冷氣收爐不洗機 隨時壞機漏水+變曱甴巢穴 專家教冷氣保養必做5步

天氣轉涼，相信不少人已毋須再開冷氣，下次開機亦可能已是明年的事。然而在冷氣「收爐」之時別以為關上電源就可以完事，皆因冷氣機內積水污垢可能已嚴重堆積，有專家指如不妥善清潔，冷氣機件或因而被侵蝕，明年再開機就容易漏水，甚至令冷氣機內部成為蟑螂溫床。

