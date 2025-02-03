子宮肌瘤｜經痛加劇經血過多或生瘤恐癌變 醫生籲必戒3大壞飲食習慣

【子宮肌瘤/症狀/風險因素/治療】子宮肌瘤是女性常見的良性腫瘤，雖然多數情況下不會帶來嚴重影響，但部分患者可能出現經血過多、腹部凸起、尿頻等症狀，甚至影響懷孕及生活質素。婦產科專科醫生謝倩盈接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，子宮肌瘤的成因與遺傳、荷爾蒙變化及生活習慣息息相關。她提醒，部分肌瘤患者可能長期無明顯症狀，宜定期接受婦科檢查及早發現。