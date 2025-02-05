月經迷思｜週期超過35天或有婦科隱患？ 月經出血量、經血顏色反映健康資訊
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月經異常是許多女性關注的健康議題。當月經的長度、流量或規律性發生變化，可能代表身體發出了某些信號。生殖醫學專科麥思敏醫生為大家分享更多資訊，包括月經週期的基本知識、出血異常的可能原因及相關健康問題進行解析，幫助你更好地了解自身狀況。
正常月經週期的定義與出血量標準
正常的月經週期通常從一次月經的第一天計算，到下一次月經的第一天為止。雖然平均週期約為28天，但21至35天的範圍也被視為正常。
月經的正常出血量通常介於30至80毫升之間，相當於5至6片衛生棉或3至4個衛生棉條。出血量超過80毫升可能屬於月經過多，而血量偏少則可能是月經稀少的表現。月經的持續時間通常為3至7天，並且隨著週期進展，出血量會逐漸減少。
長週期月經3大原因
季經指的是月經週期超過35天的現象。這可能與以下因素有關：
- 荷爾蒙變化：排卵不規則、卵巢功能障礙或甲狀腺問題可能影響週期。
- 多囊卵巢綜合症（PCOS）：此症狀可能導致週期延長或經期不規則。
- 壓力與體重變化：壓力過大或體重變化劇烈可能影響排卵，進而導致月經延遲。
而長週期月經可能會對生活乃至身體造成不同影響：
- 經期難以預測：不規則月經使日常計畫難以安排。
- 生育困難：排卵問題可能影響懷孕機會。
- 健康風險：長期月經不規則可能與骨質疏鬆、心血管疾病等問題相關。
4個因素影響月經週期變化
月經表現每月可能有所不同，影響因素包括：
- 荷爾蒙變化：影響卵巢功能，使月經時間長短不一。
- 壓力與情緒：過大壓力可能導致經期提前或延遲。
- 生活習慣：飲食不均衡、缺乏運動、劇烈減肥等因素可能影響經期。
- 疾病或藥物影響：甲狀腺疾病、多囊卵巢症候群、避孕藥等均可能影響月經週期。
如果發現月經長期不規律、間歇性出血，或經血量異常，建議及早諮詢醫生。
月經出血異常4大類型
出血異常可能由不同原因引起，常見類型包括：
- 子宮異常出血：月經期間或非月經期間出血，可能與子宮內膜異位、肌瘤、息肉等疾病有關。
- 功能失調性子宮出血：由於荷爾蒙失調，可能導致不規則出血或月經量異常。
- 排卵性功能失調子宮出血：排卵不規則或延遲影響經期，造成出血異常。
- 無排卵性功能失調子宮出血：當卵巢未正常釋放卵子時，荷爾蒙水平失衡，導致不規律出血。
這些問題可能與壓力、疾病或特定藥物有關，應及早尋求醫生診斷與治療。
月經顏色與健康狀況的關聯
月經顏色可能提供一些健康資訊，但並非診斷標準：
- 鮮紅色、深紅色：代表新鮮血液，通常是正常現象。
- 咖啡色：可能是舊血殘留，通常出現在經期開始或結束時。
- 粉紅色：可能是月經量較少，或與荷爾蒙變化有關。
- 黑色：代表血液在體內滯留較久，可能與子宮內膜狀況有關。
- 灰色、黃橘色：可能表示感染，應立即就醫。
維持健康月經週期的方法
- 飲食均衡：攝取足夠的蛋白質、維生素B、鐵、鈣等營養素。
- 規律運動：適度運動有助於維持荷爾蒙平衡。
- 壓力管理：練習冥想、瑜伽等放鬆技巧。
- 確保充足睡眠：睡眠不足可能影響荷爾蒙調節。
月經週期不規律需要看醫生嗎？
如果月經週期持續不規律，或伴隨嚴重疼痛、大量出血等症狀，建議就醫檢查，確認是否有潛在健康問題。
經期出血量過多怎麼辦？
如果出血量大於80毫升，且伴隨頭暈、疲勞，應考慮是否有貧血問題，可透過飲食補充鐵質，或就醫尋求治療方案。
避孕藥會影響月經週期嗎？
避孕藥可能改變月經週期，使經期變輕或減少，但停藥後多數女性的週期會恢復正常。如有異常出血，建議諮詢醫生。
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