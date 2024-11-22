冷氣收爐不洗機 隨時壞機漏水+變曱甴巢穴 專家教冷氣保養必做5步
天氣轉涼，相信不少人已毋須再開冷氣，下次開機亦可能已是明年的事。然而在冷氣「收爐」之時別以為關上電源就可以完事，皆因冷氣機內積水污垢可能已嚴重堆積，有專家指如不妥善清潔，冷氣機件或因而被侵蝕，明年再開機就容易漏水，甚至令冷氣機內部成為蟑螂溫床。
冷氣換季不清洗 隨時變成「曱甴竇」
香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強早前接受HOYTV節目《一線搜查》訪問時表示，換季時冷氣不洗乾淨隨時引致漏水，甚至成為曱甴巢穴。許錫強指冷氣不洗或導致下次開機時出現多種問題，包括：
1.機底積滿污水
冷氣在夏天連續使用數月，機底自然充滿積水污垢。尤其是窗口式冷氣機，如不洗清可能成為細菌溫床。
2.機件生鏽
換季時，下一次使用冷氣機或已是半年之後。期間如未清理機底積水除會滋生細菌外，更會侵蝕附近金屬令機件生鏽。
3.產生噪音
一旦機件生鏽，冷氣機支架或外殼就容易脫落，繼而產生不規律的噪音。
4.曱甴昆蟲入機棲息
冷氣機外部如未妥善清潔再加上污水青苔漬，有可能吸引到昆蟲、蟑螂入機覓食。
5.去水位淤塞
冷氣機內污水漬在自然風乾後會形成污垢。下次使用時如污垢尚未融化，則就有機會造成去水位淤塞，引致冷氣機漏水。
收爐前必做5個動作
台灣電力公司早前在Facebook專頁發文分享換季清潔及保養冷氣機的5大步驟，提醒大家在「收爐」前要好好清潔，以延長冷氣機的壽命：
第1步：關閉電源
為避免觸電，清潔前須先將冷氣總電源關閉。
第2步:清潔面板及冷氣外部
將外殼、出風口葉片的灰塵擦乾淨，可依髒污程度搭配清潔劑擦拭。
第3步:清洗冷氣內部框
將冷氣裝飾框拆下用清水清洗。
第4步:清洗濾網
- 清水或中性清潔劑洗，不可大力刷
- 洗淨後建議陰乾或拭乾，不要放在陽光下曝曬，避免濾網脆化、變形
第5步:開啟送風模式
- 完成冷氣清潔後，先開電源並開啟送風模式運轉1-2小時吹乾殘留的溼氣後再關機
- 避免殘留濕氣影響機器運作及使用年限
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