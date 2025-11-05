女性的隱形威脅——辨識卵巢的良性與惡性腫瘤
甚麽是卵巢腫瘤？
卵巢位於子宮兩側，負責製造卵子及分泌雌激素。卵巢腫瘤是卵巢組織異常增生形成的腫塊，大致可分為：
- 良性：如生理性囊腫、畸胎瘤、子宮內膜異位瘤（朱古力瘤）、漿液或粘液囊腺瘤、纖維瘤
- 惡性：上皮性卵巢癌（漿液性、黏液性、透明細胞癌等）佔約九成，生殖細胞癌及性索間質癌則較少見
- 交界性：介乎於良性與惡性之間的腫瘤，擴散到其他器官的可能性較小
卵巢腫瘤有甚麽症狀？
卵巢腫瘤的早期症狀不甚明顯，大多數在體檢或影像診斷時才能發現。症狀包括：腹脹、腹痛、尿頻、性行為疼痛、月經異常等；而子宮内膜異位者則會出現痛經症狀；若腫瘤破裂或扭轉，則可引致劇痛、噁心、嘔吐，需立即就醫。
至於惡性腫瘤生長較快，可能引起腹痛，腹脹，腹水，體重減輕，食慾不振等症狀，晚期更可能會轉移至其他器官等。
如何分辨卵巢腫瘤為良性或惡性？
一般而言，絕經後的女性、或有乳腺癌、卵巢癌等家族病史、BRCA基因變異者等，患惡性腫瘤風險更高。要分辨卵巢腫瘤的性質，可進行多方面評估，亦可從影像診斷、血液檢測等協助分辨腫瘤性質：
影像診斷：如超聲波、電腦掃描、磁力共振及正電子掃描
血液腫瘤指數檢測：如CA-125、HE4、ROMA指數、生殖細胞腫瘤的血液腫瘤指數如甲胎蛋白 (AFP) 、人絨毛膜促性腺激素 (β-hCG)，及乳酸脫氫酶 (LDH) 等
要確實診斷腫瘤是否惡性，需取得腫瘤組織作病理化驗，但由於卵巢腫瘤在腹腔內，除非影像檢查已顯示有明顯擴散，一般不建議作腫瘤刺穿活檢，因為腫瘤刺穿會令腫瘤細胞溢出，令腫瘤細胞有進一步擴散風險。
如何治療卵巢腫瘤？
一般而言，生理性卵巢腫瘤會自行消退，良性腫瘤如朱古力瘤未必需要進行手術，可先行以超聲波定期監察。未收經的患者也可考慮以用微創手術進行卵巢腫瘤切除。如患者已停經，則可考慮以用微創手術進行卵巢和輸卵管切除，手術傷口、感染風險、出血量均較開腹手術小，恢復時間亦較快。
如腫瘤較大，或擔心惡性卵巢腫瘤，則需考慮開腹手術。年輕患者可先考慮切除單側卵巢和輸卵管，有病理診斷後再決定後續治療。卵巢癌的手術包括開腹全子宮切除、雙側卵巢和輸卵管切除、大網膜切除、腹膜切片、淋巴結切除等，手術後可能需要輔助化療或標靶治療，減少復發機會。
卵巢腫瘤種類繁多，及早辨別腫瘤性質並接受適當治療，可有效提升康復機會。一旦發現身體出現異常狀況，應及早諮詢專科醫生，制定個人化的治療方案，減低患癌風險。
專欄：浸醫與您
撰文：李灝思醫生 婦科腫瘤科專科醫生