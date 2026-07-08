認識乳房硬塊 及早診治乳癌至關重要
乳癌已連續多年成為香港女性最常見的頭號癌症，在香港，平均每天就有約15人確診乳癌。對女士而言，在更衣或沐浴時突然觸摸到乳房硬塊，難免會心生恐慌，擔心是否有癌變。事實上，大多數的乳房硬塊都屬於良性，不會對生命構成即時威脅。然而，當出現病徵時，應切忌自行盲目觀察或拖延，而是透過全面的醫學診斷，及早辨識病因並對症下藥。
乳房硬塊的種類
- 良性乳房病變（良性腫瘤與乳腺增生）：這類狀況非常常見，通常不會惡化，亦不會擴散。主要可分為以下兩種：
- 良性腫瘤（如纖維腺瘤、囊腫／水瘤）： 觸摸時，硬塊通常是邊界清晰、表面平滑且容易滑動的。部分患者在月經前後可能會感到乳房脹痛。
- 乳腺增生：屬於正常的生理改變，通常是由於受荷爾蒙水平影響，導致乳房出現周期性的脹痛或局部有顆粒感。
- 乳腺發炎（包括乳管擴張或乳腺炎）：經常發生於乳暈下的乳管或乳腺組織，多數與細菌感染或乳管阻塞有關。病發時，乳房局部可能會出現紅、腫、熱、痛，或乳頭排出黃色、淡紅色、透明的液體。
- 惡性腫瘤（乳癌）：屬於異常細胞失控地生長，有機會惡化和擴散，必須及早發現與治療。患者通常會觸摸到無痛性、邊界不清且固定的硬塊；其乳房皮膚可能出現紅腫、潰爛或凹陷（如橙皮樣改變）；亦有可能乳頭、乳暈出現顏色與質感的改變，甚至有血性分泌物等。
乳癌篩查的重要性
根據本港乳癌患者的年齡數據，女性在 40 歲過後，隨著年齡增長，患上乳癌的風險會顯著上升。早期乳癌往往是完全沒有任何病徵的，甚至連自己觸診都摸不到硬塊，而當患者能夠自己觸摸到明顯的硬塊時，腫瘤往往已經發展到一定大小，甚至可能已經出現局部擴散。
因此，即使沒有出現硬塊或病徵，定期進行乳癌篩查都很重要，包括乳房X光攝影及乳房超聲波檢查等。乳房造影的意義，就在於能在一顆腫瘤「摸不到、看不到」的階段（例如發現尚未形成硬塊的微小鈣化點）發現及切除，從而大大增加治癒率。
一般而言，醫生會透過「三合一乳房檢查」——包括臨床觸診、乳房造影及超聲波，以及有需要時進行活組織檢驗，來作出精確診斷。醫生建議的篩查頻率大致如下：
- 40歲或以上的女性：建議每 2 年定期接受一次乳房造影
- 具高風險因素之女性（如有乳癌家族病史等）： 建議提早開始，並提高頻率至每年接受一次造影篩查
臨床案例分享
個案一：原位癌（第0期乳癌）分享
- 病情背景： 一名45歲患者，本身並無任何乳房不適，亦完全觸摸不到任何硬塊。她是在定期接受乳房造影篩查時，發現了微小的鈣化點，經活檢證實為乳腺管原位癌。由於癌細胞仍局限在乳腺管內，未有侵入性及擴散能力，患者只需接受局部腫瘤切除手術（成功保留乳房），並配合開刀後的進行電療及口服抗荷爾蒙藥。由於發現及時，患者完全不需要接受化療及標靶治療，身體承受的副作用極低，術後很快便恢復正常生活，治癒率接近100%。
個案二：侵入性乳癌（較後期）
- 病情背景：一名50歲患者因工作繁忙，未有及早發現病徵，最近突然發現乳頭出現血性分泌物，且洗澡時摸到乳房有一顆固定且無痛的硬塊，方才馬上求醫。經檢查後，確診為侵入性乳癌，且癌細胞已擴散至局部淋巴結。病理報告顯示為荷爾蒙受體陽性及 HER2 陽性，屬於具侵入性的癌細胞類型。面對這種較後期的病情，治療會較為漫長及複雜。為了徹底清除病灶，患者必須接受前導性化療和全乳房切除及重建手術，術後再接受輔助性化療；此外，亦因為 HER2陽性而需要完成為期一年的標靶治療。雖然積極治療仍能有效控制病情，但較後發現的患者，整個抗癌療程跨越數年，比起第一個個案漫長及艱辛得多。
總括而言，定期進行乳房造影篩查，能在腫瘤尚未形成明顯硬塊的早期階段發現病變並及早治療，除了能顯著減低死亡率，更能增加保留乳房的機會，甚至可以避免漫長的輔助治療，減輕患者治療負擔。如發現乳房出現硬塊，應及早諮詢專科醫生並進行臨床評估，避免盲目揣測及拖延導致惡化。
專欄：浸醫與您
撰文：江慧中醫生外科專科醫生