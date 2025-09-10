子宮肌瘤｜TVB主持梁芷珮患子宮肌瘤 靠2種治療方法成功康復 醫生：3種飲食壞習慣必戒
廣告
43歲的梁芷珮因主持TVB旅遊節目《潮什麼》系列人氣急升，早前更從劏房搬入九龍站上蓋的千呎三房海景豪宅，後來又遷入東涌豪宅，生活似乎相當富貴。然而她早前透露子宮有問題，不幸患上纖維瘤，需定期接受治療。近日她就公佈「喜訊」，指兩種治療方法結合之下，子宮肌瘤已大幅縮細至「細到搵唔到」，康復進度似乎相當理想。
中藥+針灸治療 子宮肌瘤幾乎消失
梁芷珮近日在社交平台分享其康復進度，她指經過半年中藥及針灸治療，子宮肌瘤已縮小到幾乎看不見，
「啱啱婦科檢查，個肌瘤細到搵唔到！好想比（畀）人知，中藥真係幫到我。」
事實上，去年梁芷珮兄長曾現健康問題，她曾向網民尋求青光眼治療意見。另一方面，原來她的母親也有類似問題，梁芷珮擔心與家族遺傳有關，經檢查後她得知自己屬於「擲界」，需要定期監察。此外，今年1月，她曾上傳右手纏有紗布的照片，幸好她報平安，表示無大礙。
子宮肌瘤與遺傳、生活習慣有關
子宮肌瘤是女性常見的良性腫瘤，雖然多數情況下不會帶來嚴重影響，但部分患者可能出現經血過多、腹部凸起、尿頻等症狀，甚至影響懷孕及生活質素。婦產科專科醫生謝倩盈接受《日日健康》醫聊室訪問時曾指出，子宮肌瘤的成因與遺傳、荷爾蒙變化及生活習慣息息相關。她提醒，部分肌瘤患者可能長期無明顯症狀，宜定期接受婦科檢查及早發現。
子宮肌瘤常見症狀
子宮肌瘤（又稱為子宮纖維瘤）是女性生殖系統中最常見的良性腫瘤之一，多見於30至50歲女性。因肌瘤生長的位置與大小不同，病徵亦會不一樣。雖然大多數子宮肌瘤生長緩慢且無明顯症狀，但部分患子宮肌瘤的婦女可能會有腰痛、便秘、尿頻、腹部凸出、經痛、經血增加、經期延長和貧血等症狀。謝倩盈醫生建議若有以上情況，應盡快接受婦科檢查和超聲波掃描，以進一步確定病因。
子宮肌瘤會變癌症？
子宮肌瘤是一種良性腫瘤，其惡變機率較低。多項研究及臨床觀察表明，僅有不到1%的子宮肌瘤有機會發生「肉瘤變」。但在子宮肌瘤持續生長的過程中，可能會發生營養血供的變化或肌瘤內部細胞的分化，在外觀上呈現出一系列改變。因此，即使不用手術，子宮肌瘤患者也要定期進行檢查。
如何預防子宮肌瘤？
保持良好的生活習慣對於預防子宮肌瘤的發展至關重要，建議可從以下7個方面著手降低子宮肌瘤發生的風險：
- 減少攝取高糖食物：高糖份攝取不只容易造成脂肪堆積和肥胖問題，也容易助長子宮肌瘤的發展。
- 盡量避免高油脂食物：雌激素是由脂肪製造的，由於子宮肌瘤對激素的變化敏感，高油脂食物會刺激肌瘤的生長。
- 避免攝取過多雌激素：應盡量減少食用含有高濃度激素的食物，如蜂王乳、魚卵、胎盤素以及動物內臟等，因為這些食物可能刺激體內雌激素水平升高，從而促進子宮肌瘤的生長。
- 保持適度運動：適度運動不僅能增強身體的新陳代謝，亦可維持正常的體重水平。有研究表明，肥胖的女性罹患子宮肌瘤的風險較高。
圖片來源：FB圖片