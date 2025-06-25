家居蟲害｜漱口誤吞蛾蚋幼蟲 女童狂嘔1個月吐黑蟲 4招防蛾蚋入屋切忌勿用手拍
8歲童狂嘔1個月吐黑蟲
綜合內地傳媒報道，江蘇省揚州市一名8歲女童的父親，早前帶著一個裝有數條長約1厘米活蟲的玻璃杯往醫院求醫。父親指女童已經反覆嘔吐1個月，甚至持續吐出不明活蟲，每次會吐出1、2條甚至3、5條，為此家屬曾餵女童服用驅蟲藥物，但情況仍未見改善。
經初步診斷後，醫生將女童轉介至揚州市疾病預防控制中心。疾控人員化驗後證實小蟲實為蛾蚋幼蟲；該些幼蟲喜歡棲息在有機質豐富的濕潤環境，諸如浴缸、馬桶水箱、洗手盆或下水道內壁，在梅雨季節高溫潮濕時更加會迅速繁殖。
疑漱口期間誤吞幼蟲惹禍
疾控中心血寄地病防制科科長徐玉慧解釋，女童可能在漱口或馬桶沖水時誤吞含有蛾蚋幼蟲的水花，導致蟲體進入體內。女童家人亦表示，住所洗手間長期有「黑色小飛蛾」出現，反映蛾蚋滋生問題嚴重。
據《央視新聞》報導，白斑蛾蚋本身不吸血、不咬人，傳播疾病的風險較低，但其體表構造易攜帶病原體。若以手直接拍打後未清潔再用手「捽眼」，即有可能導致感染。因此專家提醒接觸蛾蚋後應立即徹底清洗雙手，避免感染。
專家建議，家庭中可定期向排水孔倒入食鹽、蘇打粉混合物，並用熱水沖洗，以改變其生存的酸鹼環境來達到短期抑制效果。然而，由於下水道結構複雜，加上蛾蚋繁殖力強，單靠熱水沖洗僅能治標不治本。建議安裝具防蟲功能的蓋，從源頭阻隔其進入室內的通道。
防治蛾蚋4大重點
1.保持環境乾爽
最根本方法是保持環境清潔及乾燥；浴室應加強清潔並保持通風，而由於蛾蚋主要滋生於積水中，故此家中任何積水容器都應定期清理乾淨。
2.電蚊拍對付成蟲
蛾蚋的飛行能力較弱，亦常停留牆壁上，只在受干擾時才會飛走，故此電蚊拍可有效對付蛾蚋成蟲；一般而以不建議在家中使用殺蟲劑，以免對寵物或幼童構成不良影響。
3.針對蛾蚋滋生地點
要確認蛾蚋滋生地點，可以在去水位上貼上一張長型膠紙，但注意不要將去水位完全封死，然後定期檢查膠紙，若發現有蛾蚋被黏附其上即可找出滋生來源。
4.活用梳打粉
利用梳打粉具吸濕特性，加入精油混合成小包裝再放置在浴室中，便可達到除濕、芳香及驅蟲的效果。將去水位蓋子打開，先灌入少量水沾濕喉管內壁，然後再加入梳打粉，靜置約20至30分鐘後，用水沖洗水管即可。