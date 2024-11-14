保溫壺可含重金屬塑化劑 揀錯恐中毒損腦神經 專家提醒注意4個號碼自保

不少人或會用保溫壺盛載熱飲甚至湯水，然而一旦用料選擇不當，飲水隨時變成「飲毒」有台灣傳媒早前指出，市面上的保溫壺通常由不鏽鋼或塑膠製成，但這些材料的質量差異可能會影響安全性。專家提醒消費者在購買前需仔細識別幾個關鍵號碼，以避免潛在的健康風險。

