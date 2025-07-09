揀椰菜｜食椰菜醫胃病好過食藥 專家教揀靚椰菜4招 1招延長保鮮期放水果格原來係錯？

椰菜與西蘭花、椰菜花一樣同屬十字花科蔬菜，其營養價值被視為特別高，甚至具有抗癌作用，有營養專家甚至指椰菜含豐富維他命U，改善胃病的作用堪比食藥。有日本蔬菜專家就分享多項挑選靚椰菜的實用技巧，避免買到有苦澀味或太硬身的椰菜。他同時分享3個延長椰菜保質期，可以令保質期提升至原來2倍。

