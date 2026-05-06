科技助力乳癌早期發現
乳癌是香港婦女最常見的癌症。然而，只要做到「早發現、早治療」，就能避免複雜的治療及高昂的醫療費用。面對社會對乳癌篩查的殷切需求，基金會承蒙方樹福堂基金、邵氏基金會、淨緣慈善基金及維拉律敦治．荻茜慈善基金四大慈善基金慷慨捐助及策略支持，得以在設備升級、技術引進及檢查資助三方面同步推進，進一步強化乳癌早期檢測能力，惠及廣大婦女，尤其基層社群。
在四大慈善基金的支持下，基金會引入全港首部第四代「3D 自動乳房超聲波系統」（Automated Breast Ultrasound System, ABUS），提升影像分析效率及準確性。ABUS 採用全自動掃描技術，能客觀採集整個乳房的 3D 超聲波影像，讓放射科專科醫生在完成影像採集後，可多角度及反覆分析乳房不同位置的組織變化，提升對微小病變的檢測能力，並有助日後對比及跟進。
另外，基金會亦購置具備「真空輔助活組織檢查/切除」（Vacuum Assisted Biopsy, VAB）及「顯影增強乳房 X 光造影」（Contrast Enhanced Mammography, CEM）功能的乳房 X 光造影系統，進一步提升診斷準確性及效率。透過 CEM 技術，可觀察乳房組織內的血流變化，有助及早發現乳房病變及其顯影情況，從而提高診斷的敏感度與準確度。
同時，基金會推出乳癌篩查資助計劃，為854 名年齡介乎 40 至 74 歲、從未接受乳癌檢查的基層婦女將獲提供全額或半額資助，鼓勵她們踏出及早發現的重要一步。詳情請致電基金會乳健中心25973200(九龍)或3143 7333(香港)查詢。
根據香港癌症資料統計中心 2023 年的數字，本港共有 5,585 名女性確診入侵性乳癌，平均每 13 名婦女中便有 1 人一生中有機會患病，每星期平均約 15 名女性死於乳癌，情況不容忽視。
乳房 X 光造影檢查被國際公認為乳癌篩查的黃金標準。基金會數據顯示，透過乳房 X 光 造影發現的乳癌個案中，約八成屬於早期（第 0 期至第 I 期）。患者十年整體存活率達 95.7%，高於自我發現的 88%。香港乳癌資料庫第17號報告亦指出，經乳房X光造影檢查發現的腫瘤平均大小約1.2厘米，遠小於無意中自我發現的腫瘤約2.3厘米，反映定期接受乳房篩查對治療成效至關重要。
值得一提，本港女性的乳腺密度普遍高於歐美女性，醫生一般建議在乳房 X 光造影外，加上超聲波掃描作輔助檢查，以提高診斷準確度。基金會資料顯示，單獨使用乳房X光造影可檢測出 85%的乳癌，若加上乳房超聲波掃描，可額外檢出 9%的乳癌，將癌症偵測率提高至 94%。
然而，香港婦女對乳癌篩查習慣仍未理想。基金會研究指出，在 40 歲或以上的患者中，有 67%從未接受過 乳房 X 光造影篩查，只有少於四分之一的患者有定期篩查習慣，而收入及教育程度較低的婦女參與率更低，顯示社區仍存在明顯檢測差距。
正如基金會的口號所言﹕「及早發現，治療關鍵」，要對抗這個女性的頭號敵人，定期乳癌篩查是不可或缺的一步。
香港乳癌基金會
了解更多：www.hkbcf.org
專欄﹕乳你前行
撰文：霍何綺華博士(香港乳癌基金會主席)