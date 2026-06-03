「正向三寶」重塑乳癌後身心健康

乳癌患者在完成手術及主要治療後，身體雖逐漸康復，但心理上往往仍背負着一種無形的壓力。這些壓力可能來自對復發的擔心、生活習慣的改變，或是重返職場的疑慮。雖然外人未必察覺，但憂慮卻深藏心底，若未有正視，可能對日後生活及身心健康造成長遠影響。

