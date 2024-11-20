11招有效消滅床褥塵蟎＋去跡防肺炎｜趕走塵蟎有計！
大學實驗：連續28天不更換床單 細菌滋生量極恐怖！
「Time4Sleep」曾委託西班牙塞維利亞大學生物學部進行研究（詳情按此），邀請志願者於同一張床及床單上連續睡28晚，並觀察枕頭、床單中間、及床單尾部（腳掌所在的位置）在實驗過程中滋生的細菌量。
第一天
實驗開始時培養皿沒有任何細菌，是完全乾淨的狀態。
第七天
第一週結束後，可以看到部分的細菌開始生長。
第十四天
第二週後細菌開始以倍速成長。
第二十一天
第三週後細菌數量繼續以倍量成長。
第二十八天
第四週實驗結束，科學家在培養皿中發現可致人類肺炎及淋病的細菌。
實驗結束後，研究團隊發現培養皿中出現淋病、肺炎、闌尾炎等疾病的相關病菌，這些細菌來自人類皮膚、口腔與糞便。Time4Sleep的CEO Jonathan Warren”就表示，「結果顯示床單的潔淨度對我們的身體健康有多重要，最好至少要每兩週更換一次床單。」「如果沒有兩週更換一次床單的話，你的睡眠環境可能比猩猩更差。」
7招清潔床褥＋趕走睡床塵蟎！5款除塵蟎吸塵機產品推薦
塵蟎或其排泄物有機會令人產生過敏反應，特別是兒童或其他易過敏人士（例如濕疹病患或哮喘患者），包括咳嗽、打噴嚏、流鼻水、眼睛紅腫、皮膚發紅甚至氣喘等過敏症狀。可參考以下方法清潔床褥及趕走睡床塵蟎。
|7招清潔床褥＋趕走睡床塵蟎方法
|1. 梳打粉吸濕
|每晚瞓覺其實都會積聚濕氣在床褥，尤其是香港這濕熱地區，濕氣尤其嚴重，容易助長細菌生長。想吸走床褥濕氣，可以將梳打粉撒在床褥表面，2至3小時後再用吸塵機吸走梳打粉，濕氣便會隨著梳打粉被吸走。
|2. 以約60℃熱水清洗床單、枕套
|塵蟎連殺蟲劑都唔驚，但原來它們在攝氏60℃的情況下無法生存。如要趕走塵蟎，可用廿火60℃高溫清洗床單、枕套。
|3. 定期晾曬寑具
|陽光是最天然的殺菌劑，在天氣晴朗時，可將枕頭套和床單等晾曬，有助減少塵蟎。
|4. 定期反轉床褥
|每2至3個月將床褥底面反轉，有助床褥排濕。
|5. 用棍拍打床褥 簡單去蟎
|定期把床褥翻轉拍打，這是最簡單的去蟎方法。每次換床單做一次這樣的動作，可以用棍子拍打，最好當然再用吸塵機清潔床褥。
|6. 去除污漬
|即使鋪了床單，污漬都有機會滲於床褥表面，難以清洗。如果是小朋友的尿漬，可以在有尿漬的地方噴上白醋，等待1小時，然後用濕毛巾以按壓的方法清潔（不要用打圈的方式，以防污漬擴大）。比較頑固的舊漬可以用牙刷以同樣的方法刷掉。最後用風筒吹乾就可以了。至於女士們的經血漬，如果是新染，可簡單先用冷水清洗，再用濕毛巾沾肥皂水，以按壓的方法清理。若果是頑固的舊血漬，可以用檸檬汁加鹽水清洗。
|7. 床褥保護套
|可額外為床褥加上保護套，減低弄污床褥的風險。
提到消除塵蟎最有效方法，當然是用可吸走塵蟎的吸塵機清潔床褥。肉眼難以看見的塵蟎，經常會在家居的枕頭、床褥等地方出沒。這些小東西以人體掉落的皮屑為食糧，在潮濕、陰暗的環境下最易生長，而我們每天都會花上3分1時間休息的睡床上。床褥因經常積聚濕氣和人體皮屑，成為了塵蟎的理想生長環境。所以，可定期使用可吸走塵蟎的吸塵機，定期清潔床褥，以下為5款除塵蟎吸塵機產品推薦。
1. German Pool3合1除蟎殺菌吸塵機（價錢：$1,080）
German Pool 德國寶 MKC-112 3 合1 除蟎殺菌吸塵機，利用到超強旋風吸力丶雙頭震動拍打丶強效UV殺菌燈和PTC加熱除蟎系統，讓用家可以除去家中隱藏的塵蟎，製造更健康的生活。
2. IRIS OHYAMA IC-FAC4 除塵蟎吸塵機（價錢：$978）
IRIS OHYAMA FAC4 吸塵機 史上吸力最強除塵蟎吸塵機，有白色及粉紅色兩款！加大功率令吸力大大提升，每分鐘拍打次數增至約14,000次， 令潛藏於床舖的塵蟎及灰塵無所遁形，吸頭加寬 5cm 令打掃更省時。立即購買（白色） 立即購買（粉紅色）
3. Creatulize智能無人全面Clean 360°可視化超微吸殺菌消毒除蟎器（價錢：$1,379）
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4. German Pool 無線UVC殺菌除蟎吸塵機（價錢：$1,090）
德國寶 German Pool MKC-211 無線UVC殺菌除蟎吸塵機 配有 11kPa超強旋風吸力，旋出塵蟎及致敏原。滾刷轉速高達3,000rpm，刷出深層塵蟎，UVC殺菌燈，殺滅99.9%*常見細菌，充電設計無線使用，家居、車廂一機適用。立即購買
5. Carewin Houssen 紫外線除濕 ECO-DRY 殺菌塵蟎機（價錢：$1,680）
ECO-DRY 除濕功能，能去除寢具中的95.6%水分；每分鐘高頻率拍打7,000次，拍走匿藏的蟎蟲細菌；8W特長強勁UV-C殺菌燈，99.9%除蟎殺菌。立即購買
再醒你3個去漬大法！去尿跡/血跡/飲品跡
1. 去尿跡
如果屋企有小朋友，有時小朋友難免會睡到一半尿床，尿跡如果不即時處理掉，就會變得愈來愈難完全清理。在有尿跡的地方噴上白醋，等待1小時，然後用濕毛巾以按壓的方法清潔（不要用打圈的方式，以防污跡擴大）。
2. 去血跡
除了受傷的傷口沾到床上，相信有不少女生也試過經期時弄污床褥，那確實是十分麻煩。如果你的床上有很頑固的舊血跡，可以用檸檬汁加鹽水清洗。如果床褥質料可以接受的話，也可以把雙氧水噴在血跡上，再用冷水擦拭。謹記清洗血跡不可以用熱水，不然血跡會凝固，變得更難清洗。
如果是新染的血跡，可簡單先用冷水清洗，再用濕毛巾沾肥皂水，以按壓的方法清理。
3. 去飲品跡
有時候在床上偷懶時，會不小心把飲料打翻，這個時候只要用吸水性良好的毛巾，沾上酒精擦拭就可以了。但要小心不要讓污跡在沾到酒精後擴散，所以才需要吸水性良好的毛巾！