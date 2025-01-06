二手傢俬回收2025｜免費上門回收/贈$100禮券 9大回收機構收費/服務一覽
二手傢俬回收2025目錄
二手傢俬回收2025｜1. HAPPYSHOP哈哈笑二手店
HAPPYSHOP專門提供二手傢俬的回收、翻新及轉售服務，適合希望以付費棄置或尋求回收家具的客戶。所有回收到工場的家具，均會經過清潔、修復和翻新，以確保可供再使用。散件回收到工場的家具則會被簡單組裝一次以確定配件齊全，可被重新組裝和使用。
回收方式及收費：
- 客人可透過WhatsApp提供家具圖片、尺寸、地址及回收期限，以獲取報價。
- 無論是否成功回收，客人均可憑收據換領購物優惠券，每$1,000可兌換$100購物券。
HAPPYSHOP哈哈笑二手店
WhatsApp查詢：6387 1255
地址：荃灣沙咀道368號形方12樓1208室
網站：www.happyshop.hk
回到目錄
二手傢俬回收2025｜2. 綠色二手傢俬倉
綠色二手傢俬倉提供二手家具買賣、存倉、搬運、清理及回收服務，家具回收適用於有升降機直達的地點。若家具狀況良好且可循環再用，可安排免費上門回收（香港島及離島除外）。
回收方式及收費：
- 免費回收範圍：新界及九龍地區，前提是家具新淨且可再次使用。
- 特定地區需運輸費：香港島部分地區（如鴨脷洲、黃竹坑、大潭、淺水灣、赤柱）需支付$200運輸費。
- 低價值家具可能需支付補貼：若家具價值較低，因運輸成本考量，需補貼運輸費用。
綠色二手傢俬倉
電話/WhatsApp：6998 1881
電郵：[email protected]
地址：新界元朗廈村新圍219號（金麟軒附近）
網站：www.greengreen2013.com
回到目錄
二手傢俬回收2025｜3. 執到寶二手傢俬專門店
「執到寶」回收適合200至500呎單位的各類二手家具，包括摺疊桌、上下格床、高架床、組合櫃、電視櫃、衣櫃、辦公室家具等，但不接受入牆家具、大型家具（超過96吋）或嚴重損壞、發霉、有污漬的家具。回收後的家具會經過簡單清潔及修理，並於網站及門市展示及出售。
回收方式及收費：
- 預約回收：客人可透過WhatsApp或電郵提供家具及地址資料
- 機構會派專人上門拆走和回收傢俬，由師傅因應地區、貨量和質量決定收費或免費處理。
- 如由客人自行將傢俬搬上車，則無須收費。
- 購買新家具時可同步回收：機構亦可安排於送貨時，同步回收舊家具。
執到寶二手傢俬專門店
電話/WhatsApp：5442 3000
電郵：[email protected]
地址：葵涌葵豐街1至15號盈業工業大廈8樓10-12號室
網站：54423000.com.hk
回到目錄
二手傢俬回收2025｜4. 家點綠二手傢俬回收
家點綠收集狀態良好、仍然可用、磨損程度可接受的二手傢俬，包括電視櫃、鞋櫃、梳化、書架、辦公椅、大型衣櫃、床架、花盆、廚房用具等。
至於入牆櫃或訂造家具，有明顯損壞例如梳化表面有破洞、有凹痕的地毯、金屬生鏽等，已不能操作的家具，例如抽屜不能打開、滑門不能活動等，以及已拆除的家具則不會接納。
回收方式及收費：
- 適用地區：服務範圍包括香港島、九龍及新界，但不包括離島。
- 回收費用：每次回收服務最低收費為$250（根據家具數量及體積有所調整）。
- 大型家具：闊度超過3呎的床架、衣櫃、抽屜櫃或任何需要在搬運前先行拆除的家具，每件需收取350元
- 樓梯搬運費：若中型家具需要2個人搬運，會按層收取額外費用（$80/層/件）。
- 自行送至倉庫：客人亦可自行把二手傢俬送至倉庫，但需預先把二手傢俬的照片電郵給機構。
- 收集到的二手傢俬經翻新後會繼續被有效地使用，售賣二手物品所得的部分收入將會撥捐慈善團體。
- 公司亦會將一些收集到的二手傢俬，定期捐贈給弱勢社群家庭。
家點綠二手傢俬回收
電話：2328 3901 / 2328 3907
WhatsApp：9303 0679
地址：香港荃灣沙咀道381至389號榮亞工業大廈21樓A及C座
Facebook：https://www.facebook.com/GreenDotHome
回到目錄
二手傢俬回收2025｜5. 曙光計劃
曙光計劃旗下的「傢俬及電器轉贈計劃」，主要回收狀況良好且仍可使用的二手家具及電器，部分經整理及翻新後會直接捐贈予有需要的家庭，其餘則於轄下二手店廉價出售。
回收條件：
- 接受：狀態良好、磨損程度可接受、配件齊全並可正常運作的電器（如洗衣機、微波爐、雪櫃等）。
- 不接受：冷氣機、入牆家具、訂製尺寸家具、高度超過8呎、配件缺失、損壞或不能正常操作的家具與電器。
回收方式及收費：
- 客人可透過WhatsApp提交家具照片、回收日期及地點，機構會根據數量及地點提供報價。
- 送出的二手家具若未能合適轉贈，亦可選擇由機構報價清走。
曙光計劃
WhatsApp：6577 0988
電郵：[email protected]
地址：新界屯門新平街2號屯門工業中心E座13樓E4室
網站：www.chukongplan.com
回到目錄
二手傢俬回收2025｜6. 五十步傢俬工作室
五十步傢俬工作室提供免費上門回收符合規格的家具與電器，並會翻新再出售；對於不符合條件的家具，亦可提供收費回收服務。所有回收到的物品經過修復後，部分會捐贈予有需要人士，部分則會在二手市場重新出售，以減少浪費。
回收方式及收費：
- 免費回收條件：機構提供免費上門回收合規格傢俬和電器的服務。
- 收費回收：使用年期超過3年或以上、新舊程度8成或以下、屬於入牆/封膠/訂造傢俬、已自行拆卸等的傢俬，以及五金零件不齊全、不能正常運作或使用、其中一邊超過150厘米等的電器或電子產品。
- 不能回收：不能正常運作/組裝、過於殘舊、體積大而不能拆卸等的物品
- 自行送倉：客戶可填寫自提到倉或上門回收表格，並提供家具圖片、尺寸、使用年期等資料，機構會依次序回覆。
五十步傢俬工作室
電話：9869 2358（回收查詢）
電郵：[email protected]
地址：屯門新合里5號美基工業大廈12樓E室
網站：www.50stepstudio.com
回到目錄
二手傢俬回收2025｜7. 2nd Chance二手掂
「2nd Chance二手掂」專門回收並轉售優質住宅家具及裝飾，回收範圍包括港九新界（不包括離島及禁區）。所有回收家具均會經過專業檢查，確保能夠重新使用，部分更會進行簡單修復及清潔。
回收方式及收費：
- 現金回收：客戶可透過WhatsApp或電郵提供家具照片、尺寸、聯絡方式、收貨地區及條件限制，機構會於2個工作天內提供現金回收報價。
- 上門回收安排：一旦接受報價，機構會於7至14日內安排上門回收（不包括星期三、日及公眾假期），並於收貨時支付現金。
- 慈善回饋：每件成功售出的古董及收藏品，機構會捐出售價的5%予本地慈善團體，並定期舉行義賣活動。
2nd Chance二手掂
電話：2496 1222 / 9860 0977（WhatsApp）
電郵：[email protected]
地址：屯門建發街13號建發工業中心2樓Unit 14
網站：www.2ndchance.com.hk
回到目錄
二手傢俬回收2025｜8. 床師傅（床褥回收）
「床師傅Master Mattress」提供床褥維修服務，同時提供回收床褥服務，狀況良好的床褥可翻新後以低價出售予低收入家庭或社福機構，而狀況較差的床褥則會進行分類回收，例如將彈簧分拆作金屬回收。
回收方式及收費：
- 翻新回收：狀況良好的床褥可免費回收，翻新後轉售或捐贈予長者及有需要人士。
- 拆解回收：狀況較差的床褥會進行分類，部分零件如彈簧可作金屬回收。
- 額外服務：機構亦提供床褥改長、改短、更換面布及填充物的翻新服務。
「床師傅Master Mattress」
電話：9869 2835
地址：葵榮路12-18號安發工業大廈6樓A室
網站：www.mastermattresshk.com
回到目錄
二手傢俬回收2025｜9. HKMCC香港按摩椅搬運
「香港按摩椅搬運HKMCC」提供專業按摩椅回收服務，團隊會評估按摩椅的使用價值及慈善用途，並提供專人上門搬運，解決村屋、樓梯、狹窄通道等搬運問題。此外，機構亦提供按摩椅存倉及搬運服務，適合有需要臨時存放或搬遷按摩椅的客戶。
回收方式及收費：
- 價值評估：機構專人會先評估按摩椅的狀況、使用年期及功能，決定是否適合作慈善捐贈或需要回收。
- 上門回收：確定可回收後，機構會派專人到府上搬運，並處理所有搬運細節，包括樓梯、窄門、搬運出入困難的環境。
- 存倉服務：提供短期及長期存倉，適合有需要暫時存放按摩椅的客戶。
電話：3469 8766
地址：沙田大圍成運路21-23號群力工業中心504室
網站：www.hkmccservice.com
回到目錄
二手傢俬回收2025｜10. 連鎖傢俬店回收安排
除了專門的二手傢俬回收機構，部分大型連鎖傢俬店亦為顧客提供舊傢俬棄置服務，通常適用於購買新家具時一併處理舊物。這些服務大多需要額外收費，收費標準則視乎家具種類及尺寸而定。
各大連鎖傢俬店棄置舊傢俬服務收費：
- Francfranc：顧客購買新家具時，可選擇棄置舊家具，收費$350，適用於大型家具，如梳化、電視櫃、儲物櫃、小型家具如椅子、座地鏡等。
- IKEA：提供舊傢俬棄置服務，首件$200，第2件起每件$100，適用於顧客購買新家具時。
- Indigo Living：購買家具時可選擇棄置服務，例如餐椅每張$50、飯枱$200、3座位梳化$300等。
- 歐化傢俬：按家具種類計費，例如3座位梳化棄置費$500，床（闊度137厘米或以下）$400/套（床褥另計）。收費列表一覽
- 茲曼尼：客戶購買新梳化後，可選擇棄置舊梳化，收費視乎款式及尺寸，如彈鉸功能梳化、梳化床、儲物梳化長度超過227厘米者，收費$750。
哪些二手傢俬適合回收？
大部分回收機構會接受狀況良好、仍可使用的家具，如梳化、床架、衣櫃、電視櫃、書桌、茶几、層架等。但部分機構不接受入牆櫃、特別訂造家具、嚴重損壞、發霉或缺少配件的傢俬。此外，如涉及電器（如洗衣機、雪櫃、微波爐等），通常需年期不超過7年且可正常運作，以確保可供轉贈或翻新使用。
二手傢俬回收服務是否免費？
部分機構提供免費上門回收，如家具狀況良好且符合機構需求（例如HAPPYSHOP、綠色二手傢俬倉等）。但如果家具體積過大、需拆卸、搬運困難或價值較低，機構可能會收取$200-$500不等的交通費或回收費用。此外，部分機構會提供折扣換購或禮券回贈，例如HAPPYSHOP回收可換取購物優惠券。
如何安排二手傢俬回收？
一般回收機構要求客戶提供家具照片、尺寸、地址及回收期限，可透過WhatsApp或電郵提交申請，機構會評估是否可回收並安排上門收取或自行送倉。如需要上門回收，部分機構可能需提前一至兩週預約，特別是免費回收服務。對於需即時棄置的家具，可考慮連鎖傢俬店的舊家具棄置服務（如IKEA、Francfranc等），但需購買新家具才可享用。