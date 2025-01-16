漂白水洗廁所做漏1件事 主婦入ICU靠人工心肺救命 專家警告漂白水1物廁所變毒氣室

臨近新年，相信大家都要準備大掃除過個好年，然而在使用清潔用品時亦務必注意安全。台灣曾有一名婦女因不當使用漂白水清潔廁所，導致肺積水，需緊急入院並使用人工心肺搶救。事實上，有專家曾提醒家居清潔劑可能含有多種毒性；香港衞生署衞生防護中心亦曾發佈小冊子，列出使用漂白水的應注意事項。

