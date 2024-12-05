多囊卵巢綜合症注定不孕？ 中醫列3因素難懷孕 留意經期5大不適
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香港職場女性壓力大，加上普遍遲婚，不少女性婚後面對懷孕問題。當中一部分被界定為「不孕」，即在夫妻行房不設防的情況下一年沒有受孕。一般建議需要接受婦科醫生檢查，以排除卵巢，輸卵管及子宮的器質性問題。當中3大因素可能導致女性難懷孕，日日健康《醫聊室》請到梁慧儀中醫師為大家講解。
3大難懷孕因素｜多囊卵巢綜合症（PCOS）
多囊卵巢綜合症（PCOS）是一種女性激素失調的病症，導致卵子無法成熟和排出，一般症狀包括月經失調或閉經、不孕、暗瘡、多毛，而在中醫角度上，閉經涉及以下三方面的失調：
- 肝鬱氣滯：中醫認為情緒壓力及不良生活習慣可導致肝氣鬱結。肝氣鬱結則導致經絡阻滯，影響氣血運行，從而影響婦女卵巢功能。
- 脾胃濕熱：中醫認為不良飲食習慣包括過度食用辛辣、油膩食物可導致脾胃濕熱，從而令卵巢囊腫形成。
- 腎虛：腎虛則影響生殖系統功能，導致卵巢功能紊亂，從而降低懷孕機率。
3大難懷孕因素｜抗氧化酶活性（AMH）低
AMH為抗氧化酶活性（Anti-Müllerian Hormone），是一種由卵巢產生的激素，一般35歲以下AMH值多為正常，但隨年齡增長，AMH會開始下降，而它對懷孕的影響主要體現在以下幾個方面：
- 卵巢儲存的卵子數量：AMH的水平可以提供關於卵巢中卵子數量的信息。較高的AMH水平通常意味著卵巢儲存的卵子數量較多，這增加了受孕的可能性。
- 卵巢功能：AMH水平也可以反映卵巢的功能狀態。較高的AMH水平通常與更好的卵巢功能相關，而較低的AMH水平可能表明卵巢功能減退。
3大難懷孕因素｜子宮肌腺症
子宮肌腺症是一種子宮異位引起的疾病，即本來應該出現在子宮內膜的組織，卻出現在子宮肌肉層，這些移動位置的子宮內膜的組織還會受到雌激素（女性荷爾蒙）的影響，隨著月經週期會有增厚、分解、出血等週期性的作用。患者未必有明顯症狀，常見的症狀是在月經週期中出現嚴重經痛。然而，肌腺症也會造成子宮腔變形，導致受精卵難以著床，孕後流產機會較一般人高。
5種經期不適 中醫調理要對症下藥
一般治療以上所講的3大問題，中醫會歸納為常見的婦科疾病，包括閉經、月經先後無定期、症瘕及痛經。對於以下5種不同情況，選用合適中藥，以達到標本同治：
- 血瘀：如月經量多、帶有血塊、色黑，血塊下時痛，痛有定處，狀如針刺。常用中藥：桃仁、紅花、桂枝、赤芍、丹皮以活血化瘀；
- 氣滯：經期長、痛經，白帶增多，經前乳房或小腹脹痛，常用中藥：逍遙散以疏肝行氣；
- 痰濕偏重：身形肥胖、平素多痰、舌苔厚膩，常用中藥：半夏、茯苓、枳實、陳皮、蒼朮以化痰散結；
- 體質虛弱：身形消瘦，氣短，神疲乏力，經色淡紅，常用中藥：黨參、黃耆、白朮、續斷、牛膝、桑寄生以補氣益腎，扶正祛邪；
- 腎陽不足：怕冷，手腳冰冷，經期長或崩或漏，經色淡，腹中積塊，帶下清稀，腰酸，腹瀉或便秘，常用中藥：右歸丸以補腎填經。
梁醫師建議，開始任何藥物治療或食療之前，請諮詢你的註冊中醫師。
備孕貼士：2大工具測排卵期 把握受孕時機
如果病人月經並不完全準時，而難以準確估計排卵期的話，可以嘗試採用排卵試紙或排卵測試儀，於排卵前2天及排卵當天「交足功課」；並且記住不要每天「交功課」，或一天「交幾次功課」哦！這樣反而會降低成功幾率的。用了正確的方法配合治療，希望大家都能盡快懷孕吧！