每天15名女性確診乳癌

剛剛送走了「粉紅十月」，其中年度盛事—香港乳癌基金會慈善步行籌款活動完滿落幕；緊接著，香港癌症資料統計中心公布最新2023年香港癌症統計數字。一如所料，乳癌繼續成為女性的頭號癌症，而新增確診宗數錄得5,585宗，按年上升7.8%，即平均每日有約15人確診乳癌。

