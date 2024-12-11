長年用保溫杯裝1款飲品 男子中鉛毒1年後病逝 醫生揭致命用法拆解使用宜忌

不當使用保溫杯可引致疾病，嚴重者甚至有致命風險。有台灣醫生早前分享個病例，指一名男子因長期使用同一保溫杯，因保養不當導致鉛中毒，繼而引致大腦皮質萎縮，最終甚至引發肺炎離世。醫生提醒，並非所有飲品都適合用保溫杯盛載，否則可以引發腸胃炎甚或腦退化。

