抽油煙機千年油污 專家教30分鐘清潔秘技 簡單慳力4步去除污垢
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新一年將至，大掃除在所難免！在家居云云地點之中，經常接觸油煙的廚房可謂污漬「重災區」，其中抽油煙機更可謂「首當其衝」，一不留神就會留下頑固污漬。針對此問題，有家務專家就分享一個清潔抽油煙機零件的簡單方法，只需半小時加上簡單刷洗即可完成清潔。如果再配合1種家電，清潔過程將更加輕鬆。
家務專家教路 4個步驟半小時清潔抽油煙機千年油漬
台灣家務專家陳映如早前在其Facebook專頁上分享了這個清潔方法，強調不僅不會弄髒雙手，還能節省時間，整個過程可在一小時內完成，適合不想在冬天接觸冷水的人。她指出如果家中有洗碗機，完成以下步驟後，只需稍微沖洗即可將零件放入洗碗機，讓機器代勞，省去擦洗的麻煩。
簡單4步清潔抽油煙機零件
1. 拆件裝入膠袋
準備一個較厚身的膠袋，將其套在水盆等容器上，然後將需要清潔的抽油煙機濾網或集油杯放入袋中。
2. 溫水注入膠袋
將溫水注滿膠袋，水溫約等於洗澡水的溫度，水量需高於所有拆下的抽油煙機零件。
3. 加入洗潔精
將常用的洗潔精倒入膠袋中，然後放置並浸泡約30分鐘。
4. 逐件清洗
浸泡後，污垢會被軟化甚至分解，這時可以用抹布逐件擦洗零件。
圖片來源：FB