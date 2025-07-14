揀靚蘿蔔｜白蘿蔔護心抗癌號稱「平民人參」 專家教3招揀新鮮靚蘿蔔 烹調前關鍵1步留住抗癌營養

白蘿蔔被譽為「平民人參」，不僅富含抗癌營養，更有助預防乳癌復發。有醫生分享一名患三陰性乳癌的媽媽曾以每日食用白蘿蔔作為抗癌習慣之一，19年來未見復發。醫生指出其實烹調前一步有助抗癌物釋出，另有專家也分享，揀新鮮白蘿蔔只需留意3點，避免買到變壞的「空心蘿蔔」！

