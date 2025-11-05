每天15名女性確診乳癌
一生累積風險升至每13人就有1人有機會患乳癌。值得留意的是，有關數字只針對患上「入侵性（invasive）乳癌」的女性，若將原位癌也計算在內，香港女性每12人就有1人有機會患上乳癌，就等如每3枱麻雀就有一個「麻雀腳」有機會患上乳癌，情況實在令人擔憂。乳癌整體個案亦是連續兩年超越大腸癌，成為本港第二大癌症。
事實上，從上世紀九十年代初，香港女性確診乳癌的數目已增加了四、五倍，乳癌已成為任何女士都需要正視的健康問題。2023年女性確診乳癌年齡中位數為60歲，按年增加兩歲，反映人口老化的影響。而超過 94%乳癌患者為 40 歲或以上，顯示年紀愈大，風險愈高。
報告亦首次分析了本港早發性癌症的情況，即25至49歲年輕成人患癌個案，結果發現女性的發病率較男性高，當中乳癌是女性最常見早發性癌症。
雖然乳癌響起警號，但由於治療技術進步，乳癌五年存活率為86%，僅次於甲狀腺癌(92.4%)，成為本港存活率第二高的癌症。雖然如此，但患過乳癌的女性都知道治療過程是艱辛，除了要應付治療對身體帶來的副作用外，外表亦出現變化，例如手術切除了乳癌，化療導致脫髮等，這些都令到女性在治療期間心理受到創傷，負面情緒湧現。
正如香港乳癌基金會的口號「及早發現，治療關鍵」，40歲以上的婦女每兩年應定期進行乳房X光造影檢查，希望能在早期，如零至一期診斷出來。要知道如果能在原位癌階段被發現，治療方案破壞性較低，通常不需要化療、標靶治療。與第IIB以上期數比較，後者一般要進行複雜治療，例如化療、電療，甚至標靶治療，且醫藥費也大相徑庭。
40、50歲的婦女正值是人生黃金期，事業和家庭都有了一定成就，責任亦愈來愈大。試想想，如果在這段黃金期罹患乳癌，不僅打亂了原有的人生規劃，更對心理、家庭造成巨大打擊。所以，婦女要定期乳房檢查，就像定期看牙醫一樣，因為擁有健康的身體才能更好地照顧家人。
香港乳癌基金會一直致力為婦女提供可負擔或資助的乳房檢查服務。基金會正進行3D乳房X光斷層造影檢查（連X光片） 88折優惠，希望各位婦女把握機會，守護自己的健康。
目前乳癌的確切成因不明。我們明白由遺傳或環境因素引致的乳癌，並不容易即時改變，但我們倒是可以控制個人生活方式預防乳癌。我們平日應避免久坐，多運動、少吃動物脂肪、不煙不酒、紓減壓力，若果加上定期做乳房檢查，相信是對付這個女性頭號敵人的好方法。
香港乳癌基金會
了解更多：www.hkbcf.org
專欄﹕乳你前行
撰文：霍何綺華博士(香港乳癌基金會主席)