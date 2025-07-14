大管家 家居 揀靚蘿蔔｜白蘿蔔護心抗癌號稱「平民人參」 專家教3招揀新鮮靚蘿蔔 烹調前關鍵1步留住抗癌營養

揀靚蘿蔔｜白蘿蔔護心抗癌號稱「平民人參」 專家教3招揀新鮮靚蘿蔔 烹調前關鍵1步留住抗癌營養

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白蘿蔔被譽為「平民人參」，不僅富含抗癌營養，更有助預防乳癌復發。有醫生分享一名患三陰性乳癌的媽媽曾以每日食用白蘿蔔作為抗癌習慣之一，19年來未見復發。醫生指出其實烹調前一步有助抗癌物釋出，另有專家也分享，揀新鮮白蘿蔔只需留意3點，避免買到變壞的「空心蘿蔔」！

42歲乳癌媽媽 食「平民人參」抗乳癌復發

台灣腎科醫生江守山分享一名42歲媽媽患三陰性乳癌第3期的案例，她雖完成乳房切除及化療電療，但因三陰性乳癌復發風險高、5年存活率低，擔心無法陪伴子女成長，遂向江醫生請教如何降低復發機會。江醫生建議她改善生活習慣，如關燈睡覺、減少用膠袋，並強調飲食調理，特別推薦每日進食一次白蘿蔔，這種十字花科蔬菜被譽為「平民人參」，具抗癌潛力，每天至少食用一次白蘿蔔，而該位媽媽至今19年未復發。

烹調前重要1步助抗癌物釋出

江醫生指出，白蘿蔔含維他命C、E、多酚、類胡蘿蔔素等營養，更富含琉代葡萄糖苷，可轉化為抗癌物質如吲哚類、蘿蔔硫素等。為發揮白蘿蔔的抗癌效益，江醫生建議切塊後靜置10分鐘才烹調，有助釋出更多活性成分。他補充，白蘿蔔除對預防乳癌有效，對肺癌、胃癌、結腸癌等固體腫瘤亦具抑制作用，並有助改善胰島素阻抗、保護心臟，也有助穩定血糖。

揀新鮮白蘿蔔3招

擁有逾38萬社交平台追隨者的日本蔬菜達人青髮のテツ，曾分享挑選白蘿蔔的最佳方法：

1. 粗壯墜手

想挑選新鮮可口的白蘿蔔，第一眼要看其是否夠「粗壯」，挑選那些粗身、拿起來沉甸甸的，表示內含水分豐富，口感爽脆清甜。

2. 筒身筆直

形狀方面，越直的白蘿蔔越好。歪歪斜斜的通常代表生長過程遇到阻力，口感或纖維分布可能不均勻。

3. 葉部青綠水潤

如白蘿蔔仍連著葉，就要選擇葉色鮮綠、無乾枯的。葉黃或容易脫落，即代表鮮度已經下降；如果是超市那種已剪葉的，就要檢查切口是否有洞──有洞表示內部開始空心，建議避開。

另外，買已切開的白蘿蔔時，記得揀切口呈白色的。若見到發青、發黑或透明化的情況，雖然仍可食用，但甜味與口感都已下降。

2招延長白蘿蔔保存期

1.冷藏保存方法（可保存約一星期）

  1. 切成三等分，方便按不同用途取用
  2. 用廚房紙巾包裹各部分，吸收多餘水分
  3. 放入保鮮袋，建議選用蔬菜專用袋以延長保鮮期
  4. 存放於雪櫃冷藏格（0〜5°C），避免放入蔬果格

冷藏格的溫度較低，更適合保存大根。預先切件不僅方便使用，亦有助節省空間，特別適合家用雪櫃容量有限的情況。

2.冷凍保存方法（可保存約一個月）

  1. 切片或切絲，增加表面積，加快冷凍速度
  2. 按每次使用分量分裝入冷凍袋
  3. 可預先以和風醬汁或高湯調味，減少冷凍期間的細胞損傷
  4. 放入冷凍庫保存

白蘿蔔冷凍後口感會略有改變，建議細切處理以減低影響。預先調味亦有助保存風味和組織結構，方便日後快速烹調。

微波爐自製關東煮食譜

很多人在家製作關東煮時，最困擾的是白蘿蔔不易入味、需要長時間燉煮，其實用微波爐能有效縮短烹調時間，讓白蘿蔔迅速吸收湯汁，無需先行預煮。

第一步：切成適當厚度的圓片，去皮
第二步：於表面劃上十字型淺刀（隱藏刀），有助於入味
第三步：放入耐熱容器，使用500W微波加熱10分鐘

第四步：加熱後趁熱立即放入冷的湯底中
第五步：與其他材料一同煮滾即可

此方法下，白蘿蔔在短時間內就能吸收湯汁，即使只燉煮15分鐘，味道也明顯比未經微波加熱的大根更濃郁。建議切片厚度略薄，避免過厚導致中心難以入味。

圖片來源：網上圖片

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