漂白水洗廁所做漏1件事 主婦入ICU靠人工心肺救命 專家警告漂白水1物廁所變毒氣室
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臨近新年，相信大家都要準備大掃除過個好年，然而在使用清潔用品時亦務必注意安全。台灣曾有一名婦女因不當使用漂白水清潔廁所，導致肺積水，需緊急入院並使用人工心肺搶救。事實上，有專家曾提醒家居清潔劑可能含有多種毒性；香港衞生署衞生防護中心亦曾發佈小冊子，列出使用漂白水的應注意事項。
漂白水用錯方法 6旬主婦入院靠人工心肺救命
台灣林新醫院早前分享案例，指台中一名66歲婦女為清潔廁所磁磚霉菌，直接將半樽漂白水倒入桶中，隨即湧出濃烈刺鼻氣味，然而婦人仍強忍氣味，在廁所清潔1小時才離開。隨後她開始氣喘咳嗽，入院後足足留院50天，期間甚至要動用人工心肺救命。
林新醫院急重症部主任林明輝指出，患者入院時右下肺浸潤、雙側肺積水，膝蓋因接觸強鹼而受損。她因呼吸困難被轉入深切治療部，接駁人工心肺搶救，一星期後病情才回復穩定。
醫生提醒用漂白水務必通風
林明輝表示，大多數清潔劑屬於鹼性化學物品，漂白水是一種強氧化劑，對黏膜、皮膚及呼吸道有刺激性。若皮膚或眼睛接觸，可能引發刺激、發炎、角膜損傷及皮膚灼傷；若吸入，則可能導致吸入性肺炎或肺水腫、呼吸衰竭。他強調，肺部的肺泡非常脆弱，比皮膚更易受損，因此使用化學品時應確保環境通風，避免過於接近或吸入。
漂白水混合一種清潔劑即變毒氣
台灣毒物專家譚敦慈曾指出，有外國研究發現清潔劑可含有多種毒物，對健康危害「如吸20枝煙」。她強調，漂白水絕對不可與鹽酸類清潔用品混合，否則會產生有毒氣體引發「氯中毒」，導致眼睛刺痛、呼吸道灼熱、呼吸困難，嚴重時甚至致命。
衞生署安全使用守則
香港衞生署衞生防護中心的《個人護理及家居衞生手冊》指出，漂白水是一種次氯酸鈉溶液，是有效的家居消毒劑，但不正確使用會降低其效能或引發意外。
漂白水5大使用重點
- 開窗通風，確保空氣流通
- 漂白水會刺激黏膜、皮膚及呼吸道，稀釋及使用時須佩戴手套及膠圍裙等防護裝備
- 稀釋時使用冷水，因熱水會分解漂白水成分，降低效能
- 避免用於金屬、羊毛、尼龍、絲綢、染色布料及油漆表面
- 不要與其他家用清潔劑一併使用，以免降低消毒效能及產生危險化學反應
正確稀釋方法
家用漂白水含5.25%次氯酸鈉，正確稀釋方法如下：
一般家居清潔：1份漂白水加99份清水（如10毫升漂白水混和於990毫升清水內）
消毒被嘔吐物、排泄物或分泌物污染的表面或物件：1份漂白水加49份清水（如10毫升漂白水混和於490毫升清水內）
消毒被血液污染的表面或物件：1份漂白水加4份清水（如10毫升漂白水混和於40毫升清水內）