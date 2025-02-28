保溫杯長期不洗飲水變吞菌 家務專家教蛋殼洗內膽 1分鐘去除污漬茶漬咖啡漬
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保溫杯經常會被用作盛載各種飲料，其中咖啡或茶一類飲品特別容易留下污漬，礙於保溫杯形狀，累積在杯底的污漬往往不易清理。日本家務網站「saita」早前就講解一個利用雞蛋殼清潔保溫杯的方法，只需簡單幾個步驟即可有效清潔杯中所有地方，避免污垢及細菌累積。
清洗保溫杯所需物品
- 熱水
- 雞蛋殼
- 保鮮袋
清洗步驟
- 將2個雞蛋殼放入保鮮袋，並以硬物將蛋殼壓碎
- 將已壓碎蛋殼直接倒入保溫杯中
- 將熱水注入保溫杯至大約3分之1滿
- 蓋上保溫杯蓋，上下搖晃保溫杯約1分鐘
- 開蓋將熱水及蛋殼倒出，再以普通洗潔精清洗一次
- 完成
據Saita解釋，雞蛋殼之所以能夠清潔保溫杯內部，是由於蛋殼本身具有的碳酸鈣成份，再與熱水接觸後變成氧化鈣；再與保溫杯裡面的二氧化碳作用後產生鹼性，自然能夠將酸性的茶漬洗淨。另外，Saita又指不妨使用溫度稍高的熱水，用以消滅可能附在蛋殼表面的沙門氏菌。
保溫杯長期不洗易生菌
台灣家醫科醫生陳崇賢曾表示，長期使用保溫瓶而不正確清洗，可能會對健康構成威脅。這是因為保溫瓶的內壁在長時間使用後，可能會出現一種黏滑的物質。
陳崇賢解釋，保溫瓶如未能徹底清洗，其內膽可能會滋生一種稱為生物膜（Biofilm）的黏液。生物膜是由微生物分泌的物質，常附著在生物或非生物表面，並成為細菌滋生的溫床。台灣長庚大學生技系助理教授林美惠在其網誌中提到，生物膜在日常生活中相當普遍，例如在家中的水槽、浴缸和馬桶等地方。生物膜中可能隱藏多種病原菌和微生物，包括致病的腸道細菌，這些細菌污染水質後，可能引發各種腸胃疾病，導致小朋友出現腹痛、腹瀉、發燒和頭痛等症狀。
圖片來源：Saita