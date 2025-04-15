鄰居噪音滋擾報警有用嗎？噪音投訴電話/管制時間/管制條例一文看清

難得放假想在家中好好休息，卻被鄰居傳來的裝修聲響、寵物的持續吠叫等噪音擾人清夢？許多人面對這類噪音困擾，往往選擇啞忍，但其實香港《噪音管制條例》對各類噪音均有管制，違例者最高可被判處一萬元罰款。《東方新地》將詳細拆解本港最常見的噪音類型及其投訴方法，並清晰列出相關的管制時間與條例，助您擺脫噪音困擾，重拾寧靜生活。