拜四角｜新屋入伙拜四角簡易版攻略 必備祭品+吉時+禁忌注意

【拜四角/簡易版/民間習俗/裝修/入伙/祭品準備】拜四角是香港民間習俗之一，常在新鋪開張、新居入伙或裝修前進行，目的是祈求神明庇佑，諸事順利。然而，拜四角應該準備什麼祭品？有哪些需要注意的地方？網上裝修平台「裝修佬」就為大家講解拜四角的原因、步驟及禁忌，助你輕鬆完成這項傳統儀式。

