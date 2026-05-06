科技助力乳癌早期發現

「預防勝於治療」這句諺語，相信讀者們對不會陌生。它提醒我們，在疾病或問題發生前採取措施，往往比事後治療更有效。要預防乳癌，除了日常保持均衡飲食和適當運動外，最重要是透過「預防醫學」的定期篩檢，及早阻截疾病，以減輕醫療負擔並提升生活品質。

