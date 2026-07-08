認識乳房硬塊 及早診治乳癌至關重要

乳癌已連續多年成為香港女性最常見的頭號癌症，在香港，平均每天就有約15人確診乳癌。對女士而言，在更衣或沐浴時突然觸摸到乳房硬塊，難免會心生恐慌，擔心是否有癌變。事實上，大多數的乳房硬塊都屬於良性，不會對生命構成即時威脅。然而，當出現病徵時，應切忌自行盲目觀察或拖延，而是透過全面的醫學診斷，及早辨識病因並對症下藥。

