壁虎吃什麼?簷蛇生活習性天然驅趕方法+5大防治方案全攻略
壁虎吃什麼目錄
壁虎是什麼？
壁虎，又被稱為簷蛇或四腳蛇，屬於爬蟲類動物，隸屬蜥蜴目壁虎科。根據記載，香港地區共發現八種壁虎品種，其中以「原尾蜥虎」（俗稱鹽蛇）及狹義上的「家棲壁虎」最為常見。牠們多活躍於室內空間，是人們最常目睹的種類。不少人因壁虎外形而產生抗拒，事實上，壁虎並非病媒生物。牠們可能會在牆面、織品或無遮蓋食物上留下污漬（尤其是排泄物），但牠們不會主動咬人，亦未見有傳播疾病之風險。
壁虎生活習性｜為什麼家中有壁虎？
喜歡潮濕陰暗的環境
壁虎天生偏好溫暖潮濕的環境，特別喜歡陰暗、通風不良的地方。這類環境不僅提供遮蔽，還有機會吸引蚊子、螞蟻等小昆蟲，成為牠們的理想覓食地點。若家中濕氣過重，特別是廚房、浴室或儲物間等區域，便容易成為牠們的藏身之所。當環境適宜時，壁虎更可能在此築巢繁殖，數量自然增加。
夜行性生物
壁虎屬於夜行性爬蟲，日間多數藏匿在角落休息，等到天色轉暗才開始活躍。晚間開燈會吸引大量飛蟲，而這些正好是壁虎的主食，因此夜間成為牠們最常覓食的時段。加上人類活動減少、聲音較靜，讓壁虎能自在穿梭於牆角、天花與家具之間，因此夜間觀察到牠們的機率也更高。
壁虎喜歡藏在哪裡？
在家中，壁虎多半會選擇隱蔽性高、活動頻率低的位置藏身。根據滅蟲專家的觀察，常見的藏身點包括：
- 大門與窗台的邊緣處
- 儲物櫃背後、牆邊的細縫
- 冷氣機下方、雪櫃與灶台後面
- 天花板角落、吊燈上方
這些位置多數陰暗潮濕，亦常有小昆蟲出沒，自然成為壁虎駐足的首選。
壁虎吃什麼
壁虎主要靠捕食小型昆蟲維生，是家居中天然的「滅蟲員」。常見的食物包括蚊子、飛蛾、螞蟻、甲蟲、蟑螂以及蟑螂的卵，這些昆蟲富含蛋白質與營養，是壁虎的主要能量來源。不過，牠們對有毒或具攻擊性的獵物會有所避忌，例如蜈蚣、蜘蛛或具刺的昆蟲幼蟲，都不在牠們的食譜之中。
壁虎繁殖高峰期
香港每逢春夏交替時期，濕度顯著上升，空氣中常出現霧氣，正值所謂的「回南天」。這種濕潤環境正好迎合壁虎的繁殖條件，不僅昆蟲繁多，也利於牠們在隱密處產卵孵育。加上氣溫升高，牠們的活動力亦隨之增強。若家中同時具備濕氣與食物來源，壁虎極可能在此定居並開始繁殖，令數量一發不可收拾。
壁虎叫聲代表什麼？
當夜間靜謐之際傳來壁虎特有的「霞霞」聲或低沉的「咕咕」聲，這通常與其繁殖行為有關。專家指出，壁虎進入繁殖期時會透過叫聲吸引配偶，該行為屬其自然求偶方式，並不代表危險。叫聲出現的頻率與環境濕度及溫度有密切關係，尤其在春夏交接、氣候潮濕的時節更為常見。
壁虎怕什麼？天然驅趕3招
若希望以較溫和方式防止壁虎滋擾，可採用以下三種天然驅趕方式，有效兼顧居家安全與環境衛生：
使用天然氣味
可自製白醋水、蒜汁或辣椒水噴灑於角落位置，增加氣味刺激，減少壁虎出沒。
擺放具氣味物品
例如蛋殼、檸檬皮、尤加利或薄荷等精油，或種植驅蟲植物如香茅、萬壽菊等，有助阻止壁虎靠近。
調整光源與環境
壁虎夜間常因追捕蚊蟲而出現，建議減少不必要光源，並降低家中蚊蟲滋生，有助從源頭減少壁虎入屋機會。
家中有壁虎怎麼辦？防治方法大全
壁虎雖然無毒又能吃掉蚊蟲，但牠們留下的排泄物或突然竄動，仍可能造成困擾。特別是夏季潮濕、多蚊蟲的環境，更容易吸引壁虎進入家中。想要有效驅趕且預防牠們再次出現，不妨試試以下五大方法：
方法1：定期清潔＋除濕
壁虎偏好溫暖潮濕、有昆蟲的空間。定期清掃地板與角落，清除食物殘渣與垃圾，同時使用吸濕盒或除濕機控制濕度，可讓家中變得不再適合牠們生存。
方法2：堵塞縫隙，安裝防蚊網
壁虎經常從門縫、窗邊或牆角細縫鑽入。使用填縫劑封住牆裂、門窗邊緣，同時在窗戶加裝細網，有效阻擋牠們進入家中。
方法3：減少光污染與昆蟲吸引源
夜間強光容易吸引蚊蟲，間接吸引壁虎跟著來。建議減少戶外光源使用，或換成較不吸蟲的黃光燈泡，同時避免在晚間開窗太久，減少昆蟲進屋。
方法4：使用捕蟲膠、誘捕器（非殺生）
市面上有多款無毒黏蟲紙與誘捕器，可放置於牆角、櫃後等壁虎常出沒處。不僅能黏住蚊蟲，也有機會阻擋壁虎行動，屬溫和驅趕方式，無需殺生。
方法5：處理壁虎糞便與消毒
壁虎糞便細小，呈黑色尾端帶白點，易黏在牆角或紡織品上。發現後應戴手套清理，並以家用消毒劑或稀釋漂白水進行消毒。避免使用殺蟲劑，因對壁虎幾乎無效。
壁虎會自斷尾嗎？關於尾巴的常見誤解
壁虎尾巴是否有毒？
不少人見到壁虎斷尾會誤以為是中毒或代表壁虎本身有毒，其實這是錯誤的觀念。壁虎尾巴並沒有毒性，也不會對人體造成直接危害。尾巴自斷的行為，是壁虎在遇到威脅時的自我防衛反應，用來分散掠食者的注意力，幫助牠們逃生。
自斷尾是什麼原理？會不會再長出來？
壁虎尾巴內部有特定斷裂構造，受到壓力或刺激時會自動斷裂，這就是所謂的「自斷尾行為」。被切斷的尾巴還會在地上持續扭動幾分鐘，進一步轉移敵人目光。這段時間內，壁虎能趁機逃走保命。
雖然壁虎尾巴可以再生，但再生尾的外觀和功能都會和原本不同，通常較短、色澤較淡，且靈活度較差。
如何安全清理壁虎尾巴與排泄物？
若在家中發現壁虎留下的尾巴或糞便，應儘快清理與消毒。建議使用紙巾包住殘留物，佩戴手套進行清除，並以家用消毒劑或1:99稀釋漂白水清潔牠出沒區域，例如牆角、窗台、電器背後等處。這樣能有效避免細菌滋生，也能減少吸引蚊蟲。
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為什麼家中會有壁虎？
壁虎偏好溫暖潮濕的環境，特別是在廚房、浴室或儲物間等區域。這些地方潮濕並且有小昆蟲，是壁虎理想的棲息地。
壁虎會咬人嗎？
不會。壁虎並不會主動攻擊人類，牠們主要是捕食小型昆蟲。不過，牠們可能會在牆面或織品上留下排泄物，這可能讓一些人感到不便。
壁虎的尾巴為什麼會斷？
壁虎的尾巴具有自斷機制，當牠們感受到威脅時，會選擇斷尾來分散掠食者的注意力，自己則藉此機會逃脫。
壁虎能吃什麼？
壁虎主要以蚊子、飛蛾、螞蟻、蟑螂等小昆蟲為食，是天然的「滅蟲員」。
壁虎會影響家中健康嗎？
壁虎本身不會傳播疾病，但牠們的排泄物可能會在牆角或其他地方留下污漬，建議定期清理並消毒，保持家中衛生。