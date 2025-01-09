抽油煙機千年油污 專家教30分鐘清潔秘技 簡單慳力4步去除污垢

新一年將至，大掃除在所難免！在家居云云地點之中，經常接觸油煙的廚房可謂污漬「重災區」，其中抽油煙機更可謂「首當其衝」，一不留神就會留下頑固污漬。針對此問題，有家務專家就分享一個清潔抽油煙機零件的簡單方法，只需半小時加上簡單刷洗即可完成清潔。如果再配合1種家電，清潔過程將更加輕鬆。

