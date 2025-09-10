子宮肌瘤｜TVB主持梁芷珮患子宮肌瘤 靠2種治療方法成功康復 醫生：3種飲食壞習慣必戒

43歲的梁芷珮因主持TVB旅遊節目《潮什麼》系列人氣急升，早前更從劏房搬入九龍站上蓋的千呎三房海景豪宅，後來又遷入東涌豪宅，生活似乎相當富貴。然而她早前透露子宮有問題，不幸患上纖維瘤，需定期接受治療。近日她就公佈「喜訊」，指兩種治療方法結合之下，子宮肌瘤已大幅縮細至「細到搵唔到」，康復進度似乎相當理想。

