長年用保溫杯裝1款飲品 男子中鉛毒1年後病逝 醫生揭致命用法拆解使用宜忌
開車期間精神恍惚 檢查揭鉛中毒1年後病逝
台灣腎臟科醫生洪永祥早前出席當地健康節目《醫師好辣》時分享病例；他指一名50多歲男子擁有超過30年駕駛經驗，期間從未發生交通意外。某日，事主開車上班途中突然精神恍惚，將座駕撞入一家餐廳引發交通意外。
事主送院後接受檢查，發現他雖無顱內出血但就有大腦皮質萎縮，且嚴重貧血；正常血色素水平應為14至18，但他只有9，腎功能也不佳。進一步檢查發現，他的味覺改變，嫌食物不夠鹹。洪醫生推測他可能攝取了過多重金屬，最終確診為鉛中毒。
長期用1種家品惹禍
經過調查，發現該男子已使用同一個保溫杯超過10年，杯內已經變色並出現裂痕及生鏽。洪醫生指患者每天都用同一保溫杯盛載咖啡並長時間飲用。醫生解釋指當保溫杯內部含鉛，長期會導致毒物遷移；該男子正因為長期飲用含鉛咖啡導致大腦皮質嚴重退化，其後甚至引發吸入性肺炎，從發生車禍到去世僅一年。
可致腸胃炎失智 7類飲品不宜放保溫杯
洪永祥醫生提醒，保溫杯不應盛載酸鹼性飲品，如檸檬水、碳酸飲料和中藥。此外，某些茶含有茶鹼，長時間放置可能對健康有害。他強調，優質的保溫杯材質應是不銹鋼，而鉛、鎘、鉻等材質則不宜使用，因為這些物料溶解後會損害肝腎，並可能引致失智症和貧血。以下是7種不宜放入保溫杯的飲品：
- 牛奶、豆漿：可能引發急性腸胃炎
- 果汁、咖啡、茶、中藥：可能導致中毒和失智
- 任何蛋白質飲品：應盡快飲用，否則易滋生細菌
保養保溫杯5大技巧
除上述7種飲品外，消委會亦提醒指汽水等有氣飲品、酸性強的飲料（如西柚汁、橙汁等），以及濃茶或咖啡都不應以保溫杯存放。消委會亦提出清洗保溫杯5大重點，令保溫杯更耐用之餘亦可減低使用風險。
1. 小心塑膠發霉
每次使用完保溫杯和保溫壺後，尤其是並非裝載清水時，應先徹底清潔及晾乾，以免污漬或色素殘留，及提防塑膠或橡膠物料因不清潔而發霉變色。由於蓋的縫隙通常較難清洗，務必要仔細清潔。你可將蓋和密封膠圈分拆清洗，晾乾後緊記將密封膠圈妥善裝回原位，以防滲漏。
2. 不要機洗
除非產品另有說明，否則不應將保溫杯或保溫壺放入洗碗碟機清洗，以免損壞。
3. 不用含氯洗潔劑
由於氯化物或會損壞不銹鋼表面，故不應用漂白劑或含氯成分的洗潔劑清洗保溫杯和保溫壺。
4. 善用萬能小蘇打粉
食用小蘇打粉（baking soda）是家家戶戶的清潔好幫手。若保溫杯或保溫壺散發出異味，你亦可利用小蘇打粉清潔。只需用保溫杯或保溫壺裝載熱水，加1小匙小蘇打粉，浸泡半小時至1小時後沖洗乾淨即可。
5. 使用柔軟清潔工具
海綿、軟布、軟刷等都是上佳的清潔工具。相反，百潔布、鋼絲刷或硬的刷子等就盡量不要使用，以防刮損內櫳。