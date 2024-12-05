多囊卵巢綜合症注定不孕？ 中醫列3因素難懷孕 留意經期5大不適

香港職場女性壓力大，加上普遍遲婚，不少女性婚後面對懷孕問題。當中一部分被界定為「不孕」，即在夫妻行房不設防的情況下一年沒有受孕。一般建議需要接受婦科醫生檢查，以排除卵巢，輸卵管及子宮的器質性問題。當中3大因素可能導致女性難懷孕，日日健康《醫聊室》請到梁慧儀中醫師為大家講解。

