回南天殺到｜專家教拖地加1物速乾地板 天文台料下周濕度100% 家居除濕6招冷氣抽氣或有反效果
家居除濕6招
1.鹽水拖地 地板速乾
用大概40度嘅暖水加一羹鹽，攪拌到鹽充分溶解後就可以開始拖地，但注意要盡量擰乾再拖。點解熱鹽水能有咁嘅神奇功效呢？因為液體揮發速度同溫度有關；溫度越高，揮發速度越快。用暖水拖地，地板自然就會乾得快。而且食鹽中嘅氯化鎂同氯化鈣吸水，喺地板乾燥後又會變成微小顆粒，可以延長地面乾燥時間。
2.用抹布抹地
建議用浸濕後擰乾至不滴水嘅抹布清潔為好，抹過地板後潮濕天氣度千祈唔可以開窗，否則地板會變得更濕，可用乾布再抹一次，然後開冷氣機除濕。
3.適時開窗通風
很多朋友為咗防止水氣進入，一日到黑都緊閉門窗，認為只要隔絕室外空氣嘅接觸就可以有效防潮，但事實上，空氣中嘅水分會從廚房廁所同空隙裡滲入，關閉門窗唔單止無防潮作用，反而容易滋生細菌，危害人體健康。
每日朝早同夜晚，這兩段時間空氣濕度最高，而下晝時候相對乾燥。建議應在這段時間短暫開窗通風，等瓷磚曬太陽透氣，加速水分蒸發，從而達到除濕效果。
4.生石灰防潮
生石灰係一種極好嘅乾燥劑，佢能夠吸收空氣中嘅水氣變成氫氧化鈣，令室內空氣保持乾燥。建議可買塊狀生石灰放喺紙皮箱內，放置於床下或角落，有助於吸收空氣中潮氣。同時應關閉主要門窗，只開幾扇窗透氣，咁樣吸潮效果更好，生石灰吸濕之後會出現溶化現象，要及時更換。
5.鋪舊報紙
當潮濕回南天來臨，除咗關閉屋企門窗外，喺大門、廁所、廚房門口嘅地上鋪舊報紙可以吸濕，而舊報紙濕後，仲可以當抹布用，吸水力仲特別強。
6.防潮小工具
吸濕盒用於局部除濕比較有效，如放係櫥櫃、衣櫃、鞋櫃除濕，冷氣機係目前家庭選擇除濕最常用嘅電器，可以開除濕功能，抽走房內濕氣。另外，廚房嘅梳打粉或者洗衣粉都可以吸收濕氣，結塊後可用作清潔劑，刷洗浴缸、洗手盆等，去油去污兼防霉。
開冷氣抽濕或有反效果
潮濕天氣下，有人可能會選擇開冷氣抽濕，但天文台「氣象冷知識」就提醒，開冷氣可能會降低室內環境及物品表面溫度，當關冷氣開窗時，室外濕暖空氣進入室內之後，水氣就更容易凝結在物品表面，令牆身地板出水問題變得更嚴重。
文章轉載自「裝修佬」，標題及部分內容由編輯所擬。