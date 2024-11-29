婦科迷思｜2個習慣易致陰道炎 護理液越洗越脆弱 去公廁留意5處免招菌

婦科健康和女性日常小習慣息息相關，包括使用公共洗手間時的衛生問題、內褲的選擇和清洗、女性護理液和護墊的使用等，原來細菌隨時有機可乘導致陰道炎等婦科疾病，日日健康《醫聊室》請到婦產科專科譚靜婷醫生，為你詳細講解這些女士日常小習慣的迷思。

