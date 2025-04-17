冷氣機滴水致牆體發霉仲會每日罰款？5大冷氣滴水原因 自救+保養+投訴處理一文看清
冷氣機滴水致牆體發霉仲會每日罰款目錄
5大冷氣機滴水常見原因
1. 選錯機型導致滴水風險提升
不少人以為所有冷氣機功能大同小異，事實上，一些舊型號或劣質品牌未設計防滴水功能，冷凝水無法有效霧化或蒸發，便容易出現積水與滲漏。
2. 安裝傾斜不當
冷氣機安裝角度直接影響排水效果。分體式冷氣需略向排水方向傾斜，若機身低於排水喉則易導致冷凝水倒流或滲漏。而窗口式冷氣則需水平安裝，如底盤傾側則水盤積水易外溢，造成滴水。
3. 排水管老化或鬆脫
長期使用的冷氣排水管若未定期檢查，極易出現老化、變形、或與排水口鬆脫情況。這些變化會導致冷凝水排放不順，形成倒流與積水現象，最終引起滴水。
4. 滴水盤與排水口堵塞
冷氣機底部通常設有接水盤連接排水孔，一旦被灰塵、沙石或昆蟲屍體堵塞，積水便無法順利排走。這種情況多發生於環境較潮濕或靠近窗邊、植物處的冷氣安裝位。
5. 蒸發器太髒或結霜
俗稱「凍 coil」的蒸發器，是冷氣製冷與排水的關鍵組件。當塵埃堆積太厚或出現結霜現象，會造成冷凝水無法順利流向排水口，反而沿著機體外滴落。這種情況常因長期未清洗冷氣所致。
冷氣滴水潛在危害
法律責任風險
在香港，冷氣機滴水已被視為一種具法律責任的環境滋擾。根據《公眾衞生及市政條例》，如冷氣機滴水被證實對鄰居或途人造成影響，食環署有權發出「妨擾事故通知」並提出檢控。若問題未能在限期內改善，責任人更可能被判罰款最高達 $10,000，並額外每日罰款 $200。
建築損害
冷氣機滴水若長期不理會，最直接的影響便是牆體發霉與壁癌現象。冷凝水滲入牆壁結構，容易導致油漆起泡、牆紙剝落，嚴重時更會侵蝕混凝土，引起結構性損壞。在分體式冷氣機中，滴水通常發生在室內機下方，一旦水滴滲入木質地板或傢俱，將導致木板膨脹、地板變色腐爛，不僅影響外觀，更可能要支付高昂維修或更換費用。
能源耗損與電費上升
當冷氣機排水不暢、系統內部出現積水或霜凍情況時，壓縮機與散熱器會承受更大負擔，冷氣效能下降，導致壓縮機長時間運作、耗電增加。尤其是分體式冷氣若蒸發器結霜未處理，不僅容易滴水，更會影響整體冷氣循環，間接拉高電費支出。
5招冷氣機滴水自救對策
選購防滴水設計的冷氣機
選擇具備「防滴水設計」的冷氣型號是預防滴水最有效的方法之一。這類冷氣機通常會將冷凝水霧化蒸發，無需安裝額外排水裝置，特別適合香港住宅常見的安裝限制位置，有效減低未來維修及滲漏風險。
檢查冷氣機安裝角度
- 分體式冷氣滴水處理方法：冷氣機必須略微向排水方向傾斜安裝，才能讓冷凝水順利流出排水喉。若安裝角度錯誤，積水將倒流至機身內部，引發滴水或霉味。
- 窗口式冷氣滴水處理方法：應確保機身水平安裝，並配有適當接水底盤。若機身傾側或無接水裝置，冷凝水易溢出機外。建議聘請專業技師重新調校水平，避免影響排水。
清理冷氣滴水盤與排水口
滴水盤或排水管被灰塵、沙石或霉菌堵塞，是常見的滴水原因之一。建議定期檢查及清潔以下部位：
- 底盤排水口是否堵塞
- 排水喉有無雜質沉積
- 排水方向是否順暢流通
更換老化或變形排水喉
排水喉長時間暴露在戶外，容易老化、變形、鬆脫，導致冷凝水無法順利排出。建議定期檢查排水喉：
- 若喉管變硬、裂開、彎曲異常，即應更換新管
- 確保排水弧度適中，避免污水沉澱造成二次堵塞
解決蒸發器結霜問題
若發現冷氣機蒸發器（俗稱「凍 coil」）表面結霜，應立即檢查以下項目：
- 銅喉保溫層是否完整包覆
- 保溫膠布是否老化、脫落
3大保養方法預防冷氣滴水
定期清洗隔塵網
冷氣機隔塵網是第一道防線，主要用來阻擋空氣中的花粉、塵蟎、毛髮與微細懸浮粒子。當隔塵網長期未清潔，會導致氣流受阻、冷凝水排放異常，繼而引發滴水。
清洗方法：
- 每2～3星期拆出隔塵網
- 避免使用刷子（避免破壞濾網孔徑）
- 用花灑從背面向下沖洗（即塵埃集中的一面）
- 順手用濕布清潔冷氣外殼，防止灰塵二次吸入
清理排水孔及底盤
底盤與排水孔是冷氣排水系統的核心，一旦堆積灰塵、沙石或黴菌，冷凝水便無法排出，容易積聚並從底部滴水。
建議清潔頻率：
- 每2～3星期目視檢查排水孔與底盤
- 清除沙石、昆蟲屍體、樹葉等堵塞物
- 確保軟管弧度適當，防止水流回堵
清洗蒸發器「凍 coil」
蒸發器是冷氣內部最容易積聚塵垢的位置，俗稱「凍 coil」。若蒸發器被塵埃覆蓋，將會導致排水效率下降，甚至造成結霜滴水等問題。
DIY清潔方法：
- 可用電風扇吹走表面灰塵（若情況輕微）
- 污垢嚴重時，建議使用冷氣專用泡沫清潔劑噴灑
- 靜置15～20分鐘後啟動冷氣吹風排出泡沫與髒污
每季一次的「凍 coil」清潔，既能提升冷氣效能、減少用電，亦是防止冷氣滴水的核心關鍵。
冷氣滴水投訴全攻略
優先向大廈管理處反映
當發現樓上單位冷氣機持續滴水，第一步應先聯絡物業管理處或業主立案法團，讓他們協助轉達意見，提醒樓上住戶檢查及維修冷氣機。通常能更快獲得回應，並且如果有管理處協調，避免直接衝突。管理處亦可作為中立見證人記錄事件。
向食環署正式投訴
冷氣滴水屬違法行為，可依法跟進，若樓上住戶拒絕配合或未有跟進，下一步可直接向食物環境衞生署（食環署）作出正式投訴。
- 24小時投訴熱線：2868 0000或填寫網上表格
- 電郵方式（建議附上證據）：[email protected]
投訴前需準備資料
為加快跟進速度，建議在投訴前準備以下資料：
- 滴水的日期、時間及頻率
- 滴水位置與源頭單位資料（如單位樓層、方向）
- 相關照片或影片證據（建議清楚拍攝滴水畫面及影響情況
食環署處理機制與後續執法權限
當食環署收到投訴後，會安排職員到場視察，並視情況聯絡涉事住戶進行調查。若經視察後證實屬實，署方會向涉事單位發出《妨擾事故通知》，要求限時處理冷氣滴水問題。根據《公眾衞生及市政條例》第132章，若涉事住戶未於限期內改善，可被檢控最高罰款：港幣$10,000，另加每日罰款：港幣$200（直到問題解決為止）。
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冷氣滴水是否代表冷氣壞了？
未必。冷氣滴水常見原因包括排水管堵塞、安裝傾斜不當或蒸發器結霜。這些情況雖然不一定代表冷氣機損壞，但如不及時處理，可能會導致內部零件損壞或能源耗損，建議儘快檢查及清潔。
冷氣滴水怎麼辦？
可先清理隔塵網、滴水盤和排水喉，情況嚴重建議請師傅檢查。
窗口式冷氣滴水可以自己修嗎？
可以，但要視乎情況。若因安裝角度不平或缺乏底盤導致滴水，可嘗試調整機身水平或添加底盤收水。注意如屬高空單位，為安全起見應請專業師傅處理。
如何向政府部門投訴樓上冷氣滴水？
可致電食環署熱線 2868 0000 或 1823，或電郵至 [email protected]。記得準備滴水時間、地點、單位資料及相關照片影片作為證據。