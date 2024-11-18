曾流產經歷人生低潮 43歲黃翠如驚喜成功造人 高齡產婦3招令分娩更順利
這個家，曾經期待過一個生命，然後在一個比較艱難的時刻，我們失去了，再用了好些日子，找回生活的平衡，努力互相成為對方快樂的電池。
克服流產傷痛 勉勵天下父母：日子一定會更好
事實上，黃翠如過去曾經歷低沉時期；2021年8月，她有份主演的劇集《七公主》正在熱播，惟她本人卻絕跡所有宣傳活動，甚至在社交平台貼出一張手持葉片照片寫道「再度」，令一眾網民相當擔憂，而她當時就解釋行為是「私人的悼念」。
事隔約2個月黃翠如始走出陰霾，陪蕭正楠飛上海開工時於社交平台PO出相片，相中與丈夫搭膊頭笑得燦爛，稱「走了一個大圈，找回我的電池」。在近日公佈的懷孕影片中亦可見多年前曾出現過的葉片，相信是要悼念失去的寶貝。
這一年，很意外地，神為我們再送來彩虹的禮物，每天帶着感恩而又有一點忐忑的心，滿載着愛，日夜期待。把我們這個家的一個小故事分享，同時也想跟曾經歷過失去的父母，互相加點力量。希望大家相信，日子一定會更好的。
35歲以上已算高齡產婦
據香港家庭計劃指導會（家計會）資料，一般而言20至35歲是女性理想的生育期，在35歲或以上懷孕的女性便算是高齡孕婦。35歲後的女性生育能力開始漸漸下降，而且年紀愈大，懷孕對孕婦和胎兒的風險愈高，在懷孕期出現併發症及生產時的危險性也較高，例如孕婦較容易患上高血壓、妊娠期唐尿病，胎兒易患有唐氏綜合症等。
3招令分娩更順利
雖被理解為「高齡」，但家計會強調35歲前只是醫學上建議的一段較理想的生育時期，並不代表超過此年齡後不適宜生育。現代的醫學科技先進，日常中不乏高齡生產的成功例子，高齡孕婦不必過慮。家計會亦點出3大重點，幫助較高齡產婦的懷孕及分娩過程更加順利：
1.定期檢查
產前檢查有助了解孕婦及胎兒的健康狀況，並可及早發現胎兒先天性的問題，適時治療與處理。孕婦應詳細記錄身體症狀，作為醫生參考的依據。孕婦可透過絨毛球抽取檢驗、羊膜刺穿檢驗、超音波檢查等，可診斷胎兒是否有異常的情況，一旦發現早期異常，便要做好應變措施。
2.注意均衡飲食
高齡孕婦在懷孕期間更須注意飲食習慣，吸收均衡的營養，除了為適應懷孕後的生理變化、準備分娩和哺乳外，更可為寶寶提供足夠的養份，例如盡量攝取維他命、鈣質、鐵質，多進食含有豐富蛋白質的食物如乳製食品、魚類、肉類等，均有助胎兒發育。
3.早產機會較高 產前運動可減分娩痛楚
高齡產婦早產的機會較高，分娩時由於子宮功能下降等原因，分娩時間也可能較長，孕婦除會經歷較劇烈的痛楚外，胎兒也有機會出現缺氧的情況，不過及時發現及配合止痛法與助產術，情況便可受到控制，而練習產前運動亦可減輕分娩時的痛楚。此外，孕婦可衡量相關因素及利弊後，選擇自然分娩或剖腹生產，以減低風險。
高齡生產亦有「優勢」
高齡生產並非有弊無利，相比起20多歲時，相信高齡孕婦和家庭有較良好的經濟基礎，在懷孕期和日後照顧孩子方面更顯優勢。雖然意外懷孕會為生活帶來轉變，但若決定生下孩子，懷孕期便須付出加倍的呵護及耐心。高齡孕婦最重要是保持身心愉快，有效掌握懷孕及分娩的知識，與醫生有充分的溝通、作好身心準備，迎接健康的小寶寶，高齡生產亦可以美滿幸福。