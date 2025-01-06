二手傢俬回收2025｜免費上門回收/贈$100禮券 9大回收機構收費/服務一覽

【二手傢俬回收/家具回收/免費回收/傢俬捐贈/二手市場】隨著環保意識提高，愈來愈多人選擇二手傢俬回收服務，避免家具被棄置於堆填區。不論是搬遷、汰舊換新，或希望捐出仍可使用的家具，選擇合適的回收機構有助減少浪費，部分機構更提供等服務。本文整理的服務範圍、收費、聯絡方式，助你找到最合適的回收方案。