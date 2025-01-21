乳房疼痛｜胸部刺痛/脹痛是乳癌先兆？ 拆解常見成因4招解決宜戒2大習慣

乳房疼痛｜胸部刺痛/脹痛是乳癌先兆？ 拆解常見原因4招解決宜戒2大習慣

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【乳房疼痛/症狀/成因/治療方法】乳房疼痛是許多女性常見的問題，很多人擔心是否可能與乳癌有關。然而，乳房腫痛未必就代表有嚴重疾病，了解疼痛的不同類型、成因和風險因素，對於正確認識並及早處理乳房不適至關重要。外科專科醫生江慧中接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，乳房疼痛可分為周期性和非周期性兩類，每種情況的成因、症狀及處理方法皆有不同。

乳房疼痛目錄

1.乳房經常疼痛正常嗎？

江醫生指出，乳房疼痛其實是非常普遍的現象，亦是乳腺外科門診最常見的病徵，而女性在經期前後容易出現乳腺腫痛。大致可以分為兩類：

  • 週期性疼痛：通常伴隨月經周期，經期前一星期開始出現，並在月經開始的頭一至兩天減輕。這類疼痛通常與體內激素波動有關，並不代表嚴重疾病。
  • 非週期性疼痛：無關經期，隨時可能發生，並且有時與其他因素如乳腺增生等有關。非週期性疼痛可能較為困擾，建議女性留意是否伴隨其他異常徵狀。

2.乳房疼痛通常有何成因？可能潛在嚴重疾病？

乳房疼痛有很多原因，常見的有以下幾個：

  • 週期性疼痛：多與月經周期相關，主要由體內雌激素波動引起。
  • 乳腺增生：乳腺增生是最常見的非週期性疼痛原因，分為囊性及纖維瘤兩種類型，需進行檢查以確定。
  • 更年期變化：隨著荷爾蒙變化，女性在更年期後也容易出現非週期性疼痛。
  • 乳腺炎：乳腺炎通常伴隨紅、腫、熱、痛等症狀，若出現此情況，應及早求診。

3.迷思：乳房疼痛會否是乳癌？

江醫生指出乳房腫痛並不等於乳癌，但也需通過臨床檢查確認。檢查流程分為三步：

  • 病史詢問及臨床觸診：了解病人家族病史，檢查是否有硬塊、異常分泌物等症狀。
  • 影像檢查：如3D乳房造影、乳房超聲波等，視乎年齡、病徵及乳癌風險因素進行。
  • 乳房組織檢查：若影像檢查有異常，則會進一步抽取乳房組織進行化驗，確定問題。

4.乳房疼痛有哪些風險因素？

乳房疼痛的風險因素包括以下幾項：

  • 年齡因素：年齡增長的女性，特別是收經前後，更容易出現乳房疼痛。
  • 內衣穿著：過緊或有鋼圈的內衣可能會引起不適，應選擇合適尺寸及舒適的胸圍。
  • 飲食習慣：過量攝取咖啡因（如咖啡、濃茶、奶茶等）會加劇乳房疼痛。
  • 生活習慣及情緒波動：壓力、焦慮等情緒因素也會加重疼痛感。

5.乳房疼痛在哪幾種情況下應求診？

若出現以下情況，應及早求診進行詳細檢查：

  • 乳房出現硬塊或異常分泌物。
  • 乳房發紅、腫脹、熱痛等，伴隨發燒等全身症狀。
  • 乳房皮膚變化，如皺縮、凹陷等異常情況。

6.有哪些簡單的自我檢查乳房方法？

儘管自我檢查並未能顯著降低乳癌死亡率，但定期進行檢查仍能早期發現乳房異常。檢查方法如下：

  • 每月月經結束後第一天進行檢查。
  • 站在鏡子前，雙手叉腰，仔細觀察乳房及乳頭是否有異常變化，如乳頭分泌物、凹陷等。
  • 躺平後，右手檢查左乳，從鎖骨至上腹、腋下至乳溝範圍輕輕按壓，查看有無硬塊，並擠壓乳頭查看是否有分泌物。另一側同樣操作。

7.可否分享一個有關乳癌的病例？

江醫生分享一個40歲女性的病例，該病人在例行身體檢查時發現乳房異常，3D乳房造影顯示乳房有陰影，進一步檢查後確診為乳房原位癌。該病人並未有乳房腫痛或硬塊等明顯徵狀，但由於及早發現並接受手術治療，目前已完全康復。

江醫生表示，希望藉此案例帶出初期乳房原位癌，並不一定有任何能察覺之病徵，反而大多是透過進行例行身體檢查時無意中發現，亦有部分是因自我檢查時發現硬塊而求診，大部分個案並非因乳房腫痛而發現乳癌。

因此，建議40歲以上女性每兩年進行一次例行檢查，例如3D乳房造影或乳房超聲波，及早發現盡快求醫，亦能大大增加罹患乳癌之存活率。

8.乳房疼痛有哪些治療方法？

乳房腫痛一般不需要藥物治療，改善生活習慣和穿著合適內衣即可達到緩解效果。以下為常見治療方法：

  • 調整飲食：減少咖啡因攝入，避免高脂肪食物。因有研究指出咖啡為興奮劑，會刺激乳房引致血管擴張，造成乳房腫痛，脂肪含量過重之食物，都會轉化成雌激素刺激乳房。另外，吸煙亦會影響乳房腫痛。
  • 穿戴合適內衣：選擇舒適的胸圍，避免過緊或有鋼圈的內衣
  • 減壓：緩解情緒波動、減少壓力有助於減輕疼痛

江醫生表示，若疼痛持續不減或出現其他異常徵狀，應及早就醫，確定問題所在。

乳房疼痛 外科專科醫生江慧中（圖片來源：受訪者提供）
外科專科醫生江慧中（圖片來源：受訪者提供）

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如何進行乳房自我檢查？

乳房自我檢查應在月經結束後進行。站在鏡子前觀察乳房是否有變化，然後躺下輕輕按壓乳房，檢查是否有硬塊或分泌物。建議每月檢查一次，並留意任何異常徵狀。

乳房疼痛的治療方法有哪些？

若乳房疼痛是由於月經周期或乳腺增生引起，通常不需要藥物治療。改變生活方式，減少咖啡因攝入、穿戴舒適的內衣、減少壓力等，可以有效減輕疼痛。如果疼痛持續或有異常徵狀，則應就醫進一步檢查。

更年期後乳房疼痛是正常的嗎？

是的，隨著荷爾蒙變化，更年期後的女性較容易出現非週期性乳房疼痛。這類疼痛通常與激素水平變化有關，若無其他異常症狀，並不代表嚴重疾病，但若持續或加劇，仍應進行檢查。

圖片來源：受訪者提供

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