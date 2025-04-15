鄰居噪音滋擾報警有用嗎？噪音投訴電話/管制時間/管制條例一文看清
鄰居噪音滋擾報警有用嗎目錄
噪音投訴｜家居噪音定義及投訴方法
家居噪音是指在住宅內部或周圍環境中發出的各種聲音。根據《噪音管制條例》，家居噪音受到一般噪音管制和特定噪音管制約束。常見的家居噪音類型包括：
- 鄰居裝修噪音
- 寵物叫聲
- 開派對、播放音樂或觀看電視的聲音
- 冷氣機、洗衣機等家電運作噪音
一般噪音管制：夜間或公眾假日製造噪音
根據《噪音管制條例》第4條，任何人在晚上11時至翌日早上7時，或在公眾假期的任何時間在住宅內製造任何噪音，即屬犯罪。如果明知而且又准許或任由噪音從該住所發出，並對他人構成煩擾，亦屬犯罪。一經定罪，最高可判罰款一萬元。
特定噪音管制：任何時間製造噪音
《噪音管制條例》第5條列明，任何人於任何時間在住所或公眾地方發出以下特定類型且擾人的噪音，即屬犯罪。一經定罪，最高可判罰款一萬元：
- 寵物噪音
- 電視、音響、樂器等
- 開派對、打麻雀等遊戲及活動
- 經營生意或業務
- 冷氣機、通風系統等
由於沒有明確的分貝指引，噪音是否構成滋擾將由警方根據當時情況判斷。
噪音投訴｜鄰居裝修噪音
家居噪音中，鄰居裝修尤其擾人。《噪音管制條例》對不同類型的家居裝修工程有明確的時間限制，詳情如下：
|管制條例
|家居裝修工程類別
|可進行時間限制
|《噪音管制條例》第6條「工程噪音管制」
|使用機動設備進行大型裝修（涉及大型裝修工程，需要使用機動設備）
|07:00-19:00（星期日及公眾假期不可進行）
|《噪音管制條例》第4條「住宅噪音管制」
|使用手提機械用具進行小型裝修（使用手持機械設備的小型項目，包括用電鑽鑽牆）
|07:00-23:00（星期日及公眾假期不可進行）
由於星期六被視為平日，因此在星期六進行裝修是合法的。不過，某些住宅大廈的公契或管理規則可能會對裝修時間有額外限制，業主應在裝修前查詢相關規定，以避免違反規定。若您受到鄰居裝修噪音滋擾，可以：
- 記錄噪音的來源、時間和持續時間作為證據。
- 聯絡物業管理處或房屋署（公屋住戶），要求他們根據規定進行處理。
- 若噪音在晚上11時至翌日早上7時之間影響休息，可以直接致電警方或透過警方的電子報案室進行投訴。
噪音投訴｜寵物叫聲噪音
根據大廈公契，若寵物叫聲對鄰居造成滋擾，業主立案法團及物管公司有權向法庭申請禁制令，要求住戶將相關動物遷出住所。同時，根據《噪音管制條例》第5條，住所內的動物發出擾人的噪音，不論日夜，均可能違法。
鄰居噪音投訴方法
處理鄰居噪音滋擾，可按以下步驟進行：
1.記錄證據：當噪音發生時，應盡量以錄音、錄影等方式記錄證據，並抄下時間、懷疑噪音發出處等資料，以供後續跟進參考。
2.聯絡管理處/房屋署：
- 公屋住戶：公屋住戶應通知房屋署，當局會派屋邨職員到場調查，了解情況。一旦投訴成立，屋邨職員會向造成滋擾的住戶作出口頭勸諭或發信警告。若情況未有改善，住戶可能會被扣分。不過若因違反《噪音管制條例》而被起訴，房署就會不予警告，直接扣分。
- 私樓住戶：私樓住戶可向管理處作出投訴，要求管理處按大廈公契採取行動。管理公司會先評估有否違反公契，一經證實，管理公司就有權向有關住戶採取法律行動，甚至追討賠償。即使公契默許飼養寵物，但如果寵物對鄰居構成嚴重滋擾，有住客就寵物噪音作出投訴，管理公司亦可向法庭申請禁制令。不過，如果有關人士屢勸不改，或者管理公司希望息事寧人，態度不夠強硬，導致問題無法改善，就需要採取最後手段。
3.報警求助：一般而言，所有的家居噪音投訴由警務處負責，市民可以直接致電各區警署，或透過警方的電子報案室進行投訴。警方接獲投訴後，會先派人前往相關地點視察，若證據充分就會作出檢控。不過，由於搜證需時，加上要有確實證據證明噪音由該戶發出，因此要有心理準備正式落案檢控需時較長。另外，如果市民對噪音來源有懷疑，例如涉及家庭暴力、虐畜等，就應盡快報警，以策安全。
噪音投訴︱地盤噪音定義及投訴方法
地盤噪音主要指在建築工地進行施工時所產生的噪音，當中包括道路工程、打樁等活動。
地盤噪音施工時間限制
一般建築工程：只允許在星期一至六早上7時至晚上7時內進行。
特殊情況：如事出突發，有必要緊急地盤工程處理，例如爆水渠等，只要工程獲得環保署簽發的「建築噪音許可證」，便有機會可於限制時段內進行。
地盤噪音分貝標準
根據環境保護署的指引，地盤噪音設有分貝指引，而分貝限制取決於施工地點的環境：
- 住宅區：一般限制在75分貝。
- 市中心/鬧市區：由於背景噪音較高，上限可能放寬至45-70分貝。
- 打樁工程：通常限制在85-100分貝，但靠近醫院、診所、教育院校時，分貝上限會下調。
地盤噪音投訴方法
如果市民受到地盤噪音的滋擾，可致電環保署的顧客服務中心 2838 3111 ，或親自到其辦事處進行噪音投訴。
環保署將調查該地盤是否持有有效的「建築噪音許可證」，並檢查施工是否符合許可證的規定。如果施工在限制時間外進行或超過法定分貝標準等，即屬違法。承建商可能會面臨檢控，首次定罪最高可罰款10萬元。
噪音投訴︱公共地方噪音定義及投訴方法
公共地方噪音是指在街道、公園、廣場等公共區域所產生的各種聲響，這些噪音的來源相當廣泛，可能包括車輛行駛時的交通噪音、餐廳酒吧或商店播放的音樂或促銷聲、街頭表演者的演出聲響，以及人群聚集進行集會或其他公開活動時的喧嘩聲等。
警報誤鳴噪音限制
雖然對於大多數公共場所的噪音並未設定具體的分貝限制，其是否構成噪音滋擾通常由警方根據現場情況來判斷，但對於警報系統的誤鳴，法例則有明確的規範：
|場所
|噪音限制
|最高罰則
|住宅、商店等建築物
|防盜警報連續鳴響不得超過15分鐘
|違者可被處以罰款，嚴重者甚至可能面臨監禁
|車輛
|防盜警報連續鳴響不得超過5分鐘
|違者可被處以罰款
公共地方噪音投訴方法
負責處理公共地方噪音投訴的主要是警務處。當市民受到這類噪音困擾時，可以透過以下方式向警方報案：
- 直接撥打所在區域警署的報案電話。
- 利用香港警方的電子報案室進行網上投訴。
噪音投訴︱工商業噪音定義及投訴方法
工商業噪音是指從商業及工業運作場所所發出的噪音，例如餐廳的通風設備運轉聲、水泵的噪音、汽車維修廠的工作聲響等。
工商業噪音投訴方法
工商業噪音主要由環境保護署進行監管。如果相關場所產生的噪音超過了法定的標準，環保署會向該場所的負責人或相關機構發出「消減噪音通知書」，要求他們在指定的期限內採取措施將噪音降低到符合規定的水平。
若收到「消減噪音通知書」的人士或機構未能遵守通知書中的要求，將構成違法行為，並可能受到以下處罰：
- 初次違規：最高可被處以10萬元的罰款
- 再次或多次違規：最高可被處以20萬元的罰款
- 持續違規：除了上述罰款外，還可能被處以每日2萬元的額外罰款
噪音投訴方法
除了上述針對不同類型噪音的投訴方法外，市民還可以透過以下途徑向相關部門提交噪音投訴：
1.致電環境保護署的顧客服務中心 2838 3111
2.親自前往環境保護署的辦事處
3.填寫網上表格提交投訴：
4.借助社區力量：對於一般市民，警方的介入，會有一定阻嚇性。但對於較為頑固堅執的鄰居和公司，口頭警告或毫無實際作用。社區噪音一般受滋擾的人數不少，至少左鄰右里都會有相同的感受。假如以個人身份作出噪音投訴，未能得到管理處或警方的關注，不妨聯同其他住戶和居民，以業主立案法團的身份，向涉事住戶發律師信。假如噪音源自公眾活動和地盤，而情況一直未有改善，可尋求區議員協助，由區議員勤力跟進，加大影響力度，加快有關部門處理投訴的效率。
若要查詢網上投訴個案的處理進度，可以前往網上投訴個案進展系統，並輸入您的電子投訴編號及密碼進行確認。
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鄰居發出噪音，直接報警有用嗎？
若噪音於晚上11時至翌日早上7時或公眾假期發出並影響休息，可直接報警。警方會到場調查判斷是否構成滋擾並處理。非上述時段，警方也會根據情況處理，建議先記錄證據。
鄰居裝修有時間限制嗎？星期六可以裝修嗎？
是的，裝修有時間限制：大型裝修：星期一至六 07:00-19:00（星期日及公眾假期不可），小型裝修：星期一至六 07:00-23:00（星期日及公眾假期不可），星期六視為平日，但部分大廈公契可能有額外規定。
寵物叫聲擾人可以投訴嗎？
可以。擾人的動物噪音不論日夜都可能違法。可先向管理處/房屋署投訴，嚴重情況可報警。大廈公契也可能允許申請禁制令要求遷出寵物。
噪音投訴的電話是多少？
家居及公共地方噪音：各區警署或電子報案室，地盤及工商業噪音：環保署顧客服務中心2838 3111