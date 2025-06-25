家居蟲害｜漱口誤吞蛾蚋幼蟲 女童狂嘔1個月吐黑蟲 4招防蛾蚋入屋切忌勿用手拍

夏天溫暖潮濕，家居環境突變特別容易有各種蚊蟲滋生。內地一名8歲女童反覆嘔吐1個月，期間甚至吐出大量黑色小蟲，服用杜蟲藥仍未見起色，最終在多番求醫後才揭發女童因1個習慣而吞下蛾蚋幼蟲，導致小蟲在體內滋生致病。有專家就提醒，蛾蚋本身構造容易攜帶病原體，接觸後容易感染細菌，建議可透過4大方法防治家居蛾蚋。

