回南天殺到｜專家教拖地加1物速乾地板 天文台料下周濕度100% 家居除濕6招冷氣抽氣或有反效果

天文台今日（27日）表示，一股海洋氣流會在未來一兩日逐漸影響廣東沿岸，預料本港氣溫將逐步回升，周末期間及下周一（3月3日）有機會出現回南天，並預料下周日及一最高相對濕度可達100％。潮濕天氣下，家居牆身地板容易「濕立立」，本地家居裝修平台「裝修佬」就分享多個保持家居環境乾爽貼士，其中將1種物品加入水中用以拖地，就可以令地板更加快乾。

