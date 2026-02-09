港大研究｜糖尿病腎病藥助改善卵巢功能 半數受試不孕女性見成效
卵泡難以發育 傳統試管嬰兒治療受限
研究團隊指出，這是首項從改善卵巢微環境入手的研究，有別於以往單純透過藥物刺激卵泡的傳統做法，為重建患者生育能力提供全新思路。相關臨床試驗已於香港大學深圳醫院進行，結果顯示部分患者卵泡發育明顯改善，約一半成功取出成熟卵子，部分更成功培育出可用胚胎。
早發性卵巢功能不全影響全球約1%至3%的育齡婦女，患者因卵泡發育受阻而難以自然懷孕。在正常情況下，卵巢內的小卵泡會逐步發育成可被超聲波檢測到的竇卵泡，並對卵巢刺激藥物產生反應，以進行排卵或體外受精治療。然而，早發性卵巢功能不全患者的卵巢中，往往缺乏可偵測的竇卵泡，因此醫生無法採用常規的體外受精（IVF）治療。
改善卵巢微環境 喚醒休眠小卵泡
研究顯示，儘管患者卵巢內仍可能殘留少量休眠小卵泡，但因無法自行發育至竇卵泡階段而未能被利用。研究負責人、港大醫學院臨床醫學學院婦產科學系劉奎教授指出，這些小卵泡仍具生育潛力，關鍵在於如何為其創造有利的生長環境。
團隊採用「藥物再利用」策略，從已獲美國食品及藥物管理局批准、並具備臨床安全數據的藥物中篩選潛在治療方案，劉奎教授指，這種方法能避免從零開始開發新藥所需的漫長時間與高昂成本，大幅加快新治療法的臨床轉化。團隊最終發現「非奈利酮」在改善卵巢微環境及促進卵泡發育方面具潛在臨床價值。
臨床試驗初見成效 部分患者成功培育胚胎
港大醫學院婦產科學系臨床教授吳鴻裕解釋，早發性卵巢功能不全患者的卵巢常出現纖維化情況，限制卵泡生長並導致不育。研究發現，非奈利酮可減少卵巢內纖維化，為卵泡提供較理想的生長環境，促進其持續發育至成熟階段。
研究團隊自2024年起於港大深圳醫院展開臨床試驗，為14名早發性卵巢功能不全患者提供口服非奈利酮的脈衝式治療，並配合個人化卵巢刺激方案，療程最長為七個月。
婦產科學系臨床助理教授王天任醫生表示，初步結果顯示，8名受試者均成功培育出優勢卵泡，約一半患者成功取得成熟卵子，其中三人已培育出可用胚胎，另有三人冷凍保存成熟卵母細胞，顯示治療具實際成效。
重新界定卵泡停滯機制
研究同時揭示，卵巢纖維化並非單純由老化引起，而是導致卵泡發育停滯的重要病理機制。團隊進一步測試多種具不同作用靶點的抗纖維化藥物，發現其他已獲批准藥物亦在臨床前研究中展現促進卵泡發育效果，顯示針對卵巢微環境的治療策略或具更廣泛應用潛力。
劉奎教授指出，過往治療早發性卵巢功能不全相關不孕問題，多集中直接刺激卵泡，成效有限。是次研究首次提出針對卵巢微環境、特別是纖維化狀態進行干預，或是恢復生育能力的關鍵突破，為相關患者帶來新希望。