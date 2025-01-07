廚房浴室千年油污難去除 化學博士講解2大邋遢絕技 清除鏽漬／水垢／霉漬

新年將至，相信大家都準備好大掃除。綜觀家居各種環境，經常會有水氣或油污的廚房及浴室可謂最令人頭痛。化學系博士鄺士山（K Kwong）就曾指出，利用梳打粉和漂白水可以有效清潔這些區域，面對難以去除的頑固污漬時亦可加入其他物品來增強清潔效果。

