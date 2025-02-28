保溫杯長期不洗飲水變吞菌 家務專家教蛋殼洗內膽 1分鐘去除污漬茶漬咖啡漬

保溫杯經常會被用作盛載各種飲料，其中咖啡或茶一類飲品特別容易留下污漬，礙於保溫杯形狀，累積在杯底的污漬往往不易清理。日本家務網站「saita」早前就講解一個利用雞蛋殼清潔保溫杯的方法，只需簡單幾個步驟即可有效清潔杯中所有地方，避免污垢及細菌累積。

