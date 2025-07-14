揀靚蘿蔔｜白蘿蔔護心抗癌號稱「平民人參」 專家教3招揀新鮮靚蘿蔔 烹調前關鍵1步留住抗癌營養
42歲乳癌媽媽 食「平民人參」抗乳癌復發
台灣腎科醫生江守山分享一名42歲媽媽患三陰性乳癌第3期的案例，她雖完成乳房切除及化療電療，但因三陰性乳癌復發風險高、5年存活率低，擔心無法陪伴子女成長，遂向江醫生請教如何降低復發機會。江醫生建議她改善生活習慣，如關燈睡覺、減少用膠袋，並強調飲食調理，特別推薦每日進食一次白蘿蔔，這種十字花科蔬菜被譽為「平民人參」，具抗癌潛力，每天至少食用一次白蘿蔔，而該位媽媽至今19年未復發。
烹調前重要1步助抗癌物釋出
江醫生指出，白蘿蔔含維他命C、E、多酚、類胡蘿蔔素等營養，更富含琉代葡萄糖苷，可轉化為抗癌物質如吲哚類、蘿蔔硫素等。為發揮白蘿蔔的抗癌效益，江醫生建議切塊後靜置10分鐘才烹調，有助釋出更多活性成分。他補充，白蘿蔔除對預防乳癌有效，對肺癌、胃癌、結腸癌等固體腫瘤亦具抑制作用，並有助改善胰島素阻抗、保護心臟，也有助穩定血糖。
揀新鮮白蘿蔔3招
擁有逾38萬社交平台追隨者的日本蔬菜達人青髮のテツ，曾分享挑選白蘿蔔的最佳方法：
1. 粗壯墜手
想挑選新鮮可口的白蘿蔔，第一眼要看其是否夠「粗壯」，挑選那些粗身、拿起來沉甸甸的，表示內含水分豐富，口感爽脆清甜。
2. 筒身筆直
形狀方面，越直的白蘿蔔越好。歪歪斜斜的通常代表生長過程遇到阻力，口感或纖維分布可能不均勻。
3. 葉部青綠水潤
如白蘿蔔仍連著葉，就要選擇葉色鮮綠、無乾枯的。葉黃或容易脫落，即代表鮮度已經下降；如果是超市那種已剪葉的，就要檢查切口是否有洞──有洞表示內部開始空心，建議避開。
另外，買已切開的白蘿蔔時，記得揀切口呈白色的。若見到發青、發黑或透明化的情況，雖然仍可食用，但甜味與口感都已下降。
2招延長白蘿蔔保存期
1.冷藏保存方法（可保存約一星期）
- 切成三等分，方便按不同用途取用
- 用廚房紙巾包裹各部分，吸收多餘水分
- 放入保鮮袋，建議選用蔬菜專用袋以延長保鮮期
- 存放於雪櫃冷藏格（0〜5°C），避免放入蔬果格
冷藏格的溫度較低，更適合保存大根。預先切件不僅方便使用，亦有助節省空間，特別適合家用雪櫃容量有限的情況。
2.冷凍保存方法（可保存約一個月）
- 切片或切絲，增加表面積，加快冷凍速度
- 按每次使用分量分裝入冷凍袋
- 可預先以和風醬汁或高湯調味，減少冷凍期間的細胞損傷
- 放入冷凍庫保存
白蘿蔔冷凍後口感會略有改變，建議細切處理以減低影響。預先調味亦有助保存風味和組織結構，方便日後快速烹調。
微波爐自製關東煮食譜
很多人在家製作關東煮時，最困擾的是白蘿蔔不易入味、需要長時間燉煮，其實用微波爐能有效縮短烹調時間，讓白蘿蔔迅速吸收湯汁，無需先行預煮。
第一步：切成適當厚度的圓片，去皮
第二步：於表面劃上十字型淺刀（隱藏刀），有助於入味
第三步：放入耐熱容器，使用500W微波加熱10分鐘
第四步：加熱後趁熱立即放入冷的湯底中
第五步：與其他材料一同煮滾即可
此方法下，白蘿蔔在短時間內就能吸收湯汁，即使只燉煮15分鐘，味道也明顯比未經微波加熱的大根更濃郁。建議切片厚度略薄，避免過厚導致中心難以入味。