子宮肌瘤｜經痛加劇經血過多或生瘤恐癌變 醫生籲必戒3大壞飲食習慣
子宮肌瘤目錄
1.子宮肌瘤有哪些常見症狀？
子宮肌瘤（又稱為子宮纖維瘤）是女性生殖系統中最常見的良性腫瘤之一，多見於30至50歲女性。因肌瘤生長的位置與大小不同，病徵亦會不一樣。雖然大多數子宮肌瘤生長緩慢且無明顯症狀，但部分患子宮肌瘤的婦女可能會有腰痛、便秘、尿頻、腹部凸出、經痛、經血增加、經期延長和貧血等症狀。謝倩盈醫生建議若有以上情況，應盡快接受婦科檢查和超聲波掃描，以進一步確定病因。
2.子宮肌瘤有何風險因素？與哪些生活習慣有關？
子宮肌瘤的發生可能與以下因素有關：
遺傳因素：家族中若有子宮肌瘤病史的女性，患病風險相對較高。
荷爾蒙水平：雌性激素分泌旺盛，激素水平升高，有可能會促進子宮肌瘤的生長。
生活習慣：
- 飲食習慣：高脂肪飲食可能增加雌性激素的產生，從而促進肌瘤生長。
- 缺乏運動：久坐不動可能影響荷爾蒙水平，增加患病風險。
- 壓力過大：長期壓力及負面情緒可能影響身體的內分泌平衡，間接影響肌瘤發展。
3.子宮肌瘤可能造成哪些嚴重的後果？
絕大部分的子宮肌瘤屬於良性腫瘤，如無症狀，患者定期進行婦科檢查即可。但若出現以下病徵或肌瘤快速增大，應及時就醫。
貧血：長期經血過量若未得到及時治療，有機會引發失血性貧血，患者可能會出現頭暈、乏力、心慌等症狀，影響身體健康及日常活動。
不孕或流產：子宮肌瘤若位於子宮腔內或宮頸口附近，可能會阻礙受精卵著床，導致不孕或懷孕困難；即使懷孕，較大的子宮肌瘤可能會使子宮腔變形，進而導致流產或早產。
壓迫型病徵：隨著肌瘤的不斷增大，有可能會壓迫周圍組織器官。向前壓迫膀胱，可能會導致尿頻、尿急，甚至排尿困難；向後壓迫直腸，可能會引發便秘。
急性腹痛：若子宮肌瘤形成蒂並發生扭轉，或因血液供應不足而壞死，可能引起急性腹痛。
4.迷思一：子宮肌瘤會變癌症？
子宮肌瘤是一種良性腫瘤，其惡變機率較低。多項研究及臨床觀察表明，僅有不到1%的子宮肌瘤有機會發生「肉瘤變」。但在子宮肌瘤持續生長的過程中，可能會發生營養血供的變化或肌瘤內部細胞的分化，在外觀上呈現出一系列改變。因此，即使不用手術，子宮肌瘤患者也要定期進行檢查。
5.迷思二：子宮肌瘤會加劇經痛或經期出血過多？
子宮肌瘤可能導致經期出血過多或加劇經痛，但並非所有患者都會出現這些症狀。症狀的嚴重程度取決於肌瘤的大小、位置及數量。子宮肌瘤可能會使子宮內膜的面積增大，從而增加月經出血量；另一方面，肌瘤的存在可能會改變子宮的形態和結構，從而加劇經痛。
6.子宮肌瘤會影響性生活或備孕嗎？
一般情況下，子宮肌瘤不會對性生活產生明顯影響。然而，若肌瘤生長在特定位置，如黏膜下肌瘤向宮腔突出，可能會引起性交疼痛或性交出血等症狀。因此，患者應密切關注病情變化，若出現不適，建議及時就醫。
子宮肌瘤可能會影響受孕，尤其是黏膜下肌瘤，可能干擾受精卵著床，從而導致不孕或流產。若計劃懷孕且患有子宮肌瘤，應向醫生進行諮詢。
7.子宮肌瘤非切不可？除了手術，還有哪些治療方法？
子宮肌瘤並非一定要進行手術切除，還有多種非手術治療方法可供選擇。以下是一些常見的非手術治療方法：
觀察與定期追蹤：若肌瘤較小且無明顯症狀，可定期進行超聲波檢查，觀察其變化。
生活方式調整：保持健康的生活習慣有助於降低肌瘤的生長速度，如飲食均衡、控制體重、減少高脂肪食物的攝入；適度運動有助於改善身體狀況；充足睡眠和良好的睡眠習慣能夠幫助身體恢復等。
8.如何診斷子宮肌瘤？
婦科檢查、超聲波檢查、磁力共振檢查（MRI）、宮腔鏡檢查、腹腔鏡檢查等，都是檢查子宮肌瘤的常用方法：
- 婦科檢查：通過婦科醫生進行觸診，可檢測出子宮增大、表面不規則、有單個或多個結節狀突起等情況，有助於初步判斷是否存在子宮肌瘤。
- 超聲波檢查：包括經腹部或經陰道兩種方式。經腹部超聲波能夠清晰獲取子宮的形態、大小以及肌瘤的數目、大小和位置等信息。經陰道超聲波則能更清楚地觀察到子宮內部結構，尤其對於較小的肌瘤，其分辨率更高，可更準確地診斷。
- 磁力共振檢查（MRI）：對於複雜或難以確定的病例，MRI可提供更詳細的圖像信息，有助於鑒別肌瘤的性質、位置等，對手術方案的制定具備重要參考價值。
- 宮腔鏡檢查：當肌瘤位於子宮黏膜下時，宮腔鏡檢查可直接看到肌瘤的大小、位置等，同時亦可以進行活檢，以明確肌瘤的性質。
- 腹腔鏡檢查：利用腹腔鏡直接觀察子宮表面及盆腔內部的情況，能夠確定肌瘤的存在及其具體特徵。通常需要同時進行手術治療的病人，才會選擇這種檢查方式。
9.對於預防子宮肌瘤有哪些建議？
保持良好的生活習慣對於預防子宮肌瘤的發展至關重要，建議可從以下7個方面著手降低子宮肌瘤發生的風險：
- 減少攝取高糖食物：高糖份攝取不只容易造成脂肪堆積和肥胖問題，也容易助長子宮肌瘤的發展。
- 盡量避免高油脂食物：雌激素是由脂肪製造的，由於子宮肌瘤對激素的變化敏感，高油脂食物會刺激肌瘤的生長。
- 避免攝取過多雌激素：應盡量減少食用含有高濃度激素的食物，如蜂王乳、魚卵、胎盤素以及動物內臟等，因為這些食物可能刺激體內雌激素水平升高，從而促進子宮肌瘤的生長。
- 保持適度運動：適度運動不僅能增強身體的新陳代謝，亦可維持正常的體重水平。有研究表明，肥胖的女性罹患子宮肌瘤的風險較高。
1. 子宮肌瘤的常見症狀有哪些？
子宮肌瘤症狀因大小及位置不同，包括經血過多、經期延長、經痛、腹部凸出、尿頻、便秘及貧血等，建議定期婦科檢查確定病因。
2. 如何確診子宮肌瘤？
可透過婦科檢查、超聲波、磁力共振（MRI）、宮腔鏡或腹腔鏡檢查確診，醫生會根據肌瘤情況選擇合適的診斷方法。
3.子宮肌瘤一定要做手術嗎？
若肌瘤無症狀，可定期觀察；如有嚴重經血過多、貧血或壓迫症狀，醫生會評估是否需要手術治療。