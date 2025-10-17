良性乳房腫塊｜乳房腫塊是乳癌還是纖維瘤？醫生教你識別 附乳房自我檢查指南
良性乳房腫塊目錄
一、良性乳房腫塊有哪些典型症狀？與惡性乳房腫塊有甚麼不同？
良性乳房腫塊的典型症狀包括：觸感平滑、輪廓清晰、可在乳腺組織內自由移動，按壓時可能會有輕微不適感，但很少出現劇烈疼痛。在月經前，由於荷爾蒙變化，腫塊可能稍微脹大並伴隨疼痛，而月經過後這些症狀便會自然緩解。
與惡性腫塊的主要差異在於：惡性腫塊一般觸感堅硬、邊緣不規則、固定於某一位置難以移動、無明顯痛感、生長速度快，可能伴隨乳頭凹陷、血色分泌物、乳房外形變化或腋下淋巴結腫大。
二、假如乳房摸到硬塊，如何分辨它可能是良性還是需要警惕？
可通過以下三個步驟初步判斷硬塊的性質：
1.是否具有週期性：若月經前變大脹痛，經後緩解，多為良性；若大小不變且持續存在，需要警惕。
2.觸摸質感與靈活度：良性硬塊柔軟有彈性、邊界清晰、表面光滑，按壓時可能有疼痛感；惡性硬塊一般固定不動、形狀不規則、質地堅硬，且會持續生長變大，需要引起重視。
3.是否伴隨症狀：僅脹痛無其他異常，良性機率高；若出現乳頭內陷或血色分泌物，需及時就醫求診。
需要留意的是，任何新發現的硬塊都應由專業醫生評估，切勿自行判斷。即使過去有良性腫塊病史，新出現的硬塊仍需要重新檢查。
三、哪些因素或人群容易出現良性乳房腫塊？例如年齡、內分泌變化等？
良性乳房腫塊高發與年齡、內分泌及生活習慣密切相關：
•年齡層：年輕女性（20-30歲）容易出現纖維腺瘤；中年女性（40-50歲）多見乳腺囊腫；乳腺增生則通常出現在20-45歲婦女身上。
•內分泌變化：經前雌激素飆升、懷孕哺乳期乳腺增生、更年期荷爾蒙波動，均有機會誘發腫塊。
•生活習慣：長期熬夜、壓力大、每天攝取過量咖啡因、高脂肪飲食，會擾亂激素平衡，繼而增加罹患風險。
•其他因素：家族中有良性腫塊病史人士、服用避孕藥或荷爾蒙藥物亦可能提高風險。
四、常見的良性乳房腫塊類型有哪些？如纖維腺瘤、水囊等，其特徵及差異是甚麼？
臨床四類常見良性乳房腫塊的特徵差異明顯：
•乳房纖維腺瘤：分為單純性纖維腺瘤、複雜性纖維腺瘤及巨型纖維腺瘤。多見於20-30歲女性，由乳房纖維組織增生而成，表面光滑、有彈性、可移動、無痛感，大部分患者沒有任何症狀。
•乳房囊腫（水腫）：各年齡段均有機會出現，但30-50歲女性高發，是乳腺導管阻塞形成的液體囊泡，柔軟且有彈性，經前脹痛明顯，醫生用幼針抽液後會消失。
•乳腺增生：各年齡段的女性均有機會出現，表現為乳房整體凹凸不平，無單一硬塊，經前脹痛較強烈，經後逐漸緩解，屬於生理現象。
•乳腺導管乳頭狀瘤：位於乳腺導管內的小型良性腫瘤，可能會導致乳頭溢液或腫塊。各年齡段均可能出現，但多發於35-55歲女性。
五、乳房疼痛與良性乳房腫塊有關嗎？症狀會如何隨月經週期變化？
多數乳房疼痛與良性腫塊相關，尤其是乳腺增生和囊腫。這類疼痛多具有週期性，月經來潮前一周較為明顯，乳房可能同時會變得腫脹、敏感，硬塊亦有機會變大；月經開始後荷爾蒙下降，疼痛逐漸減輕，硬塊縮小。
非週期性疼痛可能與大型纖維腺瘤、乳腺炎或胸圍不合適有關。若疼痛固定於一個部位且持續加劇，則須進一步接受檢查。
六、醫生通常用哪些檢查方法來確診良性乳房腫塊？何時需要活組織檢查？
在診斷過程中，醫生會先進行臨床觸診檢查，範圍一般包括檢查乳房、乳頭、乳暈和腋下等位置是否有不正常硬塊和分泌物。同時，會詳細詢問患者的過往病歷、家族病史、月經週期等，經綜合評估後決定是否需要進一步檢查，如乳房造影檢查、乳房超聲波掃描及乳房磁力共振檢查。
一般在影像診斷後，如醫生發現存在可疑病變，會建議病人從乳房抽取活組織化驗，透過顯微鏡判斷腫塊的良惡性。乳房抽針檢查是用於診斷乳癌的醫學程序，常見方式為幼針抽吸和粗針活檢。幼針抽吸使用較細的針頭，類似常見的抽血針頭，無需局部麻醉，通常用於抽取囊腫或纖維瘤進行化驗。過程中可能稍感不適，但疼痛較輕。粗針活檢因使用較粗的針，故能取得更多組織樣本，疼痛感比幼針明顯，需局部麻醉，幫助病理科判斷癌細胞的侵襲性，是診斷惡性腫瘤的關鍵方法。醫生會根據影像檢查或臨床發現的乳房腫塊，建議進行抽針檢查以確診。此檢查步驟快速且傷口小，被視為乳癌診斷的可靠方法，並不會增加癌細胞擴散風險。
七、良性乳房腫塊會轉變成乳癌嗎？需不需要手術治療？
大多數良性乳房腫塊不會轉變為乳癌。研究顯示，即使是大型纖維腺瘤（大於5cm）的惡變機會也僅約0.3%，低於普通人自然患上乳癌的風險。而乳房囊腫及增生幾乎不會惡變，但有良性腫塊的女性日後罹患乳癌的風險可能略高於平均值，故需定期追蹤。
多數良性乳房腫塊不需要進行手術治療，定期觀察即可。但若腫塊持續增大、引起明顯不適、超過2-3cm，或患者對此極其焦慮，可考慮進行手術切除。乳房囊腫可透過幼針抽取液體，使腫塊立即消失。
八、生活或飲食上有什麼方法可以預防或減低乳房良性腫塊風險？
日常生活可從以下三個方面著手調整：
•日常飲食：減少咖啡因攝入，如咖啡、濃茶、朱古力等，有助減輕乳房脹痛；採取低脂高纖飲食，多吃蔬菜水果、全殼類，以平衡荷爾蒙；限制攝取酒精，避免過量高糖食物和紅肉。
•生活習慣：維持充足睡眠，避免熬夜擾亂荷爾蒙水平；定期規律運動，穩定身體內分泌；注意調節情緒，避免承受過大精神壓力；日常穿著尺碼合適、具備足夠承托力的胸圍，減輕乳房負擔。
•其他建議：在醫生指導下使用荷爾蒙藥物；研究顯示，餵哺母乳也能降低良性腫塊風險。
九、治療乳房良性腫塊會否留下疤痕？
良性乳房腫塊治療後是否留疤取決於治療方式：傳統開放性手術透過乳暈切口或腋窩皮紋切口切除腫塊，會留下線狀疤痕，但多位於乳暈周圍或隱蔽處；若採用微創手術切除，切口僅3-5mm左右，癒合後疤痕極不明顯；而針對乳房囊腫治療的幼針抽吸幾乎不留疤痕。
術後可使用抗疤痕產品，並避免陽光直射傷口，有助疤痕淡化。醫生會根據腫塊位置和大小，建議最合適且兼顧美觀的手術方式。
十、建議如何進行乳房自我檢查？最多多久做一次？
大多數乳房腫塊都是在自我檢查時發現的，定期進行自我乳房檢查有助提升對自身乳房結構的認識，並加強對乳房疾病的警覺性。建議20歲以上的女性養成每月自我檢查的習慣：未停經者應在月經開始後第7至10天進行；已停經者則可固定於每月同一日進行。
檢查步驟如下：
1. 脫去上衣，面對鏡子自然站立，觀察乳房是否有異常變化
2. 舉起雙手，再次仔細檢查乳房輪廓與皮膚狀態
3. 觸摸腋窩及乳房之間位置，留意是否有硬塊
4. 手指合攏，以上下垂直方向按壓檢查整個乳房
5. 改用由外向內繞圈按摩的方式，對乳房再次仔細觸診
6. 輕輕擠壓乳頭，留意是否有出血或有異常分泌物
若發現有任何異常變化，應及時就醫接受專業診斷。