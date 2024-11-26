卵巢癌｜30歲女腹脹以為肚腩終揭卵巢癌 小便頻密屬警號6大不適勿忽視
卵巢癌常被形容為「隱形殺手」，在香港女性十大癌症中排第六位，每年新症約400宗，因為早期病徵不明顯，患者多因腹部不適或消化不良而忽視，直至發現腹部腫塊時，往往已屬後期。婦產科專科醫生方秀儀接受《日日健康》醫聊室訪問時提醒，卵巢癌初期症狀如肚脹、腰痛等容易被誤解為普通不適，有7類人士屬高危群組，愛高鹽高油高脂飲食更要特別留意，建議50歲以上婦女接受一種檢查，若能及早察覺並求診，配合適當治療，第一期卵巢癌的五年存活率高達八成。
卵巢癌目錄
1. 為何卵巢癌會被形容為「隱形殺手」？
卵巢位於骨盆腔深處，早期病徵不明顯，許多患者病發初期大多只覺得腹部不適，誤以為自己胃痛或消化不良，因而耽誤診斷與治療。直至腹部摸到明顯腫塊時往往已是癌症後期，因此卵巢癌的死亡率偏高。
2. 卵巢癌有哪些常見病徵？
- 持續及日益嚴重的胃痛、消化不良
- 腹部不適、肚脹
- 小便頻密
- 大便困難
- 性行為時疼痛
- 腰背痛
3. 過往病人較常因為哪種病徵發現患癌？
由於卵巢深入在骨盆腔深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，所以容易被忽略，病人較常因為腹部不適、肚脹不適而求醫。
4. 能否分享一個特別的病例？
方醫生分享，曾有一位三十幾歲女士，因為數個月沒有月經前來求診，檢查發現下腹隆起，當時自己也不以為意，以為只是胖了有肚腩，但經超聲波檢查發現一個超過10厘米的卵巢囊腫，囊腫內有硬塊。
由於超聲波的特徵有懷疑，方醫生為她安排手術切除囊腫，考慮到患者仍有生育計劃，手術時僅切除了有囊腫的一側卵巢及輸卵管，成功保留了子宮和另一側卵巢。手術後病理檢查結果顯示，切除的卵巢囊腫為邊緣性卵巢癌（Borderline ovarian tumor）。這類腫瘤屬於低惡性潛能腫瘤，暫無需進行放射治療或化療，但因仍有復發的可能性，患者需要定期覆診，持續跟進健康狀況。
5. 哪幾類人士屬卵巢癌高危群組？
卵巢癌的成因暫時仍未明確，但下列女性患此病的機會較高：
- 比一般女性較遲停經
- 從未生育
- 有卵巢癌的家族史
- 體重超標，食用過多脂肪
- 曾自然流產或有不孕現象
- 曾罹患乳癌
- 停經後使用荷爾蒙補充療法超過五年
6. 迷思一：常飲牛奶或吃乳製品會增加卵巢癌風險？
關於乳製品會導致卵巢癌一說，國外學者認為研究過程中罹癌變因太多，沒辦法確立因果關係，不該如此斷論乳製品就是罹癌主因。
7. 迷思二：性行為、性伴侶多，會增加卵巢癌風險？
沒有證據顯示卵巢癌與性行為次數或性伴侶多寡有關，事實上未曾有過性行為的婦女也有機會患上卵巢癌。
8. 迷思三：高鹽高油高脂飲食更容易患卵巢癌？
體重超標、食用過多脂肪的女士較高危患上卵巢癌。體重過胖的女性，體內荷爾蒙含量較多，影響了內分泌調節，會增加卵巢癌、乳癌、大腸癌或子宮內膜癌等風險。
9. 卵巢癌患者存活率是多少？
卵巢癌的五年存活率：
- 第一期：達八成
- 第二期：六成
- 第三期：降至三成
- 第四期：只有一成
10. 你對預防卵巢癌有何建議？
- 均衡飲食、避免攝取過量脂肪
- 適量運動
- 保持情緒穩定，注意抒緩精神壓力
- 長期卵巢功能失調的婦女，需積極接受治療
- 此外，研究顯示，服用口服避孕藥超過5年的婦女有較低風險患上卵巢癌
- 懷孕最少一次、以母乳餵哺嬰兒、接受輸卵結紮手術或子宮頸切除手術，均可降低患卵巢癌的風險
- 50歲以上婦女，可考慮接受驗血測量CA125指數及超聲波素描，及早偵測疾病
圖片來源：受訪者提供