調味料｜天雨+高溫調味料易有致癌物 5類調味品必須冷藏 瓶口1種情況應即棄用

近日本港天氣不穩，日前更是暴雨連場，高溫加上濕度高特別容易令調味料發霉。有醫生提醒，豉油樽瓶口經常會出現白色污垢，這種情況其實顯示調味料經已發霉，照食極可能傷害肝腎健康，提醒大家特別注意調味料保存方式。

