廚房浴室千年油污難去除 化學博士講解2大邋遢絕技 清除鏽漬／水垢／霉漬
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新年將至，相信大家都準備好大掃除。綜觀家居各種環境，經常會有水氣或油污的廚房及浴室可謂最令人頭痛。化學系博士鄺士山（K Kwong）就曾指出，利用梳打粉和漂白水可以有效清潔這些區域，面對難以去除的頑固污漬時亦可加入其他物品來增強清潔效果。
廚房清潔：梳打粉
K Kwong早前於個人Facebook專頁分享，指廚房的污漬多為油性物質，使用鹼性清潔劑能有效去除。除了強鹼性的清潔劑外，弱鹼性的梳打粉也是一個好選擇。梳打粉亦即碳酸氫鈉，與油脂混合會發生水解反應，生成可溶於水的肥皂和甘油，從而輕鬆去除污漬。對於更頑固的污漬，他建議在梳打粉中加入少量醋，產生的二氧化碳氣泡能幫助清除污漬。
浴室清潔：漂白水
K Kwong續指，馬桶的污漬多為鐵銹，可使用「潔廁得」或「鏹水」清除；瓷磚或浴缸邊的黑色污漬則是霉菌代謝物，建議將紙巾剪成3厘米寬，逐條覆蓋在黑色霉菌上，然後灑上漂白水，等待一小時後即可恢復白色。牆壁上的霉菌也可以用漂白水擦拭。至於廁所天花板的污漬，他建議使用新地拖加1比9的漂白水拖抹，並開啟抽氣扇以去除異味。
他補充，市面上的浴室去霉劑啫喱主要成分是次氯酸鈉，能釋放「初生態氧」來漂白黑色素。若對漂白水敏感，可以選擇使用彩漂開水。
其他清潔建議
針對洗衣機霉菌及污垢，K Kwong就建議使用專用的洗衣機除霉劑；浴屏上的水垢可以使用清潔玻璃水漬的噴劑或草酸來去除。至於保溫壺膠邊的霉菌，則可用彩漂加水清除。他提醒，切勿隨意混合清潔用品，清潔時最好佩戴手套和護目鏡以保護自己。
圖片來源：FB圖片