生育或晚育或肥胖的女性。生殖細胞腫瘤主要影響年輕女性，常見於青少年和年輕成年人。性索間質腫瘤則較為罕見，通常發生在更年期前後的女性。
7. 不幸確診卵巢癌，切除全副子宮及卵巢是否唯一選擇？
確診卵巢癌後，切除全副子宮及卵巢並非唯一選擇。治療方案應根據患者的年齡、癌症的分期和類型，以及患者的生育需求來決定。對於早期的卵巢癌，醫生可能只切除受影響的卵巢，保留另一側卵巢和子宮，以保護生育能力。對於晚期卵巢癌，則可能需要更積極的治療，包括化療和手術切除全副子宮及卵巢。重要的是與醫生討論所有可能的治療選擇，以制定最適合自己的治療計劃。
8. 哪些檢查可以及早發現卵巢癌？
由於卵巢癌早期診斷困難，建議高風險群體（如有家族病史或BRCA基因突變者）從35歲開始，每年進行一次超聲波檢查和CA-125血清檢測。對於一般女性，建議在40歲後每年進行婦科檢查，包括盆腔檢查和超聲波檢查。雖然這些檢查並不能完全保證早期發現卵巢癌，但可以提高早期診斷的機會，從而改善預後。
9. 哪些生活習慣可降低患卵巢癌風險？
降低卵巢癌風險的生活習慣包括以下幾個方面。首先，保持健康的飲食習慣，多吃新鮮蔬菜，減少加工食品和脂肪的攝入。其次，定期進行適量的運動，有助於維持健康體重，降低癌症風險。此外，避免吸煙和過量飲酒，因為這些行為與多種癌症風險增加有關。最後，定期進行婦科檢查和篩查，特別是有家族病史或其他高風險因素的女性，可及早發現和治療潛在的健康問題。