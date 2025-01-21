乳房疼痛｜胸部刺痛/脹痛是乳癌先兆？ 拆解常見原因4招解決宜戒2大習慣
乳房疼痛目錄
1.乳房經常疼痛正常嗎？
江醫生指出，乳房疼痛其實是非常普遍的現象，亦是乳腺外科門診最常見的病徵，而女性在經期前後容易出現乳腺腫痛。大致可以分為兩類：
- 週期性疼痛：通常伴隨月經周期，經期前一星期開始出現，並在月經開始的頭一至兩天減輕。這類疼痛通常與體內激素波動有關，並不代表嚴重疾病。
- 非週期性疼痛：無關經期，隨時可能發生，並且有時與其他因素如乳腺增生等有關。非週期性疼痛可能較為困擾，建議女性留意是否伴隨其他異常徵狀。
2.乳房疼痛通常有何成因？可能潛在嚴重疾病？
乳房疼痛有很多原因，常見的有以下幾個：
- 週期性疼痛：多與月經周期相關，主要由體內雌激素波動引起。
- 乳腺增生：乳腺增生是最常見的非週期性疼痛原因，分為囊性及纖維瘤兩種類型，需進行檢查以確定。
- 更年期變化：隨著荷爾蒙變化，女性在更年期後也容易出現非週期性疼痛。
- 乳腺炎：乳腺炎通常伴隨紅、腫、熱、痛等症狀，若出現此情況，應及早求診。
3.迷思：乳房疼痛會否是乳癌？
江醫生指出乳房腫痛並不等於乳癌，但也需通過臨床檢查確認。檢查流程分為三步：
- 病史詢問及臨床觸診：了解病人家族病史，檢查是否有硬塊、異常分泌物等症狀。
- 影像檢查：如3D乳房造影、乳房超聲波等，視乎年齡、病徵及乳癌風險因素進行。
- 乳房組織檢查：若影像檢查有異常，則會進一步抽取乳房組織進行化驗，確定問題。
4.乳房疼痛有哪些風險因素？
乳房疼痛的風險因素包括以下幾項：
- 年齡因素：年齡增長的女性，特別是收經前後，更容易出現乳房疼痛。
- 內衣穿著：過緊或有鋼圈的內衣可能會引起不適，應選擇合適尺寸及舒適的胸圍。
- 飲食習慣：過量攝取咖啡因（如咖啡、濃茶、奶茶等）會加劇乳房疼痛。
- 生活習慣及情緒波動：壓力、焦慮等情緒因素也會加重疼痛感。
6.有哪些簡單的自我檢查乳房方法？
儘管自我檢查並未能顯著降低乳癌死亡率，但定期進行檢查仍能早期發現乳房異常。檢查方法如下：
- 每月月經結束後第一天進行檢查。
- 站在鏡子前，雙手叉腰，仔細觀察乳房及乳頭是否有異常變化，如乳頭分泌物、凹陷等。
- 躺平後，右手檢查左乳，從鎖骨至上腹、腋下至乳溝範圍輕輕按壓，查看有無硬塊，並擠壓乳頭查看是否有分泌物。另一側同樣操作。
7.可否分享一個有關乳癌的病例？
江醫生分享一個40歲女性的病例，該病人在例行身體檢查時發現乳房異常，3D乳房造影顯示乳房有陰影，進一步檢查後確診為乳房原位癌。該病人並未有乳房腫痛或硬塊等明顯徵狀，但由於及早發現並接受手術治療，目前已完全康復。
江醫生表示，希望藉此案例帶出初期乳房原位癌，並不一定有任何能察覺之病徵，反而大多是透過進行例行身體檢查時無意中發現，亦有部分是因自我檢查時發現硬塊而求診，大部分個案並非因乳房腫痛而發現乳癌。
因此，建議40歲以上女性每兩年進行一次例行檢查，例如3D乳房造影或乳房超聲波，及早發現盡快求醫，亦能大大增加罹患乳癌之存活率。
8.乳房疼痛有哪些治療方法？
乳房腫痛一般不需要藥物治療，改善生活習慣和穿著合適內衣即可達到緩解效果。以下為常見治療方法：
- 調整飲食：減少咖啡因攝入，避免高脂肪食物。因有研究指出咖啡為興奮劑，會刺激乳房引致血管擴張，造成乳房腫痛，脂肪含量過重之食物，都會轉化成雌激素刺激乳房。另外，吸煙亦會影響乳房腫痛。
- 穿戴合適內衣：選擇舒適的胸圍，避免過緊或有鋼圈的內衣
- 減壓：緩解情緒波動、減少壓力有助於減輕疼痛
江醫生表示，若疼痛持續不減或出現其他異常徵狀，應及早就醫，確定問題所在。
如何進行乳房自我檢查？
乳房自我檢查應在月經結束後進行。站在鏡子前觀察乳房是否有變化，然後躺下輕輕按壓乳房，檢查是否有硬塊或分泌物。建議每月檢查一次，並留意任何異常徵狀。
乳房疼痛的治療方法有哪些？
若乳房疼痛是由於月經周期或乳腺增生引起，通常不需要藥物治療。改變生活方式，減少咖啡因攝入、穿戴舒適的內衣、減少壓力等，可以有效減輕疼痛。如果疼痛持續或有異常徵狀，則應就醫進一步檢查。
更年期後乳房疼痛是正常的嗎？
是的，隨著荷爾蒙變化，更年期後的女性較容易出現非週期性乳房疼痛。這類疼痛通常與激素水平變化有關，若無其他異常症狀，並不代表嚴重疾病，但若持續或加劇，仍應進行檢查。