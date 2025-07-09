揀椰菜｜食椰菜醫胃病好過食藥 專家教揀靚椰菜4招 1招延長保鮮期放水果格原來係錯？
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椰菜與西蘭花、椰菜花一樣同屬十字花科蔬菜，其營養價值被視為特別高，甚至具有抗癌作用，有營養專家甚至指椰菜含豐富維他命U，改善胃病的作用堪比食藥。有日本蔬菜專家就分享多項挑選靚椰菜的實用技巧，避免買到有苦澀味或太硬身的椰菜。他同時分享3個延長椰菜保質期，可以令保質期提升至原來2倍。
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「青髪のテツ」經常在「X」（舊稱Twitter）上分享各種蔬菜的選購技巧及保存方法，擁有多達38萬追蹤者。針對椰菜，他指自己有時會選擇完整的椰菜，有時則是切開的半個或四分之一個。他提醒挑選整個椰菜時應注意其底部和菜葉，針對經已切開的椰菜則應觀察其菜芯。
選購靚椰菜4大技巧
- 對於完整的椰菜，底部五條梗距離應均勻。
- 紫色的菜葉通常較甜。
- 已切開的椰菜，應選擇菜芯較短的，有苦味的機會較低。
- 菜葉顏色方面，黃色會比綠色甜。
延長椰菜保質期3大方法
尤其是買下一整個椰菜，未必會一次過煮完。「青髪のテツ」就分享3個延長椰菜保質期的方法；原來破壞椰菜底部的蒂反而可以將保質期延長至平時的2倍。
1.不應放入生果箱
許多人習慣將所有水果和蔬菜放入雪櫃的生果箱，但這對椰菜並不適用；他建議將椰菜放在雪櫃下層（溫度約0至5度），其實更接近椰菜的最佳儲存溫度，保存效果更佳。相反，生果箱的溫度通常在3至7度，對椰菜而言是太高。
2.破壞底部生長點
蔬菜在收成後仍會利用可食用部分的有機物質及水分繼續生長，導致營養流失；破壞其「生長點」就可以阻止其繼續生長，從而延長保質期。「青髪のテツ」就建議用叉刺破椰菜底部的蒂，然後將椰菜放入密實袋再存放於雪櫃，如此保質期可達到平時的2倍，亦即約2個星期。
3.用廚房紙堵塞生長點
承第2點，另一個方法是將整個蒂切走，然後用沾濕的廚房紙搓成球狀並塞住原來菜蒂位置，他又建議廚房紙最好每天更換一次。
圖片來源：「X」圖片