乳房疼痛｜胸部刺痛/脹痛是乳癌先兆？ 拆解常見原因4招解決宜戒2大習慣

【乳房疼痛/症狀/成因/治療方法】乳房疼痛是許多女性常見的問題，很多人擔心是否可能與乳癌有關。然而，乳房腫痛未必就代表有嚴重疾病，了解疼痛的不同類型、成因和風險因素，對於正確認識並及早處理乳房不適至關重要。外科專科醫生江慧中接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，乳房疼痛可分為周期性和非周期性兩類，每種情況的成因、症狀及處理方法皆有不同。