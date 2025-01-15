中大發現治療子宮內膜異位症新靶點及藥物 治乾眼症藥「舊藥新用」抑制病變

香港中文大學（中大）醫學院利用人工智能系統進行疾病基因大數據分析，識辨出兩個子宮內膜異位症的新治療靶點，並發現一種現有治療乾眼症的非類固醇抗炎藥物整合素抑制劑有助抑制異位內膜組織的生長，可以「舊藥新用」，具潛力成為子宮內膜異位症的新治療方案。研究結果已於國際科研期刊《Advanced Science》發表。

