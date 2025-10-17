良性乳房腫塊｜乳房腫塊是乳癌還是纖維瘤？醫生教你識別 附乳房自我檢查指南

【乳房腫塊/自我檢測/良性惡性/乳癌】很多女士在摸到乳房有腫塊時往往會心慌，懷疑患上乳癌。事實上，乳房腫塊未必是惡性腫瘤。根據香港醫管局資料，高達八成的乳房腫塊屬於良性。女性在不同生理階段都可能出現良性乳房腫塊，了解其特徵與正確處理方式是守護乳房健康的重要課題。外科專科醫生林子倩接受《日日健康》訪問時拆解良性乳房腫塊的識別、檢查及護理要點，幫助女士們應對。