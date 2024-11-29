婦科迷思｜2個習慣易致陰道炎 護理液越洗越脆弱 去公廁留意5處免招菌
婦科迷思1｜公廁馬桶廁紙超多菌 5大原則防菌防感染
公共廁所的紙巾和馬桶有很多細菌，馬桶是很多人共用的，而紙巾等用品亦可能長時間放在一個黑暗潮濕的環境裡，未必很頻密地清潔或更換。女士有機會接觸到一些致病性的細菌，例如金黃色葡萄球菌、大腸桿菌，若陰部不幸接觸到這些細菌，自然有可能會受到感染。
出門無可避免用到公廁時，留意以下幾點，有助避免受到感染：
- 自備紙巾；
- 儘量不坐馬桶，或使用馬桶清潔液擦拭後再使用；
- 如廁時盡量不要到處摸；
- 如廁完畢從前向後抹，避免將肛門的細菌帶到前面；
- 便後必須洗手。
婦科迷思2｜護理液打亂私處益菌平衡 陰道抵抗力低易發炎
為了保持私處乾爽無異味，不少女士會使用護理液清洗。醫生通常不建議使用護理液，因為健康女士的陰部和陰道裡有許多益菌，九成以上是Lactobacillus crispatus（卷曲乳酸桿菌），有如在皮膚形成一層保護層，以對抗一些惡菌的滋生，例如念珠菌或者其它的致病性細菌。經常用護理液洗下身有機會沖走一些益菌，缺少保護層導致陰道內環境脆弱，更容易受到感染。日常只需要用清水清潔下身即可。
婦科迷思3｜最緊要透氣：棉質內褲+少用護墊
棉質內褲是對皮膚最溫和的選擇，亦比較透氣，容易陰部皮膚敏感的女士應儘量避免花邊蕾絲等質料摩擦皮膚。另外，使用60°C的熱水清洗內褲可以清除黏在上面的細菌。
除非分泌物比較多，否則盡量不要使用護墊。不建議長期使用護墊。護墊是一塊膠膜，即使頻密更換依然會悶著不透氣，容易滋生細菌導致陰道炎。
婦科迷思4｜婦科檢查幾多歲開始 撞正嚟m要改期？
建議女性在25歲或有性經驗後開始進行子宮頸抹片檢查。若連續兩年檢查結果正常，則可每三年進行一次。若同時進行高危HPV測試且結果為陰性，則可延長至每五年檢查一次。
對於盆腔超聲波檢查，很多時候是有症狀時進行，如腹痛或月經不正常。即使沒有症狀，亦建議三年檢查一次，因為例如卵巢腫瘤等問題早期沒有病徵，需要通過超聲波檢查才可發現。
- 陰道檢查：用鴨嘴鉗檢查陰道和子宮頸表面，有需要亦會在子宮頸處抽樣做子宮頸抹片，醫生可能把手入陰道進行觸診，以評估子宮是否能活動、陰道寬度、子宮大小等
- 盆腔超聲波：可以是經腹部、陰道或肛門進行檢查，視乎女性是否有性經驗而定。經陰道照影像解像度高，檢查結果非常清晰，還有一些位置經腹部無法看到，例如陰道或較低的位置。經肛門檢查則是在經陰道或經腹部看不清楚時進行。
如果女士經期流血時需要進行檢查，可能會影響子宮頸抹片的分析結果，並不會影響超聲波檢查。
譚醫生提醒，定期進行婦科檢查能夠及早發現包括子宮頸癌前病變、卵巢囊腫、纖維瘤等病症。這些病變在早期通常無症狀，透過定期檢查能夠及早介入治療，避免病情惡化，並保護女性的生殖健康。