拜四角｜新屋入伙拜四角簡易版攻略 必備祭品+吉時+禁忌注意
1. 拜四角的意義｜不拜會怎樣？
古說拜四角是指將上手業主的氣場都帶走，迎接自己將要入伙的儀式。由於遺留的都是屬於壞的氣場，有機會有損新住戶的身體健康，雖然不會構成嚴重影響，但可能會被小毛病纏繞，所以無論是業主或租客，入伙前都需要拜四角，如果單位需要裝修，就應該要在工程前完成。即使業主或租客忘記拜四角，其實也可以入伙前或後補拜。
2. 拜四角要準備什麼？
通常祭品包括香燭、衣紙、糖果、花生、水果、肥肉、酒、茶等，亦有說要用芽菜和豆腐，衣紙店都會售賣拜四角的套裝，有齊一套香燭衣紙；至於食物方面則並不需要跟足買齊所有祭品，只取寓意則可，最重要是心中正念。如果對於祭品有疑問，最直接的方法是到衣紙店買香燭衣紙時向店員查詢，跟從其指示則可。
唯一要注意是水果不要用雪梨，因為「梨」字寓意是分離，另外亦需要購買可以插到香燭和平放水果，或者將紅蘿蔔件插香也可。
3. 拜四角位置怎麼找？
實際拜四角是拜個四角及中心位，中心位即是單位的中央，最簡單的方法就是在平面圖畫田字，中間「十」字就是中心位，之後找出四個盡頭就是角；如果遇到比較格局工整的單位例如鑽石廳，可以大概平均找出四個角度就可以。
4. 拜四角是否需要擇日？
理論上拜四角不需要擇日，即使陰天或雨天也可以，不過最好早上7時至下午3時進行，尤其切忌在晚上拜祭，因為比較容易招陰。至於農曆七月，較迷信的朋友則可以避免農曆七月十四、十五這兩天進行。
5. 拜四角需要全家出席嗎？
不需要。如果無法遷就每位家庭成員的時間，派一個代表拜四角就可以，不過孕婦或者正值經期的女士就不要參與。
6. 拜四角有哪些禁忌？
拜四角最大的禁忌是吵架、口角，因為拜祭時最重要是心態正面，才能得到好的結果。如果當日心情煩躁或與人有爭執，最好另選一天拜祭。至於服裝方面則沒有禁忌，只需要自己舒服則可。
7. 拜四角後祭品能吃嗎？
古說這些祭品是給神明享用，所以無論是食物飲品，拜完後都不宜供人食用。除此之外，用剩的香燭最好燃點用光， 否則就應該丟置，至於工具就可以保留下次再用。
8. 簡易版拜四角的步驟詳解
1. 首先於四角及中心點，將祭品用紙碟放於地上，旁邊放置衣紙，備用
2. 從中心位置面向大門開始拜，燃點紅燭，以紅燭的火燃點3 支大香，再燃點9支香，全插在紅蘿蔔上
3. 手執衣紙，在香火上順時針繞三次，放下衣紙備用
4. 雙手合十，開始稟神，報上自己及家人名字，表明將會搬入此單位，希望保佑家人健康、出入平安及事事順利……
5. 再順時針在四角拜祭，如同以上程序
6. 完成後，可收集四角衣紙，連同中央的衣紙一併進行化寶
7. 等待所有香燭燃點完畢，拜四角儀式完成
文章內容獲「裝修佬」授權轉載，文章標題由編輯所擬。
拜四角是否需要擇日？
理論上拜四角不需要擇日，即使陰天或雨天也可以，不過最好早上7時至下午3時進行，尤其切忌在晚上拜祭，因為比較容易招陰。至於農曆七月，較迷信的朋友則可以避免農曆七月十四、十五這兩天進行。
拜四角需要全家出席嗎？
不需要。如果無法遷就每位家庭成員的時間，派一個代表拜四角就可以，不過孕婦或者正值經期的女士就不要參與。
拜四角後祭品能吃嗎？
古說這些祭品是給神明享用，所以無論是食物飲品，拜完後都不宜供人食用。除此之外，用剩的香燭最好燃點用光， 否則就應該丟置，至於工具就可以保留下次再用。