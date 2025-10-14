洗保溫壺｜用錯方法洗保溫壺 滾水「爆炸」灼傷女子面 專家拆解成因教正確做法
廣告
近日，河北一名女子因嘗試去除保溫壺中的水垢而遭遇意外。她模仿網上流傳的「白糖加白醋燒開」方法，觀察結果期間保溫壺內滾水卻突然「爆炸」，導致事主臉部大面積灼傷。
用網傳方法洗保溫壺 滾水「爆炸」灼傷女子臉
綜合內地傳媒報道，姓吳女士受訪憶述原打算清理保溫壺內水垢，故參考了網上流傳的做法，將白醋及白糖加水煲滾，然倒入保溫壺中。約1分鐘後，事主湊近離保溫壺約數厘米距離，打算查看水垢去除進度，未料壺內的滾水突然「爆炸」，熱水瞬間噴濺到她的臉上，導致燙傷。
吳女士提醒網友，在參考網上生活技巧時，應該謹慎辨別和操作，以免發生類似的風險。
專家拆解滾水「爆炸」成因
據了解，白醋中的醋酸與水垢中的碳酸鈣、氫氧化鎂等鹼性物質發生化學反應時，會產生二氧化碳氣體。如果這些氣體在封閉空間中無法及時排出，可能會導致內部壓力急劇上升，從而引發容器破裂或液體噴濺，尤其是當白糖用量過多或加熱時間過長，反應可能更為劇烈。
有專家指出，白糖與白醋混合煮滾後應先靜置約5分鐘，讓液體冷卻，否則產生氣體的速度可能過急，導致沸水噴出。
保溫杯長期不洗易生菌
台灣家醫科醫生陳崇賢曾表示，長期使用保溫瓶而不正確清洗，可能會對健康構成威脅。這是因為保溫瓶的內壁在長時間使用後，可能會出現一種黏滑的物質。
陳崇賢解釋，保溫瓶如未能徹底清洗，其內膽可能會滋生一種稱為生物膜（Biofilm）的黏液。生物膜是由微生物分泌的物質，常附著在生物或非生物表面，並成為細菌滋生的溫床。台灣長庚大學生技系助理教授林美惠在其網誌中提到，生物膜在日常生活中相當普遍，例如在家中的水槽、浴缸和馬桶等地方。生物膜中可能隱藏多種病原菌和微生物，包括致病的腸道細菌，這些細菌污染水質後，可能引發各種腸胃疾病，導致小朋友出現腹痛、腹瀉、發燒和頭痛等症狀。
洗保溫壺正確方法
要安全並有效地清洗保溫壺，專家建議可以用白醋及水，以1:2比例加入水壺，確保水位浸過水垢，然後將容器加熱至沸騰後關閉，靜置2至3小時甚至時間水垢就會自然脫落。另外亦可將適量蘇打粉加入水壺，加入熱水靜置一段時間亦有類似效果。