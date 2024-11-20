11招有效消滅床褥塵蟎＋去跡防肺炎｜趕走塵蟎有計！

趕走塵蟎有計！你多久才清潔一次床單床褥？英國床褥商「Time4Sleep」委託了一所大學進行研究，發現28天沒更換的床單，含菌量爆錶，亦暗藏可致淋病、肺炎的細菌！不過除了勤換床單外，也要好好保養床褥和趕走睡床塵蟎，以下醒你8招清潔和3招去跡Tips，亦有除塵蟎吸塵機推薦，讓你訓得安心！

