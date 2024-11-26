卵巢癌｜30歲女腹脹以為肚腩終揭卵巢癌 小便頻密屬警號6大不適勿忽視

卵巢癌常被形容為「隱形殺手」，在香港女性十大癌症中排第六位，每年新症約400宗，因為早期病徵不明顯，患者多因腹部不適或消化不良而忽視，直至發現腹部腫塊時，往往已屬後期。婦產科專科醫生方秀儀接受《日日健康》聊室訪問時提醒，卵巢癌初期症狀如肚脹、腰痛等容易被誤解為普通不適，有7類人士屬高危群組，愛高鹽高油高脂飲食更要特別留意，建議50歲以上婦女接受一種檢查，若能及早察覺並求診，配合適當治療，第一期卵巢癌的五年存活率高達八成。